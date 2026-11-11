Transición Ecológica lleva a la Diputación Permanente este jueves la esperada planificación de la red eléctrica para 2030

Aragón concentra la mayor demanda adicional prevista con 8 GW, multiplicando por ocho su consumo actual potencial; Madrid suma 6,5 GW y contempla 17 nuevos parques de subestaciones, 173 kilómetros de nuevas líneas y repotenciación de 290 kilómetros.

¿Qué impacto tendrá la planificación en Aragón y en la Comunidad de Madrid?

Significa que la planificación prioriza infraestructuras para atender el crecimiento del consumo (reindustrialización, viviendas, electrificación y centros de datos), con la demanda representando 41% de las propuestas frente a 40% de generación.

¿Qué significa que la «demanda eléctrica» tenga mayor protagonismo en esta planificación?

Incluye más de 17.000 millones de euros, 193 nuevas subestaciones, 6.706 kilómetros de nuevas líneas y la repotenciación de 8.164 kilómetros; supone un aumento sobre la propuesta inicial (más subestaciones y kilómetros) y sobre la planificación vigente.

¿Qué inversiones y obras incluye la planificación y cómo cambian respecto a la propuesta inicial?

Porque debe explicar la planificación de la red de transporte con horizonte 2030 tras tres años de tramitación y justificar la inversión y los cambios introducidos.

¿Por qué comparece Sara Aagesen ante la Diputación Permanente por la planificación de la red eléctrica 2030?

Aragón y la Comunidad de Madrid lideran las previsiones de mayor crecimiento de demanda energética adicional por la instalación de centros de datos.

El proyecto incluye 193 nuevas subestaciones, 6.706 km de nuevas líneas y la repotenciación de 8.164 km de tendidos ya existentes.

El nuevo plan prioriza la demanda eléctrica, que representa el 41% de las propuestas para responder a la reindustrialización, el aumento de viviendas y los centros de datos.

Sara Aagesen comparece en el Congreso para presentar la planificación de la red eléctrica 2030, que prevé una inversión superior a los 17.000 millones de euros.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este jueves 12 de noviembre ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para explicar la esperadísima planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, tras tres años de tramitación.

El documento, que contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros, constituye la hoja de ruta para adaptar las infraestructuras eléctricas a las necesidades de electrificación de la economía española durante los próximos años.

El Gobierno inició formalmente su elaboración en diciembre de 2023 y el objetivo era que estuviera aprobada en 2025, pero el retraso es evidente. Incrementa un 30% los 13.600 millones previstos inicialmente y un 144% más que la inversión de la planificación vigente.

La nueva propuesta ha incorporado buena parte de las modificaciones planteadas durante el proceso de información pública, en el que el Ministerio recibió un total de 2.566 alegaciones de administraciones, empresas y agentes del sector energético.

Uno de los principales cambios respecto a las planificaciones anteriores es el protagonismo que adquiere la demanda eléctrica.

En esta ocasión, representa el 41% de las propuestas recibidas, frente al 40% correspondiente a la generación y el 19% al almacenamiento.

Este cambio de orientación responde al crecimiento de las necesidades de consumo derivadas de la reindustrialización, la construcción de nuevas viviendas, la electrificación de procesos productivos y el desarrollo de centros de datos, entre otras actividades.

Más subestaciones y líneas

La planificación definitiva refuerza las infraestructuras previstas inicialmente para dar respuesta a estas nuevas necesidades.

Así, las posiciones de la red de transporte destinadas a atender nuevas demandas conectadas a las redes de distribución aumentan un 52%, hasta alcanzar las 300.

Por su parte, las posiciones para consumo directo conectado a la red de transporte crecen un 12%, hasta las 162.

También se incrementan un 75% las posiciones destinadas a los ejes ferroviarios y la electrificación de puertos, hasta sumar 59.

El despliegue contempla asimismo la construcción de 193 nuevas subestaciones, un 17% más que en la propuesta inicial, y 6.706 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, lo que representa un incremento del 11%.

A estas actuaciones se sumará la repotenciación de 8.164 kilómetros de líneas existentes, un 6% más de lo inicialmente previsto, con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte de la infraestructura ya desplegada.

Aragón y Madrid, las mayores

Por comunidades autónomas, Aragón y Madrid encabezan las previsiones de crecimiento de la demanda que deberá atender la red de transporte, en buena medida por el desarrollo de grandes centros de consumo energético, especialmente centros de procesamiento de datos.

Aragón concentra la mayor demanda adicional prevista, con 8 GW, una capacidad que permitirá multiplicar por ocho su consumo eléctrico actual si se tiene en cuenta la demanda existente y la nueva prevista.

La Comunidad de Madrid ocupa la segunda posición, con 6,5 GW de demanda adicional. Esta capacidad permitiría más que duplicar el volumen de consumo eléctrico actual de la región.

En el caso madrileño, la planificación contempla 17 nuevos parques de subestaciones y actuaciones sobre buena parte de las instalaciones existentes, además de 173 kilómetros de nuevas líneas y la repotenciación de otros 290 kilómetros de tendidos.

Aprobación

La comparecencia de Aagesen llega después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya completado una ronda de contactos con las comunidades autónomas para explicar los cambios introducidos en la planificación tras el análisis de las alegaciones.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, inició estos encuentros en septiembre con el objetivo de trasladar a los gobiernos autonómicos las actuaciones previstas en sus respectivos territorios y recoger sus consideraciones.

El Ejecutivo busca culminar la tramitación de una planificación estratégica para el sistema eléctrico español, en un momento en el que la disponibilidad de capacidad de acceso y conexión a las redes se ha convertido en uno de los principales condicionantes para el desarrollo de nuevos proyectos industriales y energéticos.

La necesidad de ampliar las infraestructuras de transporte y distribución también ha llevado al Gobierno a modificar el marco regulatorio de las inversiones en redes.

El pasado julio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que permitirá movilizar hasta 17.900 millones de euros adicionales en estas infraestructuras hasta 2030, con 10.200 millones destinados a distribución y 7.700 millones a transporte.

La planificación eléctrica y este nuevo marco de inversiones serán determinantes para acompasar el crecimiento de la demanda, la integración de renovables y el desarrollo industrial con la capacidad real de las redes.