BBVA canaliza unos 100.000 millones de euros en negocio sostenible en economías emergentes desde 2025

BBVA señala que en esos mercados emergentes hay elevados requerimientos de inversión en infraestructuras energéticas y electrificación, lo que los convierte en objetivos prioritarios para canalizar financiación privada hacia la descarbonización.

¿Por qué BBVA prioriza mercados como México, Turquía y América del Sur para su financiación sostenible?

Carlos Torres Vila ha dicho que el reto es transformar los compromisos climáticos en inversiones reales y que BBVA quiere seguir siendo un actor clave para lograr esa movilización de capital privado.

¿Qué intención ha expresado el presidente Carlos Torres Vila sobre el papel de BBVA en la financiación climática?

Del volumen total movilizado por BBVA, aproximadamente 60.000 millones de euros se han destinado a proyectos vinculados a la electrificación, uno de los ejes principales de su agenda de transición energética.

¿Qué porcentaje y qué volumen de ese dinero se ha dedicado a iniciativas de electrificación?

Esos cerca de 100.000 millones suponen alrededor del 40 por ciento de los 250.000 millones que BBVA ha movilizado en financiación y negocio sostenible en todo el mundo desde enero de 2025.

BBVA busca financiar la electrificación y otras infraestructuras verdes en mercados con grandes necesidades de inversión para la transición; la entidad lo presenta como forma de convertir compromisos climáticos en inversiones reales, según sus responsables en la COP31.

¿Por qué BBVA ha destinado cerca de 100.000 millones a negocio sostenible en economías emergentes desde 2025?

Carlos Torres Vila y Onur Genç han presentado estos datos en la cumbre del clima COP31 celebrada en Antalya, destacando la importancia del capital privado.

Alrededor de 60.000 millones de euros del total movilizado se han destinado a proyectos vinculados a la electrificación.

Esta cantidad representa aproximadamente el 40% de los 250.000 millones de euros que el banco ha financiado a nivel global en negocio sostenible en dicho periodo.

BBVA ha movilizado cerca de 100.000 millones de euros en negocio sostenible en economías emergentes desde enero de 2025, principalmente en México, Turquía y América del Sur.

BBVA ha canalizado cerca de 100.000 millones de euros en negocio sostenible en economías emergentes desde enero de 2025, principalmente en México, Turquía y América del Sur.

Esta cifra representa cerca del 40% de los 250.000 millones de euros que la entidad ha movilizado en financiación y negocio sostenible en todo el mundo durante este periodo.

Así lo han destacado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y el consejero delegado, Onur Genç, durante su participación en distintos encuentros de la COP31, la Cumbre del Clima, que se celebra en Antalya (Turquía).

Del volumen total movilizado, cerca de 60.000 millones de euros corresponden a iniciativas vinculadas a la electrificación, uno de los principales ejes de la transición energética y de la transformación del modelo económico.

Durante la cumbre climática, los máximos responsables de la entidad han puesto el foco en la necesidad de movilizar capital privado para acelerar las inversiones que permitan avanzar en la descarbonización de la economía y materializar los compromisos adquiridos por los gobiernos.

"El reto es convertir los compromisos climáticos en inversiones reales, y BBVA quiere seguir siendo un actor clave para conseguirlo", ha señalado Carlos Torres Vila.

El banco reivindica así el papel de la financiación privada para impulsar proyectos sostenibles, especialmente en mercados emergentes, donde las necesidades de inversión para desarrollar infraestructuras energéticas y acelerar la electrificación siguen siendo elevadas.