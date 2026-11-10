niba (Iberdrola) se adjudica la X compra colectiva de OCU con un ahorro de unos 191 euros al año en la luz

Porque ninguna puja mejoró la tarifa regulada TUR, de modo que la oferta de gas quedó desierta y la TUR siguió siendo la opción más ventajosa.

¿Por qué la compra colectiva no adjudicó el suministro de gas natural esta vez?

Ofrece dos opciones: una tarifa variable por tramos horarios para priorizar consumo en llano y valle, y otra tarifa fija 24 horas; además no exige compromiso de permanencia.

¿Qué condiciones ofrece la oferta de niba en cuanto a tarifas y permanencia?

Supone un ahorro estimado de 191 euros al año para un hogar con 4,6 kW contratados y 3.500 kWh de consumo anual.

Porque presentó la oferta económicamente más barata, un 18% inferior a la media de la mejor oferta del resto de comercializadoras, y garantizó precios fijos durante 12 meses.

¿Por qué la comercializadora niba (Iberdrola) ha ganado la X Compra Colectiva de OCU?

La puja para el suministro de gas natural ha quedado desierta al no superar las tarifas del mercado libre a la regulada TUR.

Los usuarios inscritos podrán elegir entre una tarifa fija 24 horas y otra variable por tramos horarios para maximizar su ahorro según sus hábitos.

El contrato permite un ahorro estimado de 191 euros al año en la luz, ofreciendo precios fijos a 12 meses sin actualización por IPC ni permanencia.

La comercializadora niba, del grupo Iberdrola, gana la X Compra Colectiva de Energía de la OCU con una oferta un 18% más barata que el promedio del mercado.

La comercializadora niba, del grupo Iberdrola, se ha adjudicado el suministro de electricidad en la X Compra Colectiva de Energía promovida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Lo ha conseguido con una oferta un 18% más barata que la media de la mejor oferta del resto de comercializadoras para nuevas contrataciones.

Esto supone un ahorro estimado de 191 euros al año en la factura de electricidad para un hogar con 4,6 kilovatos (kW) contratados y 3.500 kilovatios hora (kWh) de consumo anual.

Según informó la organización, la oferta garantiza además precios fijos durante los próximos 12 meses, una ventaja sustancial en un contexto de encarecimiento de la factura eléctrica que acumula subidas cercanas al 24% en los últimos cuatro meses.

Y se mantiene al margen de la actualización al IPC prevista para muchas tarifas el próximo 1 de enero y estimada en un 5%.

Asimismo, ofrece la posibilidad de elegir entre dos tarifas: una variable por tramos horarios que permite aumentar el ahorro priorizando el consumo en los periodos llano y valle.

Y otra fija las 24 horas del día, más práctica si no se tiene la posibilidad de ajustar el consumo a los periodos más baratos.

En cualquier caso, no existe compromiso de permanencia para el usuario.

En lo que respecta al gas natural, un año más, esta oferta ha quedado desierta al no mejorar ninguna puja la propuesta de la tarifa regulada TUR, que se confirma como la mejor opción.

OCU indicó que informará a los más de 24.000 inscritos en la compra colectiva del ahorro personalizado para su consumo, de modo que valoren si les interesa cambiar de compañía y contratarla.

A lo largo de 13 años, alrededor de un millón de usuarios han podido aprovechar las ventajas de las diez compras colectivas de energía de la organización, que suman entre todas un ahorro estimado de más de 20 millones de euros.