ACS crea su propia empresa de energía nuclear con el objetivo de triplicar su cartera hasta los 9.000 millones en 2030

A corto plazo no cambia inversiones públicas en España, porque la sede estará en Reino Unido; a medio plazo puede aumentar la presencia internacional de empresas españolas en el sector nuclear y potenciar capacidades industriales y empleo especializados.

¿cómo afectará la creación de ACS Nuclear a los ciudadanos y a la política industrial en España?

ACS, a través de Hochtief, fue seleccionada para un contrato marco en Sellafield de hasta 1.750 millones por nueve años con opción a seis más. Con ACS Nuclear la compañía podría ampliar contratos similares, captar proyectos SMR y acelerar adquisiciones para ampliar su capacidad de ejecución internacional.

¿qué ya ha ocurrido por la apuesta de ACS en Reino Unido, y qué podría ocurrir a partir de ahora?

ACS acumula más de 70 años en construcción e ingeniería nuclear con participación en aproximadamente 3.000 proyectos y en 50 centrales, además de estar activa en diseño, construcción, mantenimiento y desmantelamiento.

¿qué experiencia tiene ACS en nuclear para justificar esta apuesta?

ACS Nuclear se centrará en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, y priorizará tecnologías como los pequeños reactores modulares (SMR) junto a socios tecnológicos e industriales.

ACS ha creado ACS Nuclear para agrupar en una sola plataforma las capacidades de Turner, Hochtief, Dragados y Cimic y así aprovechar la demanda internacional en proyectos nucleares; su objetivo es triplicar la cartera a 8.000–9.000 millones en 2030.

¿por qué ha creado ACS la filial ACS Nuclear y qué pretende con ella?

La compañía avala esta estrategia con su experiencia previa en más de 3.000 proyectos y su participación en 50 centrales nucleares.

Fija sus mercados clave en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la UE, destacando alianzas tecnológicas como la alcanzada con Rolls-Royce para reactores modulares.

El grupo busca triplicar su cartera nuclear hasta alcanzar entre 8.000 y 9.000 millones de euros en 2030, con un crecimiento anual previsto del 34%.

ACS lanza ACS Nuclear con sede en Reino Unido para unificar las capacidades de Turner, Hochtief, Dragados y Cimic en el sector nuclear.

ACS redobla su apuesta por la energía nuclear. El grupo ha anunciado este jueves la creación de ACS Nuclear, una nueva empresa con la que aspira a alcanzar una cartera de contratos de entre 8.000 y 9.000 millones de euros en 2030, frente a los 2.500 millones registrados al cierre del tercer trimestre de 2026.

La compañía ha presentado esta nueva estrategia durante su Capital Markets Day, el encuentro celebrado este 12 de noviembre con inversores y analistas para dar a conocer sus objetivos de crecimiento para los próximos años.

Con esta operación, ACS prevé que su cartera nuclear crezca a un ritmo anual del 34% hasta 2030, aprovechando el aumento de las inversiones previstas en infraestructuras energéticas a escala internacional.

La nueva empresa tendrá su sede en Reino Unido y reunirá las capacidades que el grupo ya tiene repartidas entre sus filiales Turner, Hochtief, Dragados y Cimic.

Por tanto, no se trata de la entrada de ACS en un negocio desconocido, sino de agrupar bajo una misma plataforma una actividad en la que ya cuenta con una amplia trayectoria.

De hecho, el grupo destaca que acumula más de 70 años de experiencia en construcción e ingeniería nuclear, con participación en 3.000 proyectos y 50 centrales nucleares.

Según ha detallado el consejero delegado, Juan Santamaría, la creación de ACS Nuclear responde a las oportunidades que el grupo identifica en el sector nuclear, especialmente en Europa, Norteamérica y la región de Asia-Pacífico.

Mercados

Sus principales mercados objetivo serán Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, donde buscará establecer relaciones estratégicas con empresas tecnológicas, compañías energéticas, socios industriales y gobiernos.

La compañía también contempla ampliar su actividad mediante crecimiento orgánico y adquisiciones selectivas, con el objetivo de desarrollar una estructura capaz de asumir nuevos proyectos.

Entre sus alianzas destaca la alcanzada con Rolls-Royce para participar en el despliegue de pequeños reactores modulares (SMR), una de las tecnologías por las que apuesta el sector nuclear.

La actividad del grupo abarca distintas fases de los proyectos nucleares. Actualmente participa en más de 130 proyectos de diseño e ingeniería, cuatro de construcción y siete de desmantelamiento.

A ellos se suman dos programas de mantenimiento y modificaciones, además de otros seis proyectos en este ámbito.

La elección de Reino Unido como sede de ACS Nuclear coincide con el refuerzo de la presencia del grupo en el mercado nuclear británico.

Reino Unido

El pasado mes de septiembre, su filial, Hochtief fue seleccionada para participar en un contrato marco de hasta 1.750 millones de euros destinado al mantenimiento, desarrollo y operación de instalaciones del complejo nuclear de Sellafield.

El acuerdo contempla una duración inicial de nueve años, con posibilidad de ampliarse otros seis, hasta alcanzar un máximo de 15 años.

Esta apuesta se enmarca en la estrategia de diversificación de ACS hacia actividades de mayor crecimiento, como la energía, los centros de datos, los minerales críticos y la defensa.

De hecho, al cierre de septiembre, la cartera conjunta de los negocios de energía, agua e industria —incluida la actividad nuclear—, minerales críticos y defensa había aumentado un 67,5%.

Así, ahora, con la creación de ACS Nuclear, el grupo busca reforzar su posición en un mercado internacional en expansión y convertir la energía nuclear en uno de los motores de crecimiento de su negocio durante los próximos cuatro años.