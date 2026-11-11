Fracasa la huelga general, el consumo eléctrico cae un 10,8%, apenas la mitad de lo que cayó en la última contra Rajoy

Respecto al martes la demanda cayó desde 31.378 MW a 28.785 MW; respecto al domingo festivo las primeras horas fueron más bajas (poco más de 22.000 MW), pero el domingo alcanzó picos superiores a 28.000 MW a lo largo del día.

¿Cómo ha variado el consumo esta semana respecto al día anterior y al domingo festivo?

Además de la demanda eléctrica, se comparan estimaciones de Red Eléctrica por hora, datos de producción industrial, recogida de residuos y movilidad urbana, ajustando por temperatura y cambio horario.

¿Qué indicadores objetivos usan los medios y analistas para medir el seguimiento de la huelga además del consumo eléctrico?

La patronal CEOE interpreta los datos como señal de "escaso seguimiento", mientras los sindicatos hablan de "seguimiento dispar" y de éxito en zonas sindicalizadas, según declaraciones recogidas por medios.

¿Qué dicen la CEOE y los sindicatos sobre el seguimiento de la huelga reflejado en el consumo eléctrico?

La caída actual a primera hora fue casi la mitad de la registrada el 29 de marzo de 2012; aquella jornada llegó a reducir la demanda en torno a 20% según el seguimiento por Red Eléctrica, mientras hoy el descenso temprano fue 10,8%.

¿Qué diferencia hay entre esta caída del 10,8% y la de la huelga general contra Mariano Rajoy en 2012?

Porque el seguimiento de la huelga en las primeras horas fue bajo en términos industriales y de movilidad, lo que se refleja en una demanda eléctrica inferior a la prevista pero lejos de niveles de paro masivo; Red Eléctrica registró 28.785 MW a las 9:00.

¿Por qué ha caído solo un 10,8% el consumo eléctrico en la huelga general del 11 de noviembre?

El consumo registrado de 28.785 MW se mantiene muy por encima de los niveles habituales de una jornada festiva.

La patronal CEOE señala el "escaso seguimiento" de la jornada, mientras que los sindicatos califican la convocatoria de "éxito" con seguimiento desigual.

El impacto en el consumo eléctrico queda muy lejos del 19,98% registrado durante la huelga general de 2012 contra el Gobierno de Rajoy.

La demanda de energía eléctrica registra un descenso del 10,8% a las 9:00 horas en comparación con la semana anterior.

Fracasa la huelga general. A falta de datos ciertos de seguimiento, dado que sólo los están ofreciendo los sindicatos, hay que recurrir al consumo energético.

Pues bien, la demanda de energía eléctrica ha caído un 10,8% a las 9 de la mañana, si se compara con el mismo miércoles de la semana pasada.

Y queda también muy lejos del descenso que hubo en la huelga general que los sindicatos hicieron a Mariano Rajoy el 29 de marzo de 2012, que fue del 19,98%, a las 17.00 horas, respecto a demanda prevista por Red Eléctrica.

También se puede comparar con la jornada de ayer, para comprobar que el consumo ha caído sólo el 8,2%.

Uno de los elementos objetivos para pulsar el seguimiento de esta convocatoria de los sindicatos es observar el consumo eléctrico y compararlo con el miércoles de hace justo una semana, teniendo en cuenta la temperatura y el cambio horario.

En concreto, ha sido de 28.785 megavatios por 31.301 MW que estimaba Red Eléctrica, el operador del sistema que ofrece información en tiempo real. En cambio, el pasado miércoles, 4 de noviembre, llegó hasta los 32.202 MW (estimada 32.394 MW), y el de este martes, 31.378 MW (estimada 31.633 MW).

Huelga 11 N Castilla-La Mancha LOOP

Y más aún, se distancia del consumo eléctrico de un día festivo, cuando no hay producción industrial o apenas laboral. Respecto al domingo pasado, 8 de noviembre, la diferencia es muy notable, aunque hay que esperar a ver la evolución a lo largo del día.

Aunque a las 9 de la mañana, este último festivo alcanzó un consumo de poco más de 22.000 MW, a lo largo del día llegó a tener picos de más 28.000 MW.

Eso supone un fracaso en el inicio del parón laboral nacional si se compara con la misma jornada celebrada el 29 de marzo de 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El seguimiento

Para la patronal CEOE este dato muestra "el escaso seguimiento" que está teniendo la jornada de huelga, tal y como ha dicho en El Programa de AR su presidente Antonio Garamendi.

Desde los sindicatos, en cambio, creen que estamos ante un "éxito" de convocatoria. Sin embargo, en rueda de prensa a las nueve de la mañana hablaban de "seguimiento dispar".

Unai Sordo considera que, en estos momentos, la huelga general está teniendo un seguimiento "relevante, especialmente en zonas y empresas sindicalizadas".

Pero, en declaraciones en la Cadena Ser, ha admitido que la movilización va a tener "puntos de desigualdad", ya que "España es un país muy diverso. No es lo mismo lo que pasa en vivienda en zonas urbanas y turísticas a lo que ocurre en las zonas rurales. El dramatismo de la situación no es el mismo".