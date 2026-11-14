El resurgimiento nuclear de Europa: los centros de datos y las ayudas de la UE cambian la estrategia de las empresas

China lidera la nueva construcción con 37 reactores en curso, seguida de India y Rusia; en total hay 78 reactores en construcción en el mundo según datos del OIEA recopilados por Foro Nuclear. Esa concentración sitúa a China como el actor dominante en expansión de capacidad nuclear.

¿Quiénes son los principales países que construyen nueva capacidad nuclear y qué peso tiene China en ese proceso?

Ya ocurrido: ha aumentado la demanda de empresas de ingeniería y construcción para obras de gran escala y rehabilitación de emplazamientos. Potencial: puede abrir contratos sostenidos para empresas como ACS, impulsar cadenas de suministro locales y favorecer la industrialización de componentes SMR.

¿Qué consecuencias tiene para el sector de la construcción que países como Polonia y Reino Unido aceleren programas nucleares?

Los SMR son diseños industriales cuyos componentes se fabrican en fábrica y se ensamblan en destino para reducir plazos y costes y facilitar la financiación de proyectos pequeños. La Comisión Europea quiere que los primeros proyectos comerciales entren en funcionamiento a comienzos de la década de 2030.

¿Qué son los reactores nucleares modulares (SMR) y cuándo espera la UE que funcionen comercialmente?

Los centros de datos demandan energía continua y de alta potencia para IA, lo que impulsa a operadores y fabricantes a considerar la nuclear como fuente estable. En Reino Unido ya hay proyectos que vinculan SMR y grandes centros de datos mediante líneas privadas y reaprovechamiento de emplazamientos industriales.

¿Qué papel juegan los centros de datos en el resurgimiento nuclear en Europa?

ACS ha creado ACS Nuclear para agrupar las capacidades de Turner, Hochtief, Dragados y Cimic y acceder al mercado de construcción y mantenimiento nuclear. El objetivo declarado es triplicar su cartera en este negocio, pasando de 2.500 millones a entre 8.000 y 9.000 millones en 2030.

¿Por qué ha creado ACS la filial ACS Nuclear y qué quiere lograr Florentino Pérez con esa estructura?

Países como Polonia, Francia y Reino Unido lideran los planes de expansión nuclear en Europa, sumándose a un contexto global con 78 reactores actualmente en construcción.

Grandes grupos de ingeniería y construcción como ACS posicionan sus filiales para captar el crecimiento del sector y triplicar sus carteras de contratos nucleares a 2030.

Los reactores nucleares modulares (SMR) ganan terreno para reducir plazos y costes, con previsiones de la UE para que entren en funcionamiento a inicios de la década de 2030.

El resurgimiento de la energía nuclear en Europa viene impulsado por las ayudas públicas y la creciente demanda eléctrica de los centros de datos y la inteligencia artificial.

El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear como una de las piezas para su futuro energético e industrial, y Europa no se ha quedado atrás.

La necesidad de garantizar un suministro eléctrico estable, la explosión de la demanda de los centros de datos y la inteligencia artificial, y el respaldo financiero de las instituciones públicas están cambiando los planes de inversión de las grandes compañías energéticas y tecnológicas.

Pero el nuevo impulso nuclear no se limita a las eléctricas y a los fabricantes de reactores. También está atrayendo a grandes grupos de construcción e ingeniería, que ven en el desarrollo de nuevas centrales, los reactores modulares y el mantenimiento de las instalaciones existentes un negocio con perspectivas de crecimiento.

Uno de los últimos movimientos en este sentido lo protagoniza ACS. El grupo presidido por Florentino Pérez ha anunciado la creación de ACS Nuclear, una nueva compañía con sede en Reino Unido que reunirá las capacidades nucleares de Turner, Hochtief, Dragados y Cimic.

Su objetivo es triplicar su cartera de contratos en este negocio, desde los 2.500 millones de euros registrados al cierre del tercer trimestre de 2026 hasta entre 8.000 y 9.000 millones en 2030.

78 reactores futuros

Según los datos del Sistema de Información de Reactores de Potencia (PRIS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), recopilados por Foro Nuclear a octubre de 2026, hay 78 reactores nucleares en construcción en el mundo, con una potencia neta conjunta de 81.349 MW eléctricos.

China concentra la mayor parte de esta nueva capacidad, con 37 reactores en construcción. Le siguen India, con ocho, y Rusia, con cinco. También destacan los programas de construcción de países como Egipto, Turquía, Corea del Sur, Japón y Reino Unido.

La energía nuclear en la Unión Europea en cifras. Foro Nuclear

Estados Unidos, Canadá y varias economías europeas están impulsando nuevos proyectos, como Polonia.

En la Unión Europea hay 98 reactores nucleares operativos, repartidos entre 12 de los 27 Estados miembros. La energía nuclear representó el 23% de la electricidad generada en el conjunto de la UE en 2025, según los datos de Foro Nuclear.

Reactores modulares

La nueva generación de reactores nucleares modulares (SMR, por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los grandes focos de inversión del sector.

Frente a las centrales convencionales, estos diseños pretenden fabricar buena parte de sus componentes en instalaciones industriales y trasladarlos posteriormente a los emplazamientos donde se instalarán.

La modularidad permitiría estandarizar los procesos de construcción, reducir los plazos de ejecución y facilitar la financiación de proyectos de menor tamaño. Además, algunos diseños avanzados contemplan aplicaciones industriales, producción de calor y suministro eléctrico para grandes consumidores.

Bruselas quiere que los primeros proyectos comerciales puedan entrar en funcionamiento a comienzos de la década de 2030 y calcula que la capacidad instalada de pequeños reactores modulares en la UE podría situarse entre 17 y 53 GW en 2050.

La estrategia comunitaria contempla movilizar inversión privada, desarrollar una cadena de suministro europea y coordinar los procedimientos regulatorios entre los Estados miembros. Entre los instrumentos de apoyo, figura una garantía de 200 millones de euros para facilitar la financiación de tecnologías nucleares innovadoras.

No obstante, el desarrollo comercial de los SMR todavía está en una fase inicial.

Centros de datos

Uno de los factores que más está modificando las perspectivas del sector es el crecimiento de la demanda eléctrica de los centros de datos, especialmente los que necesitan alimentar los sistemas de inteligencia artificial.

Estas instalaciones requieren un suministro continuo, estable y de gran potencia, algo que las renovables por sí solas no siempre pueden garantizar sin un importante respaldo de almacenamiento y otras tecnologías de generación.

Por eso, los centros de datos se están convirtiendo en potenciales clientes de los nuevos proyectos nucleares.

Reino Unido es uno de los países que más está explorando esta posibilidad. Su estrategia contempla que los reactores avanzados puedan suministrar electricidad directamente a centros de datos mediante líneas privadas, además de vender energía a la red o proporcionar calor a instalaciones industriales.

Entre las iniciativas anunciadas, figuran la colaboración de X-Energy y Centrica para desarrollar hasta 12 reactores modulares avanzados en Hartlepool y el proyecto de Holtec, EDF y Tritax para transformar la antigua central de carbón de Cottam en un centro de datos alimentado por pequeños reactores.

Polonia y Francia

La recuperación de la energía nuclear también está provocando un cambio de rumbo en las políticas energéticas europeas.

Polonia es uno de los países que más está acelerando sus planes. Su programa contempla la construcción de seis grandes reactores, con una primera central de tres unidades AP1000 de Westinghouse en Lubiatowo-Kopalino.

El país también estudia el desarrollo de reactores modulares para complementar su futura capacidad de generación.

Francia, por su parte, mantiene su apuesta por la tecnología nuclear como uno de los pilares de su soberanía energética e industrial.

El plan del presidente Emmanuel Macron contempla seis nuevos reactores EPR2, con la posibilidad de ampliar el programa con otras ocho unidades. EDF ya ha recibido autorización para iniciar los trabajos preparatorios de dos nuevos reactores en Gravelines.

Reino Unido también ha situado la nuclear en el centro de su estrategia energética. El Gobierno impulsa tanto grandes instalaciones como pequeños reactores modulares, con Rolls-Royce como uno de los principales actores industriales de su programa.

Fuera de Europa, Canadá se está posicionando como uno de los referentes en la industrialización de los SMR. El proyecto de Darlington, en Ontario, contempla cuatro reactores BWRX-300 de GE Vernova Hitachi, y constituye uno de los desarrollos comerciales más avanzados de esta tecnología en el mundo.