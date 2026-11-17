BBVA se ha fijado canalizar 700.000 millones de euros entre 2025 y 2029 y, desde enero de 2025, afirma haber movilizado ya más de 250.000 millones de euros en sus países de presencia.

¿Qué compromisos de inversión ha fijado BBVA para impulsar la sostenibilidad y cuánto ha movilizado ya?

Bridge (Climate Implementation Bridge) es una iniciativa de la presidencia de la COP31 para convertir compromisos nacionales en proyectos financiables conectando gobiernos, desarrolladores y entidades financieras, reduciendo costes de transacción y mejorando previsibilidad regulatoria.

Ballabriga señala que el principal cuello de botella no es la generación renovable sino las redes, la transmisión y la conexión de proyectos al sistema, y que permisos y marcos regulatorios deben acelerarse para permitir financiamiento.

¿Qué papel asigna BBVA a las redes eléctricas en la electrificación que propone la COP31?

Ya ocurre que sin catalizar capital privado muchos proyectos no reciben fondos; podría ocurrir que objetivos climáticos se retrasen si no se crean marcos regulatorios y mecanismos de reparto de riesgo que atraigan inversores privados.

¿Qué consecuencias tiene para los países emergentes que el capital público sea insuficiente para financiar la transición, según Ballabriga?

Porque los países emergentes necesitarán movilizar 1,3 billones de dólares anuales hasta 2035 para cumplir sus compromisos climáticos, frente a los actuales 120–130.000 millones que reciben, por lo que el capital disponible hoy es insuficiente.

¿Por qué dice Antoni Ballabriga (BBVA) que hay que multiplicar por diez la financiación a los países emergentes hasta 2035?

BBVA se convierte en el primer banco privado mundial en respaldar el proyecto Bridge, iniciativa impulsada en la COP31 para canalizar inversión hacia proyectos sostenibles concretos.

La electrificación se sitúa como la gran oportunidad de inversión, aunque Ballabriga advierte que las redes eléctricas y la conexión al sistema son el principal cuello de botella.

BBVA señala que los fondos públicos son insuficientes y propone acelerar la inversión privada a través de certidumbre regulatoria y mecanismos para compartir riesgos.

Antoni Ballabriga (BBVA) afirma que los países emergentes necesitan elevar a 1,3 billones de dólares anuales su financiación climática hasta 2035, casi diez veces más que el nivel actual.

La financiación de la lucha contra el cambio climático se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la transición energética.

Los países emergentes necesitarán movilizar 1,3 billones de dólares anuales hasta 2035 para hacer frente a sus compromisos climáticos, una cifra que multiplica casi por diez los entre 120.000 y 130.000 millones que reciben actualmente.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en poner más dinero sobre la mesa, sino en conseguir que la inversión pública y privada llegue a los proyectos que necesitan financiación.

Así lo explica Antoni Ballabriga, director global de Inteligencia y Sostenibilidad de BBVA, en el videopodcast de Corriente Continúa de EL ESPAÑOL-Invertia desde Antalya (Turquía), donde se celebra la COP31 (Cumbre del Cambio Climático).

El directivo considera que el capital privado será imprescindible para cubrir las necesidades de financiación climática de las economías en desarrollo, ya que los recursos públicos y los bancos multilaterales no serán suficientes para alcanzar los objetivos.

"Con el dinero público va a ser insuficiente. Necesitamos realmente catalizar el capital privado", advierte Ballabriga.

Para conseguirlo, considera necesario establecer políticas públicas más predecibles, mecanismos que permitan distribuir los riesgos de forma eficiente y proyectos suficientemente preparados para resultar atractivos y financiables para los inversores.

En este sentido, BBVA ha fijado el objetivo de canalizar 700.000 millones de euros entre 2025 y 2029 para impulsar la sostenibilidad. Desde enero de 2025, la entidad asegura haber movilizado ya más de 250.000 millones de euros en los países en los que está presente.

El banco es, además, socio oficial de la COP31, una posición que Ballabriga considera una oportunidad para reforzar su compromiso con la transformación de las economías y acompañar a sus clientes en un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica y la incertidumbre energética.

Electrificación, la clave

Más allá de la financiación climática de los países emergentes, Ballabriga identifica la electrificación como la principal oportunidad de inversión de los próximos años. La presidencia de la COP31 ha situado entre sus objetivos elevar el porcentaje de demanda energética electrificada desde el actual 23% hasta el 35% en 2035.

Para conseguirlo, será necesario duplicar las inversiones actuales en electrificación, que rondan los 1,8 billones de dólares anuales, según las cifras citadas por el directivo.

"Cuando hablamos de electrificación hablamos del sistema en su conjunto", explica.

Esto incluye no solo la generación renovable, sino también las redes eléctricas, las infraestructuras de transmisión, el almacenamiento, la flexibilidad del sistema y la electrificación de la demanda en el transporte, los edificios y la industria.

Precisamente, Ballabriga considera que el principal cuello de botella para acelerar este proceso no está en la construcción de nuevas instalaciones renovables, sino en las redes y en la conexión de los proyectos al sistema eléctrico.

"El gran reto en la electrificación es realmente la red, la transmisión y la conexión a la red", señala. En su opinión, los permisos, el acceso a las infraestructuras y la capacidad de conexión dependen fundamentalmente de los gobiernos y de los marcos regulatorios de cada país.

Por eso, reclama mayor certidumbre normativa y procedimientos que permitan acelerar las conexiones. La disponibilidad de estas infraestructuras será determinante para que los proyectos puedan ser financiados y para que el capital privado llegue a las inversiones necesarias.

A las redes y el almacenamiento se suman otras oportunidades, como la generación solar y eólica, los biocombustibles, la geotermia y las tecnologías destinadas a descarbonizar industrias difíciles de electrificar, como el acero y el cemento.

En este último ámbito, el directivo reconoce que algunas soluciones todavía necesitan innovación y apoyo para reducir sus costes. Es lo que se conoce como Green Premium, el sobreprecio que todavía presentan determinadas tecnologías sostenibles frente a las alternativas convencionales.

BBVA ya participa en proyectos de tecnologías emergentes, como la financiación de combustibles sostenibles para aviación en Brasil, iniciativas de captura de carbono en Reino Unido y proyectos de geotermia en Estados Unidos.

Seguridad energética

El contexto geopolítico también está modificando las prioridades de los inversores. Aunque la descarbonización continúa siendo un factor relevante, Ballabriga observa que ahora las decisiones de inversión incorporan un equilibrio más complejo entre sostenibilidad, seguridad de suministro y competitividad.

"Hoy una prioridad es la seguridad energética", afirma. A ella se suman los costes y la capacidad de las economías para mantener su competitividad industrial.

La guerra y las tensiones internacionales han vuelto a poner sobre la mesa la dependencia de los combustibles fósiles, pero también están acelerando las inversiones en electrificación, especialmente en Europa.

"La mejor manera de ganar autonomía es electrificando y con generación renovable", sostiene el directivo.

En su opinión, los inversores buscan cada vez más proyectos que combinen resiliencia, seguridad energética y precios competitivos, sin renunciar a los objetivos de descarbonización. La sostenibilidad sigue formando parte de sus decisiones, pero dentro de un escenario geopolítico y económico mucho más exigente que hace dos o tres años.

Proyecto Bridge

Uno de los proyectos que BBVA considera más relevantes de esta COP31 es Bridge (Climate Implementation Bridge), una iniciativa impulsada por la presidencia de la cumbre para facilitar que los compromisos climáticos de los países se traduzcan en proyectos concretos de inversión.

El mecanismo pretende conectar las prioridades de los gobiernos con los desarrolladores de proyectos, las empresas y las entidades financieras, reduciendo los costes de transacción y mejorando la previsibilidad regulatoria.

La idea es que cada país identifique los sectores en los que necesita invertir, como el agua, la energía o el almacenamiento, y establezca plataformas que permitan poner en contacto esas necesidades con los agentes capaces de desarrollar y financiar los proyectos.

Por el momento, nueve países se han adherido a esta iniciativa, entre ellos México. BBVA se ha convertido en el primer banco privado del mundo en respaldar Bridge, junto con entidades multilaterales como el Banco Mundial.

Para Ballabriga, el interés de este mecanismo es que no se limita a los acuerdos que puedan alcanzarse durante la COP31, sino que pretende tener continuidad en futuras cumbres climáticas.

"Cómo transformamos ambición en implementación, en inversión y, al final, en resultados", resume.

El directivo considera que la COP31 será recordada precisamente por el impulso a la electrificación y por la creación de mecanismos que permitan convertir los objetivos climáticos nacionales en carteras de proyectos capaces de atraer financiación.

La prueba de su éxito, concluye, será que dentro de unos años decenas de países puedan presentar proyectos concretos, demostrar que han movilizado inversión y acreditar reducciones de emisiones y mejoras en su capacidad de adaptación al cambio climático.