Técnicas Reunidas logra su primer contrato de gestión de proyectos en Kazajistán para un complejo de amoniaco

La adjudicación contribuye al eje de refuerzo de contratos de servicios del plan 'Salta', donde la firma prevé adjudicaciones cercanas a 400 millones en 2026 y alcanzar 500 millones de ingresos por estos servicios en 2028.

¿Cómo encaja este contrato en los objetivos financieros de Técnicas Reunidas para 2026-2028?

El contrato da continuidad a la relación iniciada con el FEED firmado en enero de 2023, trasladando la colaboración de diseño a la gestión integral del proyecto.

¿Qué efecto tiene ya este contrato sobre la relación entre Técnicas Reunidas y Kazazot?

Ser el primer contrato PMC en Kazajistán abre a la compañía una nueva gama de servicios especializados en la región y refuerza su estrategia de crecimiento de contratos de servicios contemplada en su plan 'Salta'.

¿Qué importancia tiene para Técnicas Reunidas que sea su primer contrato PMC en Kazajistán?

El complejo tendrá capacidad anual de 660.000 toneladas de amoniaco, 577.500 toneladas de urea, 395.000 toneladas de ácido nítrico y 500.000 toneladas de nitrato amónico.

¿Qué capacidad de producción tendrá el complejo de Aktau que gestionará Técnicas Reunidas?

Técnicas Reunidas fue contratada para gestionar íntegramente el proyecto (ingeniería, compras, construcción, puesta en marcha y cierre) y actuar en nombre de Kazazot frente al contratista principal, lo que centraliza responsabilidades y facilita coordinación técnica y contractual.

¿Por qué Kazazot Prime ha contratado a Técnicas Reunidas como PMC para el complejo de amoniaco y urea de Aktau?

La adjudicaci n se enmarca en su plan estrat gico 'Salta', con el que prev alcanzar cerca de 400 millones de euros en contratos de servicios en 2026.

La compa a espa ola supervisar el proyecto desde la fase de ingenier a hasta su puesta en marcha, dando continuidad al contrato de dise o firmado en 2023.

El proyecto se desarrollar en un gran complejo industrial de amoniaco y urea en Aktau, que se convertir en la mayor instalaci n combinada de fertilizantes del pa s.

T cnicas Reunidas ha logrado su primer contrato de servicios de gesti n de proyectos (PMC) en Kazajist n, adjudicado por la compa a Kazazot Prime.

Kazazot Prime ha adjudicado a Técnicas Reunidas el contrato de servicios de gestión del proyecto ('Project Management Consultancy' o PMC) para el gran complejo de amoniaco y urea que desarrolla en la localidad de Aktau, capital de la provincia de Mangystau, en el suroeste de Kazajistán.

Según ha informado este jueves la compañía de ingeniería española en un comunicado, se trata del primer contrato de tipo PMC que suscribe en Kazajistán.

Esto, para la empresa, supone poner en marcha el desarrollo "de una nueva gama de servicios especializados y de alto valor añadido para sus clientes en la región".

El complejo industrial de Aktau contará con unidades de producción de amoniaco, urea, ácido nítrico y nitrato amónico, además de instalaciones auxiliares, servicios generales, almacenamiento, ensacado y sistemas de expedición.

Tendrá una capacidad anual de producción de 660.000 toneladas de amoniaco, 577.500 toneladas de urea, 395.000 toneladas de ácido nítrico y 500.000 toneladas de nitrato amónico.

Unas cifras que, según destaca Técnicas Reunidas, lo convertirán en la mayor instalación de producción combinada de fertilizantes del país.

En virtud del acuerdo con Kazazot, Técnicas Reunidas gestionará, supervisará y coordinará el desarrollo íntegro del proyecto -abarcando las fases de ingeniería, compras, construcción, puesta en marcha y cierre-, actuando en nombre de Kazazot frente al contratista principal encargado de la ejecución material.

El contrato, que entró en vigor el pasado mes de octubre y estará vigente hasta la puesta en marcha de la planta, conlleva la dedicación de un equipo técnico y de gestión ampliable según las necesidades, ha explicado la firma española.

Esta adjudicación, de la que no se ha desvelado el importe, da continuidad a la relación entre ambas compañías, que ya firmaron en enero de 2023 un contrato para desarrollar la ingeniería de diseño (FEED) de esta misma instalación.

400 millones

Este nuevo contrato con Kazazot se enmarca en el plan estratégico 'Salta' de Técnicas Reunidas, uno de cuyos ejes principales es el refuerzo de los contratos de servicios.

En este ámbito, la firma prevé alcanzar adjudicaciones cercanas a los 400 millones de euros en el conjunto de 2026, lo que le permitirá confirmar su objetivo de llegar a los 500 millones de euros de ingresos por estas actividades en 2028.