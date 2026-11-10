BBVA canaliza 60.000 millones en negocio sostenible dedicado a electrificación desde 2025

Ya implica mayor financiación disponible para electrificar flotas, procesos industriales y edificios, lo que facilita inversiones en tecnología y reducción de emisiones; podría además reducir costes energéticos a medio plazo si se acompañan proyectos de redes y almacenamiento.

¿Qué consecuencias tiene para clientes y empresas que BBVA destine 27.500 millones a la electrificación de la demanda?

La electrificación representa alrededor del 24 por ciento del total de 254.000 millones canalizados por BBVA en negocio sostenible entre enero de 2025 y septiembre de 2026, según la entidad.

¿Qué peso tiene la electrificación dentro del negocio sostenible total de BBVA en ese periodo?

Incluye proyectos de generación renovable y suministro eléctrico (p. ej. fotovoltaica y eólica), redes y almacenamiento (baterías) y operaciones para electrificar transporte, industria y edificios. La noticia desglosa aproximadamente 24.000, 7.000 y 27.500 millones según esos bloques.

Porque, según el presidente, esa cifra suma las financiaciones y operaciones sostenibles ligadas a generación, redes, almacenamiento y electrificación de la demanda canalizadas entre enero de 2025 y septiembre de 2026. La cifra la presentó Torres en su intervención en la COP31.

¿Por qué dice Carlos Torres que BBVA ha canalizado 60.000 millones en electrificación desde 2025?

La inversión abarca generación renovable (24.000 M€), electrificación de transporte e industria (27.500 M€) y redes y almacenamiento (7.000 M€).

El presidente de la entidad, Carlos Torres, destacó en la COP31 que electrificar la economía es clave para la competitividad, resiliencia y autonomía.

Esta cifra representa el 24% del total de 254.000 millones de euros movilizados por la entidad en negocio sostenible durante ese periodo.

BBVA ha canalizado 60.000 millones de euros en negocio sostenible dedicado a la electrificación desde enero de 2025 a septiembre de 2026.

BBVA acumula 60.000 millones de euros de negocio sostenible ligados a la electrificación canalizados desde enero de 2025 a septiembre de 2026, según ha asegurado el presidente del banco, Carlos Torres, durante su intervención en la COP31, que estos días se está celebrando en Turquía.

Esta cifra representa alrededor del 24% de los 254.000 millones de euros canalizados por BBVA en negocio sostenible en ese periodo, según ha indicado la entidad financiera en un comunicado que recoge la intervención de Torres.

"Desde BBVA estamos contribuyendo en todo lo que podemos, no solo mediante la financiación, sino también ofreciendo asesoramiento y acompañando a nuestros clientes", ha afirmado el banquero.

Durante su intervención, Carlos Torres Vila también ha explicado que electrificar la economía no es únicamente una cuestión relacionada con generar energía limpia y descarbonizar, sino una cuestión de competitividad y crecimiento.

Y también, de resiliencia, seguridad y autonomía.

Los cerca de 60.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA desde enero de 2025 abarcan tanto operaciones vinculadas a la generación y el suministro de electricidad como a operaciones vinculadas a las redes, el almacenamiento y la electrificación del transporte, la industria y los edificios.

Del total, aproximadamente 24.000 millones de euros corresponden a operaciones vinculadas a la generación renovable y el suministro eléctrico, incluidas tecnologías como la solar fotovoltaica y la eólica.

Otros 7.000 millones están vinculados a redes eléctricas, almacenamiento energético y baterías; mientras que cerca de 27.500 millones se corresponden a operaciones vinculadas a la electrificación de la demanda, principalmente en el transporte, la industria y los edificios.