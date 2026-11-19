A plena operación estiman entre ochenta y cien empleos directos equivalentes a tiempo completo, altamente cualificados y vinculados a la operación permanente del campus, con un impacto indirecto local de dos a tres veces ese empleo.

El refuerzo de red, ampliación de la subestación de Escúzar, nuevas conexiones entre Escúzar y Saleres y una subestación en Saleres implican una inversión cercana a setenta millones de euros.

SP01 está diseñado para alcanzar hasta cien megavatios y la primera fase operativa está prevista para el segundo trimestre de 2027; la capacidad adicional se añadirá progresivamente a medida que crezca el campus.

Ya ocurrirá que las mejoras de red y nuevas subestaciones facilitarán suministro y permitirán el avance de IFMIF‑DONES; podría ocurrir que el desarrollo conjunto acelere más inversiones científicas e industriales en el campus.

¿Qué consecuencias tiene la puesta en marcha de SP01 para IFMIF‑DONES y otros proyectos en CITAI?

Porque debe garantizar una conexión inicial de cuarenta megavatios que permita arrancar las primeras fases operativas de SP01 y otros proyectos en CITAI, y coordina ampliaciones para atender la demanda futura sin afectar el suministro local.

¿Por qué Cuerva está reforzando la subestación de Escúzar para el centro de datos SP01 de Alto Infrastructure?

A pleno rendimiento, el centro de datos alcanzará una potencia de hasta 100 MW y generará entre 80 y 100 empleos directos de alta cualificación con un consumo de agua de solo 1.030 m³ al año.

El despliegue de las nuevas infraestructuras de transporte y distribución eléctrica en la zona de CITAI contempla una inversión global cercana a los 70 millones de euros.

El proyecto completo de Alto Infrastructure en Granada prevé una inversión de más de 3.000 millones de euros, fijando la primera fase operativa del centro de datos para el segundo trimestre de 2027.

Cuerva avanza en el desarrollo de infraestructuras eléctricas necesarias para alimentar el centro de datos de inteligencia artificial SP01 de Alto Infrastructure y el proyecto científico IFMIF-DONES en Escúzar.

/*Cuerva anuncia hoy avances en el desarrollo de las infraestructuras eléctricas necesarias para arrancar el SP01, el futuro centro de datos de IA que Alto Infrastructure construye en CITAI, en Escúzar, Granada, en 2027.

Estas infraestructuras, explica Cuerva, son también “relevantes” para otros desarrollos estratégicos implantados en CITAI de Escúzar, entre ellos IFMIF-DONES. La mayor infraestructura científica jamás construida de España.

El centro de datos, el primero a gran escala de nueva construcción en Andalucía y especializado en IA, está concebido para alcanzar, una vez completado, una potencia eléctrica de hasta 100 MW.

Se está avanzando ahora en los trabajos para habilitar una conexión de 40 MW a través de la actual subestación de Escúzar 132/66/20 kV, que permitirá acompañar las primeras fases del desarrollo del centro.

Las actuaciones se encuentran avanzando en la obtención de las autorizaciones necesarias para iniciar los trabajos sobre el terreno, y ya se ha realizado la adquisición del material previsto para las obras.

La primera fase operativa del centro de datos está prevista para el segundo trimestre de 2027. Posteriormente se irá incorporando capacidad adicional a medida que avance el desarrollo del campus.

El proyecto completo de Alto contempla una inversión potencial superior a los 3.000 millones de euros, que incluye tanto la construcción de las instalaciones como la inversión en equipamiento IT de los clientes.

Obras en infraestructuras

Cuerva tiene la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico a todos los consumidores de la zona, y trabaja en el refuerzo de la red de distribución para atender la nueva demanda de SP01 y de otros proyectos estratégicos de CITAI.

Las principales actuaciones contemplan la ampliación de la actual subestación de Escúzar 132/66/20 kV, el desarrollo de nuevas conexiones eléctricas de alta tensión entre Escúzar y Saleres.

También está prevista la construcción de una nueva subestación en Saleres 220/132 kV, conectada a la red de transporte.

En conjunto, el desarrollo de las infraestructuras eléctricas necesarias para hacer viables los proyectos estratégicos de CITAI contempla una inversión de cerca de 70 millones de euros.

“Estamos pasando de atender una zona históricamente con necesidades eléctricas mucho más reducidas a preparar la infraestructura para proyectos tecnológicos, científicos e industriales de gran escala”, afirma Ignacio Cuerva, CEO de Cuerva.

“Proyectos como estos demuestran hasta qué punto la energía se ha convertido en una pieza estratégica para que este tipo de inversiones puedan implantarse y crecer en el territorio”, ha añadido.

El directivo señaló también el importante reto de completar las obras de red a tiempo para la puesta en marcha del centro de datos.

Eficiencia

SP01 se está construyendo con criterios específicos de eficiencia y sostenibilidad. El campus utilizará un sistema de refrigeración en circuito cerrado que reutiliza el agua de forma continua y evita su evaporación.

Incluso funcionando a plena capacidad, el consumo estimado será de aproximadamente 1.030 m³ de agua al año, reduciendo de forma muy significativa el uso de este recurso respecto a sistemas convencionales.

El desarrollo de nueva infraestructura eléctrica permitirá además que el crecimiento del campus se produzca acompañado de nueva capacidad, sin comprometer el suministro eléctrico existente en el entorno.

A plena operación, Alto Infrastructure estima que SP01 requerirá entre 80 y 100 empleos directos equivalentes a tiempo completo, altamente cualificados y vinculados a la operación permanente del campus.

Se trata de puestos estables durante la vida útil de la infraestructura, estimada entre 15 y 25 años, a los que se sumará un impacto indirecto local que podría situarse entre dos y tres veces el empleo directo.

“Los centros de datos son el elemento crítico en el nuevo paradigma digital, son las nuevas fábricas de la economía digital: contar con ellos en el propio territorio significa que el valor, el empleo y el talento se quedan aquí”, señala Gísli Kr., CEO de Alto Infrastructure.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha visitado hoy el emplazamiento para conocer sobre el terreno la evolución del proyecto y las actuaciones previstas para responder a una nueva escala de demanda vinculada al crecimiento tecnológico, científico e industrial de la zona.