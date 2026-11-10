El gas en Europa es diez veces más caro que en EEUU pero hay casi la misma oferta en el mercado que en 2025

Europa inició la temporada con ocupaciones desiguales y una media cercana al 75% de llenado, pero el riesgo pendiente es el nivel de reservas al 1 de abril, que dependerá de la evolución del conflicto en torno a Ormuz y de las temperaturas del invierno.

¿Cómo llegan los almacenamientos europeos al invierno y qué riesgo sigue abierto para la campaña invernal?

Ya se traduce en un sobrecoste acumulado que la Alianza por la Competitividad cifra en 8.900 millones de euros para 2026, consecuencia de mayores facturas de gas (4.900 millones) y electricidad (4.000 millones) que las empresas deberán asumir.

¿Qué consecuencias ha tenido el encarecimiento del gas y la electricidad para las empresas españolas este año?

En octubre el TTF promedió 87,32 euros/MWh frente a 9,25 euros/MWh del Henry Hub; el PVB español llegó a diferir del Henry Hub en 77,60 euros/MWh, lo que eleva los costes industriales y genera un sobrecoste que la Alianza por la Competitividad estima en miles de millones para 2026.

¿Qué diferencia de precio hay entre el gas en Europa (TTF/PVB) y en Estados Unidos (Henry Hub) y por qué importa para la industria española?

El cierre de la ruta por Ormuz ha reducido las exportaciones qataríes en alrededor de 60 bcm en 2026, pero gran parte de ese volumen se ha compensado con mayor producción y exportación de GNL desde Estados Unidos, de modo que el suministro agregado apenas se ha resentido.

¿Qué ha pasado con las exportaciones de Qatar y cómo ha afectado al mercado de GNL?

Porque los operadores imputan la subida a una prima de riesgo por la incertidumbre geopolítica —especialmente el cierre del estrecho de Ormuz— y a la volatilidad del mercado, no a una escasez masiva de moléculas; el suministro global de GNL solo cae en torno a 5 bcm respecto a 2025.

¿Por qué ha subido tanto el precio del gas TTF en Europa pese a que el suministro global solo ha caído ligeramente?

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española prevé que el sobrecoste energético acumulado por el gas y la electricidad alcance los 8.900 millones de euros a finales de 2026.

La brecha de costes energéticos agrava la pérdida de competitividad de la industria europea y traslada el incremento de precios al mercado eléctrico, donde la electricidad en España ha subido un 120% respecto al año pasado.

Las fuentes del sector descartan problemas de desabastecimiento para este invierno, ya que el aumento de la producción de GNL en EE. UU. ha compensado casi en su totalidad la caída de las exportaciones de Qatar.

El precio del gas en Europa ha llegado a los 100 euros/MWh, cotizando casi diez veces más caro que en EE. UU., debido a la inestabilidad geopolítica tras el cierre del estrecho de Ormuz.

El mercado gasista europeo afronta el invierno con precios disparados, pero sin que exista, por el momento, una amenaza equivalente de escasez de suministro.

La pérdida de 60 bcm de exportaciones de gas de uno de los principales productores, Qatar, por el cierre del estrecho de Ormuz tras el conflicto entre EEUU e Irán apenas ha reducido en 5 bcm el suministro global de GNL (gas natural licuado) respecto al año pasado.

Las fuentes gasistas consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia descartan un problema de abastecimiento para este invierno en la UE y atribuyen la escalada del TTF, el índice holandés de referencia en Europa, que ha llegado a los 100 euros/MWh, a la incertidumbre geopolítica y a la volatilidad del mercado.

Pero la dramática consecuencia es la brecha que se produce entre el coste del gas en Europa y en Estados Unidos, que vuelve a poner de manifiesto la pérdida de competitividad energética del Viejo Continente.

"No se percibe miedo a la escasez de gas en Europa este invierno, sí a los altos precios", explican fuentes del sector gasista europeo consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

A su juicio, la volatilidad actual se explica "en gran medida por la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre alrededor del estrecho de Ormuz", más que por una falta de molécula en el mercado.

"El volumen de gas natural licuado (GNL) disponible en el mercado mundial no refleja un deterioro de la oferta de la magnitud que cabría esperar ante la escalada de las cotizaciones de Europa".

El cierre de la ruta estratégica de Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de GNL, ha supuesto una reducción de alrededor de 60 bcm en sus exportaciones durante 2026.

Sin embargo, buena parte de ese volumen se ha compensado con un significativo aumento de la producción estadounidense de gas licuado.

Prima de riesgo y especulación

El resultado es que el suministro mundial apenas se ha resentido. A 31 de octubre, el volumen agregado de GNL suministrado en todo el mundo era solo 5 bcm inferior al registrado en el mismo periodo de 2025, pese a la pérdida de exportaciones qataríes.

"Son solo 5 bcm de diferencia con el año pasado, a pesar de la pérdida de Qatar de 60 bcm menos producidos allí en lo que llevamos de 2026", apuntan las mismas fuentes a este diario.

Almacenamientos subterráneos en Europa. Axpo

Para los operadores consultados, una diferencia de apenas 5 bcm en el suministro global no explica por sí sola que el precio del gas en el mercado europeo TTF haya escalado hasta los 100 euros por megavatio hora.

La cotización está incorporando, por tanto, una prima de riesgo vinculada a la incertidumbre sobre la duración de la crisis en Oriente Medio, la seguridad de las rutas marítimas y la competencia entre compradores por los cargamentos disponibles.

Diez veces más que EEUU

La brecha de precios con Estados Unidos evidencia la desventaja estructural de Europa.

El informe mensual de Axpo Iberia correspondiente a octubre sitúa el precio medio del contrato diario TTF en 87,32 euros/MWh, frente a los 9,25 euros/MWh del Henry Hub estadounidense.

Mercado spot gas. Axpo

Es decir, el gas europeo cotizó casi diez veces más caro que el norteamericano durante ese mes.

La diferencia no se explica únicamente por la evolución de la materia prima, sino también por las condiciones necesarias para llevar el gas estadounidense hasta los mercados europeos.

El GNL debe ser licuado, transportado por barco y regasificado antes de entrar en las redes de distribución. Además, Europa compite con Asia y otros compradores por los cargamentos disponibles en el mercado internacional.

Axpo advierte de que el gas barato de Estados Unidos no se traslada automáticamente a Europa y subraya que el acceso a ese suministro depende de la capacidad de licuefacción, las rutas marítimas y la competencia internacional por el GNL.

En octubre, el diferencial entre el precio español PVB y el Henry Hub estadounidense alcanzó los 77,60 euros/MWh.

La tensión gasista también se ha trasladado al mercado eléctrico. Según el mismo informe, el precio medio de la electricidad en España alcanzó los 166,59 euros/MWh en octubre, un 120% más que en el mismo mes de 2025.

La dependencia de los ciclos combinados y el encarecimiento del combustible siguen presionando los costes del sistema, especialmente en las horas en las que la generación renovable no resulta suficiente para cubrir la demanda.

La comparación internacional vuelve a poner sobre la mesa el diagnóstico que Mario Draghi presentó a Bruselas en septiembre de 2024.

El expresidente del Banco Central Europeo ya advertía entonces de que la industria europea pagaba la electricidad entre dos y tres veces más cara que la estadounidense y el gas entre cuatro y cinco veces más. La crisis actual ha ampliado esa brecha.

Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero, publica en redes sociales que el gas en España se sitúa en 90,10 euros/MWh, frente a una media estadounidense de 5,74 euros/MWh, mientras que la electricidad alcanzaba los 245,63 euros/MWh en España y los 35,33 euros/MWh en Estados Unidos.

Coronado apunta a que el diferencial de costes del gas y del CO2 constituye uno de los principales problemas de competitividad de la industria europea.

En su análisis, el margen de las centrales de ciclo combinado —el denominado spark spread, que mide la diferencia entre el precio de venta de la electricidad y el coste del gas y de las emisiones necesarias para producirla— no explica por sí solo la brecha competitiva. El problema está, fundamentalmente, en el coste de los insumos energéticos.

La factura energética

El encarecimiento de la energía ya está teniendo consecuencias directas sobre la industria española. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española calcula que el sobrecoste acumulado del gas y la electricidad alcanzará los 8.900 millones de euros al cierre de 2026, un 20% más que los 7.400 millones estimados en septiembre.

La organización atribuye esta revisión al alza a la escalada del GNL. De acuerdo con sus estimaciones, el sobrecoste adicional en la factura del gas ascenderá a 4.900 millones de euros, mientras que el de la electricidad llegará a 4.000 millones hasta final de año.

"En apenas unas semanas hemos pasado de estimar un impacto de 7.400 millones de euros a cerca de 8.900 millones".

"Son 1.500 millones adicionales que las empresas tendrán que absorber en muy poco tiempo, en un contexto de fuerte presión competitiva internacional", advierte Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza.

El invierno y Ormuz

Mientras tanto, la atención del mercado gasista se desplaza desde el nivel de llenado de los almacenamientos al volumen de reservas con el que Europa llegará al final del invierno.

Al comienzo de la campaña, el debate se centraba en alcanzar un nivel suficiente de almacenamiento para afrontar los meses de mayor demanda. Finalmente, Europa inició la temporada con una ocupación cercana al 75%.

Ahora, con las extracciones ya en marcha, la referencia clave será el nivel de llenado que quede el próximo 1 de abril.

"El resultado dependerá de dos factores: la evolución de la crisis en torno al estrecho de Ormuz y las temperaturas que se registren durante los próximos meses".

El informe de Axpo también refleja que Europa afronta el invierno con niveles de almacenamiento desiguales y, en algunos países, inferiores a los del año pasado. Alemania apenas superaba el 60% de llenado en los datos recogidos por la consultora, frente al entorno del 91% de Italia.