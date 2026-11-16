La red eléctrica, infraestructura energética más dañada por los fenómenos naturales y más expuesta a los ciberataques

La digitalización amplía la superficie de ataque; informes recogen 638 incidentes en utilities con 597 filtraciones confirmadas y datos indican que 40% de organizaciones tenía activos OT conectados a internet de forma insegura.

Además de los riesgos físicos, ¿qué amenazas digitales enfrenta el sector energético y qué datos las ejemplifican?

Sequías y el calentamiento de ríos reducen disponibilidad de agua para refrigeración y episodios extremos e inundaciones pueden dañar infraestructuras auxiliares, obligando a reducir potencia o a paradas temporales.

¿Cómo afectan los fenómenos naturales a la operación de las centrales nucleares?

La AIE estima que aproximadamente 30% de los activos eléctricos está expuesto a ciclones, 20% a periodos prolongados de calor extremo y más del 10% a zonas inundables.

¿Qué porcentaje de la red eléctrica mundial está expuesto a riesgos climáticos como ciclones, calor extremo e inundaciones?

Desde 2022 se han contabilizado cerca de 180 episodios de cortes eléctricos por incendios que han dejado sin luz a casi 15 millones de clientes y han obligado a desconexiones preventivas de tramos de red.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el aumento de incendios forestales sobre las redes eléctricas?

La AIE calcula que desde 2022 se registraron alrededor de 3.000 interrupciones vinculadas a fenómenos meteorológicos y que estas afectaron a una media de 190 millones de clientes al año, cifras que muestran el impacto recurrente de inundaciones, olas de calor e incendios sobre las redes.

¿Por qué la AIE dice que las redes eléctricas son la infraestructura energética más dañada por fenómenos naturales?

El nuevo Observatorio de la AIE propone más de 130 medidas operativas y de refuerzo físico para mitigar los riesgos de estas infraestructuras clave.

Los ciberataques y fallos de ciberseguridad en sistemas industriales (OT) aumentan la vulnerabilidad del sector energético, con cientos de incidentes registrados.

Las inundaciones, las olas de calor, los incendios y las sequías representan las principales amenazas físicas para las redes eléctricas y las centrales nucleares.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que unos 190 millones de clientes al año han sufrido cortes eléctricos por fenómenos naturales desde 2022.

Las centrales nucleares y las redes eléctricas se encuentran entre las infraestructuras energéticas que deben prestar mayor atención a los riesgos físicos derivados de los fenómenos naturales, mucho más que por los ciberataques o ataques de una guerra híbrida (al menos, por el momento).

Sequías, olas de calor e incendios forestales, pero sobre todo inundaciones han sido las principales causas que han comprometido su funcionamiento y provocar interrupciones del suministro eléctrico de gran alcance en todo el mundo.

Así lo presenta la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con su Observatorio Global sobre la Resiliencia del Sector Energético, una plataforma que recopila datos sobre las interrupciones del suministro, identifica la exposición de las instalaciones a diferentes amenazas y ofrece medidas para reforzar su protección.

Su primera radiografía pone de manifiesto la dimensión del problema: desde 2022, el organismo ha contabilizado alrededor de 3.000 interrupciones del suministro eléctrico relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos y otros peligros naturales en más de 150 países.

Estos incidentes han dejado temporalmente sin electricidad a una media de unos 190 millones de clientes al año.

La cifra evidencia el impacto que pueden tener los fenómenos naturales sobre el sistema energético, especialmente sobre las redes eléctricas, que constituyen una infraestructura esencial para el funcionamiento de toda la economía.

El análisis de la AIE señala que aproximadamente el 30% de los activos eléctricos mundiales está expuesto a ciclones tropicales de distinta intensidad.

Otro 20% debe hacer frente a periodos prolongados de calor extremo y más del 10% se encuentra en zonas inundables.

A estos riesgos se suma el de los incendios forestales, cuya incidencia sobre las infraestructuras eléctricas está aumentando en distintas regiones del mundo.

Redes eléctricas

El observatorio recoge cerca de 180 episodios de cortes o interrupciones eléctricas relacionados con incendios forestales desde 2022, que han afectado a casi 15 millones de clientes.

En muchos casos, las compañías eléctricas se ven obligadas a desconectar preventivamente determinados tramos de la red cuando el fuego amenaza líneas, postes y otros equipos.

Porcentaje de infraestructura energética expuesta a riesgos relacionados con el clima, a nivel mundial. AIE

También existe el riesgo de que las propias instalaciones eléctricas provoquen incendios por el contacto de la vegetación con los tendidos o por la generación de chispas.

La exposición es considerable: el 22% de las redes eléctricas mundiales atraviesa zonas con riesgo de incendios forestales, con una probabilidad media de que se produzca uno al menos una vez cada diez años.

En torno al 5% discurre por áreas donde estos episodios pueden producirse, de media, cada dos años.

Aunque el calor extremo es el que más daña las redes eléctricas, son las inundaciones las que destruyen la capacidad de generación energética.

Peligro de las nucleares

Las centrales nucleares también deben considerar especialmente los efectos de los fenómenos naturales. La disponibilidad de agua para refrigeración, las temperaturas extremas y las inundaciones pueden condicionar la operación de estas instalaciones y obligar a reducir potencia o detener temporalmente la producción.

La sequía y el calentamiento del agua de los ríos pueden limitar la capacidad de refrigeración de las centrales, mientras que las inundaciones y otros episodios extremos pueden comprometer infraestructuras auxiliares y sistemas de seguridad.

Más ciberataques

La otra gran amenaza para la seguridad energética procede del ámbito digital. La creciente automatización de las instalaciones, la digitalización de las redes y la conexión de los sistemas de control industrial a internet han ampliado la superficie de exposición de las compañías energéticas frente a ataques informáticos.

Las cifras también reflejan la dimensión de este riesgo. El informe Data Breach Investigations Report 2026, elaborado por Verizon, contabiliza 638 incidentes de ciberseguridad en el sector de las utilities, de los que 597 terminaron con una filtración confirmada de información.

Mapa de incidencias a infraestructuras energéticas. AIE

Además, el 94% de las brechas de seguridad identificadas en este sector se concentraron en tres modalidades: intrusiones en los sistemas, ataques a aplicaciones web y técnicas de ingeniería social.

El análisis de DeepStrike, actualizado el 12 de noviembre, recoge también datos del FBI correspondientes a 2025: el organismo estadounidense registró 54 denuncias por ransomware y otras 31 por filtraciones de datos en el sector energético. Se trata de denuncias comunicadas a las autoridades, no del total de ataques sufridos por las compañías.

Otro de los puntos débiles está en los sistemas de tecnología operativa (OT), que controlan procesos industriales y equipos físicos.

Según los datos de Claroty recogidos por DeepStrike, el 40% de las organizaciones analizadas tenía activos OT conectados a internet de forma insegura, lo que incrementa el riesgo de intrusiones en instalaciones industriales.

Los ataques pueden afectar a los sistemas de supervisión y control, comprometer operaciones y obligar a desconectar instalaciones para evitar daños mayores.

El incidente de Colonial Pipeline en Estados Unidos en 2021, que llevó a paralizar preventivamente un importante oleoducto tras un ataque de ransomware, es uno de los ejemplos más conocidos de cómo una amenaza digital puede terminar teniendo consecuencias físicas sobre el suministro energético.

Más de 130 medidas

Ante este escenario, la AIE plantea que la seguridad energética debe abordarse desde una perspectiva integral. El nuevo Observatorio incluye más de 130 medidas para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras.

Desde cambios en el diseño y la gobernanza de los sistemas hasta el refuerzo físico de las instalaciones, la mejora de los procedimientos operativos y la implantación de mecanismos de vigilancia y monitorización.

La herramienta se estructura en tres grandes apartados: interrupciones del suministro (Disruptions), exposición de las infraestructuras a diferentes amenazas (Exposure) y medidas para mitigar los riesgos (Measures).

Su puesta en marcha se enmarca en los preparativos de la COP31 y en el compromiso mundial de acelerar la electrificación, conocido como 35-by-35 Global Electrification Pledge.

La agencia considera que el crecimiento de la demanda eléctrica y la mayor dependencia de la electricidad obligan a prestar más atención a la capacidad de las infraestructuras para resistir situaciones extremas y recuperar su funcionamiento con rapidez.