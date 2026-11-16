Endesa detecta un fraude eléctrico cada siete minutos y desmantela 56.300 enganches hasta septiembre

Endesa reclama mayor respuesta penal —señala un vacío legal fuera del nuevo artículo 255 para casos no ligados al narcotráfico— y apuesta por inteligencia artificial, cooperación policial y denuncias ciudadanas para prevenir reconexiones y proteger operarios.

¿Qué medidas pide Endesa ante el repunte del fraude y la violencia contra técnicos?

Las plantaciones consumen mucha electricidad —cada cultivo equivale al uso de 80 viviendas—; e-distribución ha desmantelado 1.075 fraudes vinculados a plantaciones y participa en operativos policiales para desconectarlas.

¿Por qué las plantaciones de marihuana concentran parte importante del fraude y cómo actúa Endesa?

Endesa calcula que la energía recuperada por esos robos alcanzó 630,6 millones de kWh, equivalente al consumo anual de más de 180.000 hogares.

Como ya ha ocurrido, las manipulaciones provocan sobrecargas y activación de protecciones, con picos de hasta 15 fusibles fundidos al día y apagones para clientes de la misma línea.

¿Qué consecuencias ha tenido para el suministro que Endesa desmantelara 56.300 enganches?

Endesa atribuye el aumento a la proliferación de enganches ilegales y plantaciones de marihuana que manipulan la red; la filial e-distribución ha intensificado inspecciones y operativos con policía, lo que eleva los casos detectados. (Dato del artículo: 56.300 fraudes y operativos policiales relacionados).

La eléctrica advierte sobre los constantes apagones por sobrecarga, los riesgos de incendio y un aumento de más del triple en las agresiones a sus técnicos desde 2024.

Las desconexiones por cultivos ilegales de marihuana promedian cuatro plantaciones al día, cada una con un consumo equivalente al de 80 viviendas.

La compañía logró recuperar 630,6 millones de kWh defraudados, cantidad suficiente para abastecer el consumo eléctrico anual de más de 180.000 hogares.

Endesa detectó más de 56.300 fraudes eléctricos hasta septiembre, lo que equivale a un caso cada siete minutos y representa un aumento del 3,4% respecto al año anterior.

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado más de 56.300 fraudes en los nueve primeros meses del año, lo que supone una media de más de 200 casos detectados al día o un fraude cada siete minutos, informó la compañía.

En concreto, esta cifra representa un incremento de casi 1.900 expedientes por la eléctrica, o del 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El grupo estimó que la energía recuperada asociada a estos robos de energía alcanzó los 630,6 millones de kilovatios hora (kWh), equivalente al consumo de más de 180.000 hogares.

Así, estas cifras continúan con la tendencia alcista registrada en 2025, que cerró con 72.700 fraudes eléctricos detectados, el dato más alto de los últimos cinco años.

Además, la energética advirtió de que la problemática no concluye con el desmantelamiento, ya que en zonas castigadas por el fraude masivo -especialmente el ligado a cultivos ilegales de marihuana- las desconexiones efectuadas junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suelen ir seguidas de nuevas reconexiones en cuestión de horas o días.

A este respecto, subrayó que esta reiteración castiga a familias y negocios con contratos en regla, puesto que los medios de la distribuidora son limitados.

Asimismo, indicó que aumentar la potencia para evitar interrupciones resulta solo una solución temporal que genera un "efecto llamada" y vuelve a saturar la red.

Se dan casos en los que la potencia instalada multiplica por cinco la necesaria por número de habitantes.

En concreto, el impacto en la calidad del servicio se traduce en la activación constante de las protecciones de la red por sobrecarga, pudiendo registrarse picos de hasta 15 fusibles fundidos al día con los consiguientes apagones para todos los clientes conectados a esa línea.

Igualmente, la manipulación de las instalaciones conlleva graves riesgos de electrocución, incendios, sobrecalentamientos y explosiones tanto para los defraudadores como para vecinos y operarios.

A estos peligros técnicos, Endesa denunció que se suma el repunte de la violencia que sufren los trabajadores sobre el terreno, ya que las agresiones a técnicos de e-distribución y de las empresas contratistas se han multiplicado por más de tres desde 2024.

Y, hasta septiembre de 2026, ya superaban en cerca de un 20% el total registrado durante todo el año pasado.

Plantas de marihuana

En cuanto a las plantaciones de marihuana en viviendas y naves industriales, la filial de Endesa ha desmantelado en operativos policiales 1.075 fraudes en los nueve primeros meses del año, con un volumen de energía defraudada de 106 millones de kWh.

Este balance equivale a desconectar cuatro plantaciones al día -una cada seis horas-, teniendo en cuenta que cada cultivo consume de media la electricidad de 80 viviendas.

En este contexto, en el que el Informe Europeo sobre Drogas 2026 sitúa a España como el país que concentra el 75% de las incautaciones de plantas de cannabis de la Unión Europea, la eléctrica valoró positivamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que modifica el artículo 255 del Código Penal para castigar con prisión la defraudación destinada al tráfico de drogas.

No obstante, la compañía advirtió de que persiste un vacío legal relevante, dado que el resto de fraudes eléctricos siguen sin contar con una respuesta penal proporcional al peligro de incendio, cortes de suministro o competencia desleal que generan.

A diferencia de países como Francia, Portugal, Italia o Alemania, allí se contemplan penas de cárcel incluso en su modalidad básica.

Finalmente, junto al uso de inteligencia artificial y la cooperación policial, Endesa destacó el papel de la colaboración ciudadana mediante denuncias anónimas a través del teléfono 800760220, el correo 'anomalias@enel.com' y su página web, canales que recibieron 51.010 avisos entre enero y septiembre y permitieron realizar cerca de 29.000 inspecciones.