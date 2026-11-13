España necesita multiplicar por 50 el ritmo de las tramitaciones para cumplir con el objetivo de crecimiento de la red eléctrica

Deben coordinar calendarios de obra para desplegar nuevas líneas, repotenciaciones y subestaciones de forma simultánea y evitar que la falta de capacidad en distribución frene proyectos conectados a transporte.

¿Qué deben hacer Red Eléctrica y las distribuidoras para que la red soporte el crecimiento previsto?

Detrás está la limitación actual de puntos de conexión en la red y la diferencia entre capacidad instalada y capacidad de acceso; sin esos 8 GW adicionales muchos parques no podrían conectar pese a estar construidos, lo que aumenta el riesgo de cuellos de botella.

¿Qué hay detrás de la necesidad de 8 GW adicionales de capacidad de acceso para los 25 GW eólicos?

El aumento de demanda implica obras masivas de líneas y subestaciones que pueden provocar molestias locales y costes regulatorios; además, exige inversiones que condicionarán tarifas y plazos de despliegue de renovables y autoconsumo.

¿Cómo afecta a los ciudadanos el aumento previsto de 21 GW de demanda hasta 2030?

Ya ocurrido: la planificación obliga a revisar la red con más frecuencia, lo que aumenta la previsibilidad sobre capacidad futura; posible: puede crear más oportunidades para ajustar conexiones pero introduce mayor incertidumbre regulatoria a corto plazo para decisiones de inversión.

¿Qué consecuencias tiene para los promotores privados que la planificación reduzca los ciclos de revisión a tres años?

Pasola explica que, con la relación actual entre proyectos y autorizaciones ambientales —de cada diez proyectos solo sale uno—, para alcanzar los 25 GW eólicos previstos hay que multiplicar por cincuenta el ritmo de permiso de algunos trámites. Este diagnóstico parte del balance entre peticiones y autorizaciones ambientales actual.

¿Por qué dice Roger Pasola que hay que multiplicar por 50 el ritmo de tramitación para la eólica en España?

La coordinación entre la red de transporte y las distribuidoras será clave para evitar cuellos de botella en la electrificación de la economía.

El plan incluye construir 6.707 km de líneas eléctricas y 193 subestaciones para responder a un incremento del 50% en la demanda máxima en punta.

La nueva Planificación de la Red de Transporte prevé atender 47,4 GW de nueva demanda con una inversión de 17.142 millones de euros.

España debe multiplicar por 50 el ritmo de tramitación de permisos eólicos y acelerar la burocracia para cumplir los objetivos de la red eléctrica a 2030.

Arranca una carrera contrarreloj para ampliar las redes eléctricas en España en cuatro escasos años y dar respuesta al fuerte crecimiento de la demanda previsto para los próximos años, pero ¿está toda la cadena de valor preparada para lograrlo?

La nueva Planificación de la Red de Transporte con horizonte 2030 contempla capacidad para atender 47,4 gigavatios (GW) de nueva demanda, de los que 26 GW se conectarán a la red de transporte y otros 21 GW a través de las redes de distribución.

Hay que poner en marcha todo el engranaje. "Desde finales de 2025 y en 2026, se han aprobado hasta 12 normativas para agilizar tanto la burocracia como facilitar el acceso a conexión a la demanda", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Roger Pasola Dolader, director de regulación del gigante británico eólico SSE.

Pero, "ahora toca acelerar los procedimientos administrativos que permitan ejecutarlas a tiempo", y muchas veces los proyectos se topan con la escasez de empleados en la Administración pública para hacer esa labor.

Desde hace dos años, el Ministerio para la Transición Ecológica está habilitando un equipo dedicado solo a tramitar las solicitudes de proyectos de grandes infraestructuras, pero debe estar lo suficientemente dimensionado.

Regulación y construcción

"En el caso de la eólica, para cumplir con los 25 GW previstos será necesario multiplicar por 50 el ritmo actual de tramitación de determinados permisos, si se mantiene la desfavorable relación entre proyectos y autorizaciones ambientales. De cada 10, solo sale uno adelante", puntualiza Pasola Dolader.

La dimensión del desafío queda reflejada en las propias cifras de la planificación. El documento prevé un incremento del 50% de la demanda máxima en punta, hasta alcanzar los 61,4 GW en 2030 (25 GW eólicos, 12 GW fotovoltaicos y otros 10 GW de autoconsumo).

Y para los 25 GW eólicos que se pretenden incorporar, se necesitará al menos 8 GW adicionales de capacidad de acceso a la red, además de multiplicar por seis el ritmo de construcción de infraestructuras registrado en 2026 durante los próximos cinco años.

"Llevamos desde 2019 con 42 GW de demanda pico, y en solo cuatro años se espera aumentar 21 GW. Por un lado, hay razones para entenderlo, hasta hace unos pocos años había poco interés en venir a España", añade Pasola Dolader, pero la cuestión es si da tiempo.

Construir nuevas redes

La planificación presentada en la Diputación Permanente por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, contempla una inversión de 17.142 millones de euros, un 146% más que los 6.964 millones de la planificación anterior, aprobada en 2022.

El presupuesto permitirá construir 6.707 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, repotenciar otros 8.164 kilómetros y desarrollar 193 nuevas subestaciones. También recoge 269 posiciones para generación y almacenamiento y 162 para consumo directo.

A ello se suman 301 posiciones de apoyo a la red de distribución, un 166% más que en el plan anterior.

"La coordinación entre Red Eléctrica, como transportista único, y las distribuidoras para empezar a tirar cable e instalar nuevas torres será determinante", continúa el experto.

"Aunque la planificación se centra en la red de transporte, una parte importante de la nueva demanda se conectará directamente a las redes de distribución, que cuentan con sus propios planes de inversión y límites regulatorios", responde en redes sociales Arturo J. Hernández Montes, Strategy & Execution Principal | Energy & Utilities en la consultora internacional Metyis.

"Así que, no bastará con ejecutar las grandes infraestructuras de transporte. Ambos calendarios deberán avanzar acompasados para evitar que la falta de capacidad en distribución termine convirtiéndose en un nuevo cuello de botella para la electrificación de la economía".

Acelerar los permisos

El problema, por tanto, no es solo financiero. La concesión de permisos, la evaluación ambiental, la planificación territorial y la ejecución material de las instalaciones tendrán que avanzar a una velocidad muy superior a la actual.

Para Javier Asensio, director general de SSE en España, la nueva planificación es una buena noticia porque aporta visibilidad a las empresas energéticas e industriales sobre la capacidad de acceso disponible para desarrollar sus proyectos. Destaca especialmente "la posibilidad de acometer inversiones adicionales fuera de la planificación ordinaria".

El siguiente paso, considera, "será dar visibilidad a los promotores privados sobre qué infraestructuras pueden desarrollar y bajo qué condiciones, de manera que exista seguridad jurídica y económica para esas inversiones".

"En definitiva, el desafío para España ya no consiste únicamente en diseñar una red capaz de absorber el crecimiento de la demanda y de las renovables. El verdadero examen será conseguir que los permisos, las inversiones y las obras avancen a la velocidad que exige el calendario de 2030".

Planificación más flexible

La aprobación definitiva del documento supondrá también el cierre de un proceso de planificación que introduce un modelo más dinámico que el anterior.

La nueva regulación acorta a tres años los ciclos de revisión y establece que deberá realizarse, como mínimo, una modificación de aspectos puntuales cada dos años.

De esta manera, el sistema podrá adaptarse con mayor rapidez a la evolución de la demanda y a las necesidades de conexión de nuevos proyectos.

Además, el artículo 4 bis de la Ley del Sector Eléctrico, introducido por la Ley 5/2025 de Movilidad Sostenible, abre la puerta a desarrollar nuevas actuaciones de red que no estén incluidas en la planificación vigente.

Este mecanismo permitirá, por ejemplo, conectar nuevas demandas consideradas estratégicas mediante inversiones sufragadas en un 75% por el promotor, siempre que cuenten con un informe favorable del operador de red y de la Administración.