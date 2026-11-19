Moeve inicia la producción en Cádiz de combustible sostenible para aviación (SAF) a partir de aceite de cocina usado

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Moeve ha iniciado la producción de combustible sostenible para aviación (SAF) a partir de aceite de cocina usado en el Parque Industrial de San Roque (Cádiz). La compañía ya ha fabricado una primera partida tras adaptar sus activos industriales existentes y sus controles de calidad y trazabilidad. El SAF permite reducir entre un 80% y un 100% las emisiones de CO2 respecto a los combustibles fósiles y su incorporación es obligatoria desde enero de 2025. Moeve estima que la demanda de SAF podría alcanzar los 5,9 millones de toneladas, clave para un sector aéreo que genera el 2% de las emisiones globales. Preguntas ¿Por qué Moeve ha empezado a producir SAF a partir de aceite de cocina usado en el Parque Energético de San Roque (Cádiz)? Moeve busca aprovechar activos industriales ya existentes para incorporar materias primas renovables y reducir las emisiones del transporte aéreo; el proyecto en San Roque permite validar técnicamente la recepción, procesado y trazabilidad del aceite usado (UCO) como materia prima para SAF. ¿Qué ha ocurrido ya en San Roque y qué evidencia hay de que el proceso funciona? En San Roque se ha fabricado una primera partida de SAF y la compañía ha comprobado que la unidad puede procesar UCO correctamente, además de adaptar controles de calidad y trazabilidad para seguir el componente renovable hasta el SAF final. ¿Qué impacto tiene la producción de SAF de Moeve para las aerolíneas y los pasajeros a corto y medio plazo? A corto plazo el efecto es limitado porque la producción global de SAF sigue siendo muy reducida, pero a medio plazo incrementar la capacidad industrial, como la de San Roque, es necesario para cumplir la obligación de mezcla desde enero de 2025 y aumentar la disponibilidad para las flotas. ¿Qué ventajas medioambientales ofrece el SAF elaborado con aceite de cocina usado frente al queroseno fósil? El SAF a partir de materias orgánicas no alimentarias, como el aceite de cocina usado, mantiene especificaciones técnicas del queroseno pero puede reducir entre un 80% y un 100% las emisiones de CO2 a lo largo de su ciclo de vida respecto al combustible fósil. ¿Cómo encaja este proyecto en la estrategia de transición energética y objetivos de Moeve? El proyecto forma parte de la adaptación industrial de Moeve para incorporar nuevas materias primas renovables, acumular conocimiento técnico sobre SAF y avanzar en su estrategia de transformación verde hacia combustibles con menor intensidad de carbono.

Moeve anuncia que arranca la producción de combustible sostenible para aviación (SAF) elaborado a partir de aceite de cocina usado en el Parque Industrial de San Roque (Cádiz).

La compañía asegura que ha comprobado la capacidad de las instalaciones de San Roque para integrar esta materia prima en activos industriales existentes y obtener SAF. Ya se ha fabricado una primera partida, y Moeve confirma que va a seguir produciendo más.

“Este proyecto demuestra la capacidad de nuestros equipos y de nuestras instalaciones para evolucionar e incorporar nuevas materias primas a los procesos existentes", señala Rosendo Rivero, director del Parque Energético San Roque.

"El trabajo realizado en San Roque nos permite seguir adquiriendo conocimiento industrial y técnico en torno al SAF, un producto llamado a desempeñar un papel relevante en la transformación del transporte aéreo”, ha añadido.

La iniciativa se ha desarrollado con la colaboración del Centro de Innovación en Transición Energética de Moeve y el departamento de Biocombustibles, junto a diferentes equipos del Parque Energético San Roque y de sus Servicios Analíticos.

Un equipo interdisciplinar que ha servido para abordar y dar solución a cuestiones relacionadas con la operatividad del proyecto y de la calidad, trazabilidad y certificación del combustible obtenido.

El Parque Energético San Roque ha tenido que adaptarse para hacer posible la recepción y alimentación del UCO, comprobar que la unidad podía procesarlo correctamente y adaptar los controles de calidad, análisis y trazabilidad para poder seguir el componente renovable desde su entrada en el proceso hasta el SAF final.

Moeve explica que esta experiencia supone un paso más en la adaptación de los activos industriales de Moeve a materias primas, aprovechando las capacidades técnicas existentes y el conocimiento acumulado por los equipos del centro industrial.

Elemento clave

El SAF puede producirse a partir de materias primas de origen orgánico que no compiten con la alimentación, como los aceites usados de cocina.

Es un combustible líquido con las mismas especificaciones técnicas, de calidad y seguridad que el queroseno, pero capaz de reducir entre un 80% y un 100% las emisiones de CO2 a lo largo de su ciclo de vida respecto a los combustibles fósiles.

Desde el 1 de enero de 2025 es obligatoria su incorporación a los combustibles que usan la flotas aéreas.

Según datos de IATA, en 2024, aunque se duplicó la producción de SAF respecto a 2023, éste apenas cubrió un 0,3% del combustible utilizado por la aviación comercial.

Moeve estima que la demanda de SAF podría alcanzar unos 5,9 millones de toneladas (unos 3,3 millones de toneladas de biocombustibles y 2,6 millones de toneladas de combustibles sintéticos), con una reducción estimada del 60 % de las emisiones de CO₂ respecto a niveles actuales.

La aviación representa el 2% de las emisiones globales de CO2. En la UE las cifras son incluso superiores: la aviación representa alrededor del 3% de la huella de carbono del continente y un 14% de las emisiones relacionadas con el transporte.

En informes de la compañía se destaca que esta circunstancia se suma a la importancia del sector turístico para la economía española (12% del PIB), con un 80% de los viajeros internacionales que llegan en avión.

El sector ya se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Hoy en día, el SAF es la principal alternativa para avanzar en este campo.