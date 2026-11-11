Vestas duplica el beneficio hasta septiembre, con 682 millones, y ajusta previsiones

Para clientes, la mejora de la solvencia y la mayor cartera ofrecen mayor seguridad de suministro, pero los sobrecostes en proyectos offshore pueden retrasar entregas o elevar precios en contratos específicos.

¿cómo afectan estos resultados y ajustes a clientes y a proyectos eólicos en España y Europa?

Una cartera de 35.900 millones implica mayor carga de trabajo futura y visibilidad de ingresos; además supone un incremento interanual significativo que respalda la producción en los próximos trimestres.

¿qué significa para Vestas que su cartera de pedidos cierre en 35.900 millones a finales de septiembre?

Vestas ajustó ingresos esperados a un rango entre 20.500 y 21.500 millones y recortó el rango de margen Ebit antes de atípicos a 7,5–8,5% desde 7–9%. Estas bandas reflejan mayor visibilidad y el sólido tercer trimestre.

El proyecto offshore elevó costes operativos que restaron rentabilidad en el trimestre, según el consejero delegado, y redujo el impulso positivo que habrían aportado las ventas terrestres.

¿qué impacto tuvo el proyecto offshore europeo en los resultados de Vestas en 2026?

Vestas atribuye el incremento a mayores ingresos y mejor rentabilidad operativa durante el periodo; sus ventas crecieron 14,4% hasta 14.366 millones y el margen mejoró pese a impactos puntuales.

¿por qué Vestas ha duplicado su beneficio neto hasta septiembre de 2026 a 682 millones de euros?

El grupo ajustó sus previsiones de ingresos anuales a un rango de entre 20.500 y 21.500 millones de euros, acotando sus estimaciones anteriores.

La cartera de pedidos de aerogeneradores se incrementó un 13,6% al cierre del tercer trimestre, situándose en 35.900 millones de euros.

La cifra de negocio de la compañía danesa creció un 14,4% interanual hasta septiembre, alcanzando los 14.366 millones de euros.

Vestas logró un beneficio neto atribuido de 682 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, lo que representa un incremento del 101% respecto al mismo periodo del año anterior.

Vestas obtuvo un beneficio neto atribuido de 682 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026.

Esto supone una mejora del 101% en comparación con el resultado contabilizado por el fabricante danés de aerogeneradores en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la multinacional.

Además, ha ajustado sus proyecciones para el conjunto del ejercicio.

La cifra de negocio de Vestas hasta el pasado mes de septiembre alcanzó los 14.366 millones de euros, con un crecimiento interanual del 14,4%.

Incluye un avance del 6,3% en el tercer trimestre, cuando los ingresos sumaron 5.677 millones.

De su lado, el beneficio neto atribuido entre julio y septiembre fue de 320 millones, un 6% por encima del anotado un año antes.

El valor de la cartera de pedidos de aerogeneradores de Vestas al cierre del tercer trimestre de 35.900 millones de euros, un 13,6% más.

"Vestas continuó su trayectoria positiva en el tercer trimestre de 2026 y mejoró tanto los ingresos como la rentabilidad interanual", declaró el presidente y consejero delegado del grupo, Henrik Andersen.

Apunta que el aumento de los costes operativos en un proyecto offshore europeo impactó negativamente en los resultados.

De cara al futuro, si bien los primeros nueve meses de 2026 se caracterizaron por la incertidumbre y los elevados precios de la energía, el ejecutivo indicó que Vestas sigue encaminada a alcanzar las ganancias anuales previstas.

Ha ajustado las perspectivas para reflejar el sólido desempeño del trimestre y una mayor visibilidad.

De este modo, la compañía danesa ahora espera que sus ingresos anuales oscilen entre 20.500 y 21.500 millones, frente al rango anterior de 20.000 a 22.000 millones.

Asimismo, anticipa un margen de Ebit antes de atípicos de entre el 7,5% y el 8,5%, cuando anteriormente la horquilla esperada era del 7% al 9%.