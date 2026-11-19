Arturo Díaz-Tejeiro es el consejero delegado de Solaria y ha afirmado que los resultados demuestran la fortaleza del modelo del grupo y reafirmó la confianza en cumplir compromisos con el mercado.

¿Quién es Arturo Díaz-Tejeiro y qué ha dicho sobre estos resultados?

Solaria invirtió 336 millones de euros en el periodo; aun así generó un flujo de caja operativo de 187 millones y cerró con caja de 126,8 millones, un aumento del 73%.

¿Qué ha invertido Solaria entre enero y septiembre y cómo ha afectado eso a su caja?

La deuda equivale a 4,2 veces el Ebitda de los últimos doce meses, lo que implica un apalancamiento apreciable, pero el coste medio del 3,9% y el 84% a tipo fijo o cubierto reducen el riesgo de volatilidad de intereses.

¿Cómo afecta a la estabilidad financiera de Solaria su deuda financiera neta de 1.401 millones y un coste medio del 3,9%?

Consecuencia ya ocurrida: sitúa previsiblemente el dividendo y la retribución al accionista en línea con objetivos; consecuencia posible: mejora la confianza del mercado y puede apoyar la cotización si se mantienen resultados en el cuarto trimestre.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que Solaria haya alcanzado ya el 90% de su objetivo anual de Ebitda?

Porque la producción récord subió 56% hasta 3.143 GWh y la capacidad instalada creció 59% hasta 3.063 MW, lo que elevó ingresos y ventas y permitió mejorar márgenes operativos.

¿Por qué ha subido el beneficio neto de Solaria un 26% hasta septiembre?

Los ingresos totales se elevaron un 25% hasta los 323 millones de euros, duplicando la cifra de negocio en los nueve primeros meses del año.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 30% hasta los 299 millones de euros, alcanzando ya el 90% del objetivo fijado para todo el ejercicio.

La producción de la compañía creció un 56% hasta alcanzar un récord de 3.143 GWh, impulsada por un aumento del 59% en la capacidad instalada.

Solaria obtuvo un beneficio neto de 177,94 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior.

Solaria obtuvo un beneficio neto de 177,94 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 26% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

Este resultado del grupo de renovables se vio apoyado en una producción récord de 3.143 gigavatios hora (GWh), con un incremento del 56%, gracias a un aumento del 59% de la capacidad instalada, hasta 3.063 megavatios (MW).

También obtuvo unos ingresos totales que aumentaron un 25%, hasta 323 millones de euros, con una cifra de negocio que se duplicó hasta 260 millones de euros en el periodo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se incrementó un 30% entre los meses de enero a septiembre, hasta los 299 millones de euros, lo que sitúa a la compañía en el 90% de su objetivo para el conjunto del ejercicio (331 millones de euros) a falta de un trimestre.

La compañía redujo sus gastos de personal un 27% y los operativos un 7%, lo que situó el margen Ebitda en torno al 93% de los ingresos totales. El beneficio operativo (Ebit) creció un 30%, hasta 252 millones de euros.

Solaria invirtió 336 millones de euros en el periodo, con un flujo de caja operativo de 187 millones de euros, y cerró septiembre con una caja de 126,8 millones de euros, un 73% más.

La deuda financiera neta del grupo se situó en 1.401 millones -1.219 millones de euros sin NIIF 16-, equivalente a 4,2 veces el Ebitda de los últimos doce meses, con un coste medio del 3,9% y el 84% a tipo fijo o cubierto.

Patrimonio neto

El patrimonio neto aumentó un 55%, hasta 1.100,4 millones de euros, tras la colocación acelerada de acciones de abril.

El consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, consideró que estos resultados a septiembre "demuestran la fortaleza" del modelo del grupo.

"Hemos duplicado las ventas, aumentado la producción un 56% y alcanzado ya el 90% de nuestro objetivo anual de Ebitda con un trimestre por delante. Además, lo hemos hecho mientras invertíamos 336 millones de euros en crecimiento y reforzábamos nuestro balance, con un coste medio de la deuda del 3,9% y el 84% de ella a tipo fijo o cubierto", dijo.

Respecto al cierre del ejercicio, Díaz-Tejeiro reafirmó que la compañía lo afronta "con plena confianza en cumplir los compromisos con el mercado".