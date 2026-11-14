El Mediterráneo agotará su presupuesto de carbono en 2035 si los países no aceleran la reducción de emisiones

Por décadas de emisiones sostenidas y expansión de actividades fósiles; la región ya alcanzó el umbral de 1,5 ºC y, pese a marcos regionales de adaptación recientes, aún faltan compromisos concretos de reducción para evitar consumirse el presupuesto de carbono.

¿Cómo hemos llegado hasta esta situación de riesgo climático en el Mediterráneo?

El mar almacena alrededor del noventa por ciento del exceso de calor generado por las emisiones, pero el calentamiento, la acidificación y la degradación costera reducen su capacidad de almacenar carbono y regular el clima, agravando fenómenos como olas de calor marinas y subida del nivel del mar.

¿Cómo afecta al Mediterráneo que los océanos absorban la mayor parte del exceso de calor?

La organización reclama acelerar la reducción de emisiones, abandonar los combustibles fósiles y usar el Convenio de Barcelona para crear un Plan Regional de Acción para la Mitigación del Cambio Climático que coordine objetivos y protocolos regionales.

Ya ocurrido: el agotamiento compromete el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y aumenta riesgos para ecosistemas, economías y población. Potencial: sin medidas ambiciosas la región podría superar los 2 ºC antes de 2050, intensificando impactos costeros y marinos.

¿Qué consecuencias tiene para los países mediterráneos que el presupuesto de carbono se agote en 2035?

Porque un informe encargado a BC3 calcula que, si los países mantienen sus actuales niveles de emisiones, la región consumirá las emisiones compatibles con los límites de calentamiento antes de 2035. El cálculo parte de escenarios de emisiones y del umbral de la región ya alcanzado de 1,5 ºC.

¿Por qué dice OceanCare que el Mediterráneo agotará su presupuesto de carbono en 2035?

La creciente acidificación y el aumento de la temperatura marina están mermando la capacidad del mar Mediterráneo para regular el clima y absorber CO2.

OceanCare urge a actuar antes de 2030, abandonar los combustibles fósiles y crear un plan de acción climática común bajo el marco del Convenio de Barcelona.

La región mediterránea ya ha alcanzado el umbral de calentamiento de 1,5 °C y se encamina a superar los 2 °C antes del año 2050.

El presupuesto de carbono del Mediterráneo se agotará en 2035 si no se aceleran los recortes de emisiones, según un informe del BC3 y OceanCare.

El Mediterráneo se enfrenta a una cuenta atrás climática. Si los países de la región mantienen sus actuales niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, el presupuesto de carbono que les queda se agotará en 2035.

Esto comprometería el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y elevaría los riesgos climáticos para sus ecosistemas, economías y población.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el Basque Centre for Climate Change (BC3), por encargo de la organización internacional OceanCare, presentado durante la COP31, la Cumbre del Clima celebrada estos días en Antalya (Turquía).

"Reclamamos a los países mediterráneos acelerar sus políticas de reducción de emisiones y establecer un plan de acción climática común para toda la región", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Carlos Bravo, experto en regulación oceánica de OceanCare.

El documento advierte de que el Mediterráneo ya ha alcanzado el umbral de calentamiento de 1,5 grados y constituye el segundo punto del planeta que más rápidamente se está calentando, únicamente superado por el Ártico.

Sin medidas ambiciosas de mitigación, la región corre el riesgo de superar los dos grados antes de 2050, el límite que establece el Acuerdo de París para contener el calentamiento global.

El estudio analiza diferentes fórmulas para repartir entre los países firmantes del Convenio de Barcelona la responsabilidad de reducir las emisiones de CO2. Además, incorpora fichas específicas por países para facilitar las negociaciones y establecer una hoja de ruta compartida de descarbonización.

Combustibles fósiles

Entre las principales recomendaciones del documento figura acelerar inmediatamente la reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

Según sus autores, actuar antes de 2030 permitiría aliviar la magnitud y la velocidad de los recortes que serán necesarios en las décadas posteriores.

El informe también reclama una transición decidida para abandonar los combustibles fósiles.

Considera que la expansión de las actividades vinculadas a estas fuentes energéticas es incompatible con los objetivos del Acuerdo de París y con el mandato del Convenio de Barcelona de proteger los ecosistemas marinos y costeros.

La tercera línea de actuación pasa por reforzar la cooperación climática entre los países mediterráneos.

En este sentido, OceanCare plantea que el Convenio de Barcelona amplíe su marco de actuación para liderar una estrategia regional de mitigación, mediante nuevos protocolos o acuerdos que permitan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y proteger a las comunidades y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático.

La organización considera que este instrumento internacional ofrece un marco político y jurídico adecuado para desarrollar un Plan Regional de Acción para la Mitigación del Cambio Climático en el Mediterráneo, que permita coordinar los objetivos de reducción de emisiones con los compromisos adquiridos por los Estados en el marco de Naciones Unidas.

El océano, un aliado

El documento también pone el foco en el papel del mar Mediterráneo en la lucha contra el calentamiento global. Los océanos absorben alrededor del 90% del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que constituyen uno de los principales reguladores del sistema climático terrestre.

Sin embargo, este mecanismo está sometido a una presión creciente. El aumento de las temperaturas del agua, la acidificación, la contaminación y la degradación de las zonas costeras están debilitando la capacidad de los ecosistemas marinos para almacenar carbono, regular el clima y sostener la biodiversidad.

Entre las consecuencias se encuentran el deshielo, la subida del nivel del mar y la proliferación de olas de calor marinas, fenómenos que afectan especialmente a una región que ya experimenta con intensidad los efectos del cambio climático.

Por ello, OceanCare advierte de que las políticas de adaptación, aunque necesarias, no serán suficientes si no se acompañan de una reducción drástica de las emisiones.

A medida que aumenta el calentamiento, adaptarse resulta cada vez más difícil y costoso, y los gobiernos corren el riesgo de pasar de prevenir los daños a limitarse a gestionar sus consecuencias.

Marco regional

Los países mediterráneos ya han dado algunos pasos para reforzar su cooperación climática. En la COP24 del Convenio de Barcelona, celebrada en El Cairo, se aprobó un Marco Regional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible 2026-2035.

También se puso en funcionamiento un nuevo Centro Regional de Actividad sobre Cambio Climático (CC/RAC), con sede en Turquía, cuyo mandato incluye el desarrollo de actuaciones de mitigación.

A estas iniciativas se suma el Pacto por el Mediterráneo impulsado por la Unión Europea, que incorpora la iniciativa T-MED entre sus proyectos emblemáticos.

No obstante, OceanCare considera que estos avances deben traducirse ahora en compromisos concretos de reducción de emisiones.

La organización insta a los Estados a aprovechar el marco del Convenio de Barcelona para impulsar una estrategia conjunta, especialmente ante las dificultades que ha encontrado la comunidad internacional para alcanzar acuerdos suficientemente ambiciosos en las negociaciones climáticas globales.

El objetivo es que el Mediterráneo pueda convertirse en un referente de cooperación regional en materia de descarbonización y contribuir, desde sus propias instituciones, al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.