New Greening renegocia 145M de deuda tras cuatro adquisiciones e ingresos de 201M hasta septiembre

Ignacio Salcedo es el presidente de New Greening y Pablo Otín es el consejero delegado; ambos lideran la integración de adquisiciones y la estrategia de crecimiento y eficiencia que la compañía presenta para 2026.

Ha lanzado un Plan de Eficiencia y Competitividad, con 15 millones de ahorro ya logrado en 2026 y objetivo de hasta 30 millones en 2025-2027; además reestructura el grupo para eliminar duplicidades, provisionar negocios no rentables y simplificar la organización.

¿Qué medidas de eficiencia y reestructuración ha tomado New Greening para mejorar su rentabilidad?

Las compras han aumentado la facturación agregada: del total reportado hasta septiembre, 132 millones provienen de Greening, 36 de Energy Solar Tech y 34 de Lidera; EiDF aún no está totalmente integrada en esas cuentas.

¿Cómo han contribuido las cuatro adquisiciones —EiDF, Energy Solar Tech, Greensol y Nagini (Lidera)— a los ingresos de New Greening en 2026?

La venta de los activos de México tendrá un efecto directo y muy significativo en la reducción de la deuda neta, según la compañía; se espera que contribuya a situar las ratios por debajo de 6x para la deuda financiera neta respecto al ebitda de 2026.

¿Qué efecto tendrá la venta de los activos de México en la deuda neta de New Greening?

La compañía ha propuesto una reordenación para ampliar vencimientos, reducir coste de la deuda y reforzar la flexibilidad financiera tras cuatro adquisiciones y un aumento importante de ingresos hasta septiembre. Según la empresa, el proceso está “en fase muy avanzada” y busca cerrar un acuerdo en el cuarto trimestre.

Avanza en un plan de eficiencia con desinversiones en mercados no estratégicos como Francia o Marruecos y la venta de sus activos en México para reducir deuda.

El grupo prevé cerrar el año con una facturación agregada de entre 275 y 300 millones de euros y un Ebitda de entre 22 y 25 millones.

La compañía energética negocia con 14 entidades bancarias la reordenación de 145 millones de euros de deuda para ampliar plazos y reducir costes financieros.

New Greening elevó sus ingresos un 75% hasta septiembre alcanzando los 201 millones de euros, tras la integración de cuatro adquisiciones como Energy Solar Tech o Lidera.

New Greening. Antes Greening. Nueva etapa en la energética granadina tras cuatro adquisiciones y elevar entre enero y septiembre sus ingresos hasta los 201 millones de euros, un 75 % más que el mismo periodo del año anterior, con un Ebitda agregado de 19 millones y un margen del 10%.

Al mismo tiempo, New Greening también confirma “grandes esfuerzos y avances para la reducción de su deuda”, de 145 millones a cierre de 2026.

La compañía ha presentado a la banca una propuesta de reordenación de la deuda. Este proceso incluye a 14 entidades “y se encuentra en una fase muy avanzada de negociación”.

El objetivo es alcanzar un acuerdo en el cuarto trimestre del año, que amplíe los plazos de vencimiento, reduzca el coste de la deuda y refuerce la flexibilidad financiera del grupo.

“La futura venta de los activos de México tendrá un efecto directo y muy significativo en la reducción de la deuda neta”, asegura la compañía.

Se espera que las ratios de endeudamiento se fijen por debajo de 6x para la deuda financiera neta contra el ebitda de 2026, e inferior a 4x para la deuda corporativa sin recurso contra el ebitda de 2026.

En mayo pasado Greening ya culminó con éxito una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros, con el 100% de las acciones ofertadas. Algo que interpretó como una señal de confianza de los mercados en su proyecto.

Compras

A lo largo del año la compañía que preside Ignacio Salcedo ha incorporado a EiDF y Energy Solar Tech (mediante sendas OPAS), Greensol (antes al 50% con Cansol) y Nagini (rebautizada como Lidera y que se ocupa de la comercialización).

La previsión de la compañía es finalizar este 2026 con unos valores agregados de facturación entre 275 y 300 millones y un Ebitda de entre 22 y 25 millones.

La energética granadina anuncia además una reestructuración profunda del grupo para aflorar eficiencias y provisionar al 100% aquellos negocios no rentables.

Ya tiene en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad con el que ha logrado 15 millones de ahorro en 2026 y prevé mejoras adicionales en próximos trimestres.

Los ingresos reportados en el periodo se obtienen gracias a la agregación de los negocios que la compañía ha incorporado a lo largo del periodo.

Así, del total 132 millones corresponden al negocio de Greening, 36 al de Energy Solar Tech y 34 al de Lidera, donde se ha integrado la comercialización. Aún no está integrada en estas cuentas la aportación de EiDF.

La compañía destaca que su beneficio antes de impuestos mejora en todas la regiones donde opera “con especial relevancia en Estados Unidos”, y en el sector de servicios y equipos para consumidores y centros de datos.

Pablo Otín, consejero delegado de New Greening, ha explicado que “los negocios están funcionando: desde la comercialización de energía a través de Lidera, a los servicios vía GreenSol”.

El ejecutivo incluye en esa línea ascendente también el negocio recurrente de outsourcing y subestaciones de Energy Solar Tech, que “están sentando las bases de una nueva etapa de crecimiento”.

Y añade también “una estructura más eficiente y disciplina financiera. 2026 supone un punto de inflexión. Estamos arrancando un nuevo ciclo.”

El Plan de Eficiencia y Competitividad diseñado prevé una reducción de costes de hasta 30 millones en el periodo 2025- 2027, de los que 15 corresponden al 2026.

El plan se articula en dos ejes: la simplificación organizativa y la optimización de los costes operativos. Hasta septiembre, los costes estructurales se han reducido un 47% y los costes operativos un 54%.

Desinversiones

Al mismo tiempo, la compañía está desinvirtiendo en mercados no estratégicos y concentrando sus recursos en los proyectos de mayor rentabilidad.

Entre estos movimientos corporativos destaca el cierre de operaciones en Francia y Marruecos, las desinversiones en Alemania y la venta de unidades de negocio no estratégicas.

Además, se ha revisado la estructura corporativa para eliminar duplicidades en los equipos y se han reducido gastos generales y de servicios externos.

Se espera completar antes de final de año la “reorganización profunda” de la adquirida EiDF.

“Por prudencia, se ha provisionado el 100% del potencial impacto de la operación. La actividad de EiDF se concentrará en los negocios que generan caja y su Junta General de Accionistas renovará sus órganos de gobierno próximamente”.

La compañía Nagini se incorpora al perímetro de comercialización Lidera y aportará más de 800 GWh de energía comercializada y 30.000 clientes corporativos. Se prevé que genere más de 100 millones de ingresos en 2026 y 7 de EBITDA.

Lidera, además del suministro de energía, tiene como ejes principales de crecimiento la oferta de gestión de demanda, sistemas de almacenamiento o hibridación industrial y soluciones de autoconsumo.

En cuanto a Energy Solar Tech, aporta con sus activos ingresos anualizados y actividad en los negocios de centros de datos y subestaciones eléctricas.

En los nueve primeros meses de 2026, la compañía ha aportado 36 millones de ingresos y 5 de ebitda al Grupo.

Greening completó en julio de 2026 la incorporación de Energy Solar Tech con una aceptación superior al 92%.

Los activos operacionales de las compañías del Grupo suman 128 MW, entre eólico, fotovoltaico y autoconsumo, asegurando flujos de caja recurrente al Grupo y suministro de parte de las necesidades de comercialización de Lidera.