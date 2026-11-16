Repsol demanda a Iberdrola, Naturgy y Endesa y a Red Eléctrica solidariamente por el apagón de sus refinerías

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Repsol demanda judicialmente a Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica (REE) por el cero eléctrico del pasado 28 de abril. La compañía energética reclama de forma conjunta un total de 120 millones de euros por los daños causados en sus complejos industriales. La petrolera ha individualizado las acciones judiciales según la distribuidora que opera en cada refinería, imputando la responsabilidad solidaria a REE. La demanda se formaliza tras no alcanzar un acuerdo extrajudicial previo a través de los burofaxes enviados por la empresa en abril. Preguntas ¿Por qué ha demandado Repsol a Iberdrola, Naturgy, Endesa y a Red Eléctrica por el apagón del 28 de abril? Repsol alega que el apagón del 28 de abril interrumpió el suministro y obligó a detener sus complejos industriales, causando daños y pérdidas materiales por los que reclama responsabilidad a las distribuidoras y, de forma solidaria, a REE. (Cobertura relacionada: CNMC y responsabilidades administrativas). ¿Qué importe reclama Repsol y cómo ha individualizado las demandas contra las eléctricas? Repsol ha presentado demandas por daños por un total de 120 millones de euros, dirigiendo reclamaciones a la distribuidora que suministra cada centro (Naturgy en A Coruña, Iberdrola en Bilbao y Cartagena, Endesa en Tarragona y Puertollano) e incluyendo a REE en todas ellas. ¿Qué probabilidad hay de que las demandas de Repsol se resuelvan rápido? Lo ya ocurrido: Repsol ya ha presentado las demandas. Lo posible: una resolución judicial firme puede tardar entre tres y seis años o más si hay recursos ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. ¿Qué papel atribuye la CNMC y las grandes eléctricas a Red Eléctrica en el apagón? La CNMC ha apuntado a la operadora del sistema (REE) como responsable por fallos en la gestión de la red, mientras que las grandes eléctricas insisten en que las decisiones de programación y maniobras de REE fueron determinantes en el colapso. ¿Qué medidas previas adoptó Repsol antes de presentar las demandas? Antes de demandar, Repsol envió notificaciones formales (burofaxes) a REE y a las distribuidoras para intentar un acuerdo extrajudicial, trámite exigido por la ley antes de litigar.

Repsol ha presentado demandas judiciales contra Iberdrola, Naturgy y Endesa por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, que afectó a sus complejos industriales, y ha reclamado también responsabilidades, de forma solidaria, a Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico español.

La compañía presidida por Antonio Brufau ya había advertido de su intención de acudir a los tribunales para exigir responsabilidades por las consecuencias del cero eléctrico sobre sus instalaciones industriales.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunció esta decisión el pasado 30 de abril, durante la presentación de los resultados del primer trimestre, cuando aseguró que la empresa estaba "plenamente comprometida con exigir responsabilidades legales a los responsables de estos acontecimientos".

Las demandas se han dirigido contra las distribuidoras correspondientes (Naturgy-Fenosa en A Coruña, Iberdrola en Bilbao y Cartagena, Endesa en Tarragona y Puertollano) y solidariamente contra REE en todas ellas y suman una reclamación de daños de 120 millones de euros.

"Será el juez quien decida de qué manera y cómo se reparten las responsabilidades económicas", señalan fuentes cercanas a la energética española.

De esta manera, la petrolera ha optado por individualizar las reclamaciones en función de las empresas distribuidoras que prestan servicio a cada uno de sus centros industriales, pero incluyendo en todas ellas al operador del sistema eléctrico.

Una demanda como ésta puede tardar entre 3 y 6 años en tener una resolución judicial firme, e incluso más si hay recursos ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

Aviso en abril

La decisión judicial culmina el proceso que la compañía anunció apenas dos días después del apagón. Durante la conferencia con analistas del 30 de abril pasado, Imaz explicó que Repsol ya había iniciado los trámites legales para reclamar por los daños y las consecuencias del incidente.

"Estamos plenamente comprometidos a exigir responsabilidad legal a los responsables de estos hechos", afirmó el consejero delegado, que precisó que la compañía había iniciado el procedimiento legal la semana anterior.

En concreto, explicó que, antes de presentar una demanda, la legislación española exige ofrecer a la parte contraria la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial.

Para cumplir con este requisito, Repsol había enviado notificaciones formales, conocidas como burofaxes, tanto a Red Eléctrica como a las distribuidoras con las que sus centros industriales tienen contratos de suministro.

"Y si este intento previo no resulta satisfactorio, Repsol interpondrá formalmente las demandas correspondientes contra todas estas empresas.", advirtió entonces Imaz.

El directivo también manifestó su confianza en el sistema judicial español y en la solidez de las reclamaciones de la compañía: "Confío en el sistema judicial español. Creo que contamos con un sistema judicial sólido y fiable.".

Con la presentación de las demandas en octubre, Repsol ha dado finalmente ese paso, al considerar que debe exigirse responsabilidad a las empresas implicadas en el suministro y la operación del sistema eléctrico por las consecuencias del apagón sobre sus instalaciones.

El incidente del 28 de abril provocó la interrupción del suministro eléctrico en toda la Península Ibérica y obligó a detener la actividad de los complejos industriales de Repsol.

La compañía busca ahora que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes por los perjuicios ocasionados.