Moeve y Santander, primeras empresas españolas en retirar su publicidad en TikTok por el contenido pedófilo de la red

Organizaciones y la delegación de Infancia han solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que paralice la actividad de TikTok de forma excepcional mientras se evalúan más de mil vídeos de abuso sexual infantil y se exigen medidas correctoras.

¿Qué piden las autoridades o asociaciones sobre la actividad de TikTok tras estos hallazgos?

Varias empresas españolas y globales —por ejemplo Eroski, El Corte Inglés, Cola Cao, Samsung y Apple— han retirado o revisado su publicidad, lo que genera un riesgo comercial y reputacional para TikTok.

¿Cómo afecta esta crisis de contenidos a otras marcas además de Moeve y Santander?

La investigación mostró que anuncios de grandes marcas aparecían intercalados con vídeos de menores sexualizados, comentarios de acoso sexual y cuentas posiblemente vinculadas a la comercialización de material de abuso sexual infantil.

¿Qué ha documentado la investigación que motivó estas decisiones de las marcas?

Santander además ha paralizado la publicación de nuevos vídeos en su cuenta oficial con 217.000 seguidores; la medida reduce su presencia institucional en la plataforma hasta que reciba garantías.

¿Qué consecuencias ha tenido ya para Santander la retirada de su publicidad en TikTok?

Ambas empresas suspendieron sus campañas tras las investigaciones que documentaron la presencia de material de abuso sexual infantil y fallos en la moderación de la plataforma, y condicionan su retorno a garantías de detección y eliminación eficaces.

¿Por qué Moeve y Banco Santander han retirado su publicidad de TikTok?

Una investigación documentó cómo anuncios de marcas como Santander, Moeve, Eroski y Cola Cao aparecían intercalados entre publicaciones con acoso sexual y comercialización de material explícito.

Santander ha paralizado también la publicación de nuevos vídeos en su cuenta oficial, donde cuenta con 217.000 seguidores.

Ambas compañías condicionan su regreso a que la red social garantice la efectividad de sus mecanismos para detectar y eliminar este tipo de material.

Moeve y Banco Santander son las primeras empresas españolas en retirar su publicidad de TikTok tras hallarse contenidos de abuso sexual infantil en la plataforma.

Moeve y Banco Santander se han convertido en las primeras empresas españolas en retirar su publicidad de TikTok tras conocerse la presencia de contenidos de abuso sexual infantil en la red social y las deficiencias de sus sistemas de moderación.

Según han podido confirmar a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a ambas compañías, han decidido suspender sus campañas publicitarias en la plataforma y supeditan su regreso a que TikTok les ofrezca garantías de que dispone de mecanismos eficaces para detectar y eliminar este tipo de material.

De esa manera, se evita que sus anuncios aparezcan junto a publicaciones de carácter pedófilo.

La decisión llega después de la investigación de Maldita.es, que ha documentado cómo los anuncios de grandes marcas nacionales e internacionales aparecen intercalados con vídeos de menores sexualizados.

También con publicaciones con comentarios de acoso sexual y contenidos procedentes de cuentas potencialmente relacionadas con la comercialización de material de abuso sexual infantil.

En el caso de Santander, la decisión va más allá de la retirada de publicidad. La entidad financiera también ha paralizado la publicación de nuevos contenidos en su cuenta oficial de TikTok, que cuenta con 217.000 seguidores. Su último vídeo se publicó este jueves.

Entre las empresas afectadas figuran, además de Moeve y Santander, Eroski, Cola Cao, El Corte Inglés, Samsung, Apple, Starbucks, Colgate, Milka, Booking, Kia, Philips, Adobe, Verisure y Ralph Lauren, entre otras.

Los periodistas realizaron la observación el pasado 5 de noviembre durante aproximadamente dos horas de navegación en TikTok, utilizando una cuenta cuyo historial de actividad había llevado al algoritmo a recomendar contenidos de esta naturaleza.

Uno de los ejemplos documentados corresponde a un anuncio de Santander que apareció inmediatamente después de un vídeo de una niña en pijama publicado por una cuenta potencialmente vinculada a la venta de material de abuso sexual infantil.

En los comentarios de esa publicación, los usuarios solicitaban e intercambiaban este tipo de contenidos.

También se detectó publicidad de Eroski después de un vídeo de una menor cuyos comentarios incluían ofertas de material de abuso sexual, y un anuncio de Moeve tras otra publicación en la que se ofrecía este tipo de contenido.

La decisión de Moeve y Santander abre un nuevo frente para la red social: el impacto comercial y reputacional de la falta de garantías sobre los contenidos que se difunden en su plataforma.