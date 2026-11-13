Ayudas milmillonarias de la UE a un solo proyecto de eólica marina en Bélgica: incluye también la red eléctrica

La Comisión incorporará criterios del Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas en la preselección, exigiendo diversificación del suministro de aerogeneradores y componentes clave para favorecer proveedores europeos y mejorar la resiliencia industrial. Esto condiciona la licitación a requisitos de origen y suministro.

¿Cómo pretende la Comisión reducir la dependencia de importaciones en la cadena de suministro del parque Princess Elisabeth?

Ya ocurrido: Bélgica perdió la posibilidad de conceder las ayudas de 682 millones porque no se hicieron efectivas antes del 31 de diciembre de 2025, por lo que notificó un nuevo régimen; ahora dispone de un presupuesto máximo mayor y un horizonte de 20 años. Potencial: el nuevo marco aumenta la capacidad de atraer ofertas competitivas en la licitación prevista.

¿Qué consecuencias tiene para Bélgica que el nuevo régimen sustituya a la autorización previa de 682 millones de 2024?

La cifra aprobada cubre el apoyo a la construcción y explotación del parque, pero no constituye una subvención directa para la red de transporte en tierra; las infraestructuras eléctricas necesarias para evacuar la energía se requerirán aparte. Por tanto, el coste y calendario de la conexión terrestre quedan fuera de este régimen.

¿Qué impacto tiene la autorización de 2.040 millones sobre la red eléctrica en tierra?

El CfD a dos vías garantiza ingresos estables al promotor compensando la diferencia si el precio de mercado está por debajo del precio de referencia, y obliga a devolver la diferencia si el mercado supera ese nivel. La prima se pagará mensualmente y se calcula teniendo en cuenta la capacidad potencial del parque.

¿Qué es el contrato por diferencias (CfD) que usará Bélgica para el parque Princess Elisabeth?

La Comisión ha autorizado ese régimen dentro del Marco de Ayudas Estatales del Pacto Industrial Limpio (CISAF) para facilitar apoyo público a proyectos estratégicos que aceleran la transición hacia una economía climáticamente neutra. La ayuda busca desbloquear la inversión y garantizar viabilidad financiera a largo plazo.

¿Por qué ha aprobado la Comisión Europea 2.040 millones para el parque eólico marino Princess Elisabeth en Bélgica?

La licitación incluirá criterios del Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas para diversificar el suministro y reducir la dependencia tecnológica de terceros países.

Las ayudas se otorgarán mediante un contrato por diferencias a dos vías (CfD), asignado en una licitación competitiva prevista para el último trimestre de 2027.

El proyecto contará con una capacidad de 735 MW, permitiendo generar hasta 2,6 TWh de electricidad renovable al año con un marco de subvención de 20 años.

La Comisión Europea autoriza hasta 2.040 millones de euros en ayudas públicas para construir y explotar un parque eólico marino en la zona Princess Elisabeth, frente a Bélgica.

La Comisión Europea ha aprobado un paquete de ayudas públicas de hasta 2.040 millones de euros para impulsar la construcción y explotación del primer parque eólico marino de la zona Princess Elisabeth, en el mar del Norte, frente a las costas de Bélgica.

Se trata de una de las grandes apuestas europeas por acelerar el despliegue de las renovables marinas y reforzar la autonomía energética del continente.

El proyecto contará con una potencia instalada de hasta 735 MW y podrá generar hasta 2,6 TWh de electricidad renovable anuales.

La autorización se ha concedido en el marco del Marco de Ayudas Estatales del Pacto Industrial Limpio (CISAF, por sus siglas en inglés), aprobado por Bruselas el 25 de junio de 2025 para facilitar el apoyo público a sectores estratégicos para la transición hacia una economía climáticamente neutra.

El régimen aprobado tendrá una duración de 20 años y un presupuesto máximo de 2.040 millones de euros.

La ayuda se adjudicará mediante un procedimiento de licitación competitivo, transparente y no discriminatorio, cuyo resultado está previsto para el cuarto trimestre de 2027.

Un contrato por diferencias

El mecanismo elegido por Bélgica será un contrato por diferencias a dos vías (CfD). Este sistema permite garantizar unos ingresos más estables al promotor del parque eólico, al tiempo que limita el coste de las ayudas públicas cuando los precios del mercado eléctrico son elevados.

En concreto, cuando el precio de referencia de la electricidad se sitúe por debajo del precio ofertado en la subasta, el beneficiario recibirá una compensación económica de las autoridades belgas.

Por el contrario, cuando el precio de mercado supere el precio de referencia establecido en el contrato, será el productor quien tenga que devolver la diferencia a la Administración.

La compensación se articulará mediante una prima variable mensual y se calculará teniendo en cuenta la capacidad potencial de generación del parque, y no exclusivamente la electricidad que finalmente produzca.

Este diseño pretende evitar que los productores reciban ayudas por generar electricidad en periodos en los que su valor de mercado sea negativo.

De esta forma, se busca mantener los incentivos para que las instalaciones renovables respondan a las señales del mercado eléctrico.

Menos dependencia

La Comisión Europea también ha establecido condiciones para reforzar la cadena de suministro europea de esta nueva infraestructura.

En particular, los criterios de preselección de la licitación incorporarán requisitos del Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, con el objetivo de diversificar el suministro de aerogeneradores y de sus principales componentes.

La intención es reducir la dependencia de las importaciones procedentes de terceros países y fortalecer la resiliencia industrial europea en tecnologías limpias.

El proyecto se enmarca en el desarrollo de la zona eólica marina Princess Elisabeth, una de las grandes áreas previstas por Bélgica para incrementar su capacidad de generación renovable en el mar del Norte.

La expansión de esta zona también requiere importantes infraestructuras eléctricas para transportar la energía generada en alta mar hasta la red terrestre.

Sin embargo, los 2.040 millones de euros autorizados ahora por Bruselas corresponden al mecanismo de apoyo a la construcción y explotación del parque eólico, no a una subvención directa para la red eléctrica.

Una segunda oportunidad

La decisión de la Comisión llega después de que el proyecto contara con una autorización anterior de ayudas públicas en septiembre de 2024, por un importe de 682 millones de euros.

Aquel régimen se aprobó bajo el Marco Temporal de Crisis y Transición, diseñado para apoyar la economía europea tras la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, las ayudas no llegaron a concederse dentro del plazo legal establecido, que finalizaba el 31 de diciembre de 2025.

Por este motivo, Bélgica ha tenido que notificar un nuevo régimen de apoyo, esta vez al amparo del CISAF.

La nueva autorización eleva considerablemente el presupuesto máximo disponible y amplía el horizonte temporal de las ayudas hasta los 20 años.

Bruselas considera que el mecanismo cumple las condiciones para ser considerado necesario, adecuado y proporcionado, al facilitar el desarrollo de actividades económicas estratégicas para el Pacto Industrial Limpio y acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas.

Con esta decisión, Bélgica da un nuevo paso para desbloquear uno de sus proyectos de eólica marina y avanzar en el aprovechamiento de los recursos renovables del mar del Norte.