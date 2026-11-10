Veolia factura 33.310 millones hasta septiembre, un 2,1% más, y confirma que cumplirá sus objetivos este año

Es la directora general de Veolia y atribuye la mejora de resultados a la solidez de la estrategia, la disciplina operativa y los planes recurrentes de eficiencia implementados por la compañía.

¿Quién es Estelle Brachlianoff y qué papel ha destacado en estos resultados?

Ha firmado contratos de desalinización por casi 200 millones: explotación de la planta de Al Asilah en Omán y diseño/tecnología para Al Hamriyah en Emiratos. Importan porque refuerzan su alianza regional y contribuyen al objetivo de duplicar su capacidad de desalinización mundial hasta 2030.

¿Qué operaciones ha cerrado Veolia en Oriente Próximo y por qué importan?

Ya ha desinvertido 570 millones, lo que reduce riesgo y mejora la calidad de la cartera; en el futuro esas ventas deberían rebajar la ratio deuda neta/Ebitda y facilitar que se sitúe en torno a 3x según sus previsiones.

¿Cómo afectará a la deuda de Veolia su plan de desinversiones por más de 2.000 millones hasta 2028?

Lo ya ocurrido: la integración de Clean Earth aumentó la deuda financiera neta por la culminación de la compra y amplió la actividad en tratamiento de residuos peligrosos en EE. UU. Lo que podría ocurrir: la compañía espera que la adquisición aporte efecto positivo al resultado neto corriente a partir de 2027.

¿Qué consecuencias tiene para Veolia la adquisición de Clean Earth ya completada?

El Ebitda subió por el crecimiento orgánico del grupo y la aplicación rigurosa de planes de eficiencia que mejoraron el desempeño operativo. El margen de Ebitda creció 50 puntos básicos, hasta el 16,2%, lo que refleja esa combinación.

¿Por qué Veolia ha elevado su Ebitda un 5,1% hasta septiembre?

La compañía reforzó su presencia en Oriente Próximo con el cierre de dos nuevos contratos de desalinización en Omán y Emiratos Árabes Unidos valorados en casi 200 millones de euros.

El grupo francés confirmó sus objetivos para 2026 y destacó los avances en su plan de desinversiones, con 570 millones ejecutados dentro de su meta de superar los 2.000 millones a 2028.

El crecimiento de la cifra de negocio se vio impulsado por todas sus divisiones, con incrementos del 3,8% en Energía, del 2,6% en Agua y del 1,5% en Residuos.

Veolia elevó su facturación un 2,1% hasta los 33.310 millones de euros en los nueve primeros meses del año y mejoró su Ebitda un 5,1%, situándolo en 5.404 millones de euros.

Veolia cerró los tres primeros trimestres del año con una facturación de 33.310 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado el grupo francés de servicios medioambientales.

La compañía alcanzó un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 5.404 millones, un 5,1% interanual más, y el margen de Ebitda creció 50 puntos básicos, hasta el 16,2%, por el crecimiento orgánico y la aplicación rigurosa y continua de los planes de eficiencia.

La directora general de la empresa, Estelle Brachlianoff, ha dicho que la dinámica de los resultados "refleja la solidez" de la estrategia de la compañía.

Brachlianoff ha celebrado que la empresa ha seguido mejorando el desempeño operativo: "Esta evolución pone de manifiesto los beneficios de nuestros planes recurrentes de eficiencia, la estricta disciplina de nuestra gestión operativa y nuestra capacidad para implementar planes de acción adicionales siempre que sea necesario".

La empresa ha detallado que el crecimiento de facturación se dio en todos los segmentos de negocio, con un incremento del 2,6% en Agua, del 3,8% en Energía y del 1,5% en Residuos.

Por su parte, la deuda financiera neta se mantuvo "bajo control" en 25.423 millones, "teniendo en cuenta la estacionalidad del flujo de caja libre, la culminación de la adquisición de Clean Earth y el reembolso de la deuda híbrida".

Veolia también ha destacado el "inicio exitoso de Clean Earth" en la actividad de tratamiento de residuos peligrosos en Estados Unidos conforme a lo previsto.

Previsiones

Veolia ha confirmado los objetivos para 2026, en el que prevé un "sólido crecimiento orgánico de la facturación" y que el crecimiento orgánico del Ebitda se sitúe entre el 5% y el 6%.

Además, el resultado neto corriente atribuible al grupo crecerá "al menos un 8% a tipo de cambio constante con Clean Earth".

Y la ratio deuda neta/Ebitda será igual o ligeramente superior a 3x.

La empresa ha asegurado que la compra de Clean Earth tendrá un efecto positivo sobre el resultado neto corriente a partir de 2027.

Desinversiones

En otro comunicado, Veolia ha anunciado que ya ha realizado desinversiones por valor de 570 millones de euros dentro del plan para desinvertir en más de 2.000 millones hasta 2028.

Ha explicado que el plan "avanza más rápido de lo previsto y supera las expectativas en materia de valoración, lo que refleja la calidad de sus activos y su gran capacidad de ejecución".

Brachlianoff ha asegurado que estas "operaciones mejorarán aún más la calidad" de la cartera.

Esto debe permitir acelerar el crecimiento, reforzar la rentabilidad y generar una creación de valor sostenible a largo plazo.

Oriente Próximo

Veolia también ha explicado que ha cerrado dos contratos de desalinización por un valor total de casi 200 millones de euros en Oriente Próximo.

En concreto, ha firmado un contrato de cinco años para la explotación y la optimización del rendimiento de la planta desalinizadora de Al Asilah, en Omán, y un contrato de diseño para la planta desalinizadora de Al Hamriyah, en los Emiratos Árabes Unidos, para la que Veolia suministrará la tecnología.

Brachlianoff ha afirmado que estos contratos refuerzan la "alianza estratégica a largo plazo" de la empresa con la región.

Forman parte del objetivo de duplicar la capacidad de desalinización que la empresa gestiona en todo el mundo hasta 2030.