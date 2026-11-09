Ola anti centros de datos: La victoria demócrata en EEUU da alas al RD del Gobierno para oponerse a su desarrollo

Empresas como Google plantean financiar íntegramente su electricidad y asumir infraestructuras asociadas; ejemplo: anuncio de 17.000 millones de dólares en Wyoming con suministro propio y proyectos de 702 MW de pilas de combustible con captura y almacenamiento de carbono.

Cómo intentan las grandes tecnológicas evitar que los costes de nueva capacidad eléctrica recaigan en el sistema, según la cobertura?

Consultoras como WoodMac cuestionan las hipótesis de la memoria y sostienen que el escenario de 10 GW no equivale necesariamente a una previsión de demanda ni prueba por sí solo los incrementos de costes y emisiones atribuidos.

Qué críticas ha recibido el diagnóstico del Ejecutivo sobre el efecto de los centros de datos en el sistema eléctrico?

La memoria calcula que 10 GW elevaría 107% el funcionamiento de ciclos combinados, 200% el coste variable total de generación y 65% las emisiones de CO2; además registra más de 12 GW de permisos de acceso y conexión concedidos en seis años.

Qué datos maneja la memoria del Gobierno sobre el impacto eléctrico de 10 GW de centros de datos y qué parte ya es real?

El proyecto impone requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital, y su memoria modeliza escenarios de 1 GW y 10 GW para justificar límites sobre el despliegue.

Porque los triunfos de candidaturas que proponen moratorias o restricciones muestran un cambio político que justifica medidas regulatorias; esa ola aumenta la presión sobre reguladores y mercados y sirve de argumento político al Ejecutivo para endurecer requisitos.

¿Por qué la victoria demócrata en Texas y Georgia refuerza la posición del Gobierno para frenar centros de datos?

Grandes tecnológicas buscan alternativas: Google invertirá 17.000 millones de dólares en Wyoming asumiendo el 100% del coste de su electricidad e infraestructura con captura de carbono y refrigeración por aire.

El Ejecutivo advierte de que un despliegue sin control elevaría los costes eléctricos y las emisiones de CO2, aunque informes como los de WoodMac cuestionan las hipótesis y cálculos utilizados por el Ministerio.

El cambio de clima político en EEUU respalda la posición del Gobierno español, que ha remitido al Consejo de Estado un Real Decreto para limitar y regular la sostenibilidad energética de estas infraestructuras.

La victoria demócrata en elecciones locales de EEUU refuerza la corriente contraria a los centros de datos en estados clave como Texas, Georgia u Ohio por su alto consumo y coste energético.

Centros de datos sí o no. Esa es la cuestión que se ha convertido en un fenómeno político de primer orden. No solo en Estados Unidos, también en nuestro país.

Si había cierto consenso al otro lado del Atlántico, ahora la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, con triunfos en estados estratégicos como Texas y Georgia, pone de relieve que podría haber un rechazo de decenas de iniciativas de implantación de estas instalaciones.

Un argumento que refuerza la posición del Gobierno de Pedro Sánchez para imponer su Real Decreto con las restricciones a un desarrollo que en España aún está sobre el papel.

El Ejecutivo sostiene que una entrada masiva y descontrolada de estas infraestructuras dispararía los costes del sistema eléctrico y las emisiones de CO2, aunque los cálculos oficiales también han abierto un debate sobre las hipótesis utilizadas para justificar la regulación.

La llamada ola anti centros de datos ha dejado de ser una preocupación de pequeños municipios afectados por la construcción de grandes instalaciones tecnológicas para convertirse en un asunto con consecuencias electorales.

Casos en Ohio o Texas

En Texas, uno de los principales mercados mundiales para el desarrollo de centros de datos, la demócrata Gina Hinojosa ha logrado una victoria histórica frente al republicano Greg Abbott. El estado concentra entre el 25% y el 30% de la capacidad de centros de datos que se prevé incorporar en Estados Unidos hasta 2030.

La nueva gobernadora electa ha defendido que no está en contra de estas infraestructuras, sino de la forma en que se están desarrollando y de que sus costes terminen repercutiendo sobre los ciudadanos. Su intención es impulsar una moratoria y exigir nuevas garantías antes de autorizar más proyectos.

El resultado no ha sido un caso aislado. En Georgia también ha ganado una candidata demócrata que había defendido restricciones al desarrollo de estas instalaciones, mientras que en Ohio y Maine los votantes han respaldado numerosas iniciativas locales para limitar o suspender temporalmente su construcción.

La reacción ha llegado también a los mercados financieros. Los inversores han comenzado a descontar un escenario de mayor presión regulatoria sobre el negocio de la inteligencia artificial y las infraestructuras que la hacen posible.

Nueva regulación en España

Este cambio de clima político en Estados Unidos llega en un momento especialmente delicado para el sector en España. El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto por el que pretende regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El Ejecutivo defiende que una entrada abrupta de estas instalaciones en el sistema eléctrico tendría consecuencias indeseadas sobre los precios de la electricidad y las emisiones de CO2.

Para justificarlo, la memoria de impacto normativo compara dos escenarios de despliegue en 2030: uno con 1 GW de potencia instalada y otro con 10 GW.

Según sus cálculos, el segundo escenario supondría un incremento del 107% en el funcionamiento de los ciclos combinados, un aumento del 200% en el coste variable total de generación y un 65% más de emisiones de CO2.

El razonamiento del Gobierno es que los centros de datos presentan un perfil de consumo constante, que no siempre coincide con las horas de mayor producción renovable.

En ausencia de obligaciones específicas, esa demanda tendría que ser respaldada por generación convencional, principalmente ciclos combinados de gas, en los momentos de menor disponibilidad de energía eólica y solar.

El mayor uso de estas centrales elevaría tanto las emisiones como los costes de generación, al incorporar el precio del gas natural y de los derechos de emisión de CO2. Un encarecimiento que, según el Ejecutivo, terminaría repercutiendo sobre el conjunto de los consumidores domésticos e industriales.

La memoria advierte, además, de que los permisos de acceso y conexión concedidos a centros de datos superan ya los 12 GW en los últimos seis años, una cifra que triplica las previsiones más ambiciosas de demanda de computación para 2030, situadas entre 3,5 y 4 GW en la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024.

Hipótesis cuestionadas

Sin embargo, el diagnóstico del Ejecutivo no está exento de controversia. La propia justificación económica y energética del real decreto ha abierto un debate sobre los escenarios utilizados para calcular el impacto de los centros de datos sobre el sistema eléctrico español.

Un informe de WoodMac cuestiona la tesis del Gobierno sobre los efectos de estas instalaciones y pone en duda las conclusiones que sustentan parte de la regulación.

La discusión es relevante porque el escenario de 10 GW utilizado por el Ejecutivo no equivale necesariamente a una previsión real de demanda ni permite, por sí solo, concluir que el despliegue de estas infraestructuras vaya a producir automáticamente los incrementos de costes y emisiones que recoge la memoria.

La cuestión de fondo es cómo se modeliza esa nueva demanda, qué generación la abastece y qué parte de las inversiones energéticas e infraestructuras necesarias asumen directamente los promotores de los centros de datos. De hecho, las grandes tecnológicas están intentando demostrar que existe otra vía para desarrollar estas instalaciones sin trasladar sus costes al conjunto del sistema eléctrico.

17.000 millones en Wyoming

Es el caso de Google, que acaba de anunciar una inversión de 17.000 millones de dólares (unos 15.150 millones de euros) para construir su primer centro de datos en Wyoming, Estados Unidos.

La compañía ha asegurado que pagará el 100% de la electricidad que consuma y que asumirá las necesidades de infraestructura derivadas directamente de su crecimiento en la zona.

El suministro contará con la participación de American Electric Power (AEP) y estará apoyado por un proyecto de 702 MW de pilas de combustible con captura y almacenamiento de carbono (CCS), que la compañía presenta como el mayor desarrollo comercial planificado de este tipo.

La iniciativa incorpora también generación mediante gas y el estudio de tecnologías de captura de CO2 para reducir las emisiones asociadas al suministro energético.

Google prevé que el proyecto genere cientos de millones de dólares en impuestos sobre la propiedad para el condado de Laramie y su distrito escolar, además de inversiones en educación, formación laboral y desarrollo económico.

En cuanto al agua, la instalación utilizará refrigeración por aire para reducir la presión sobre los recursos hídricos locales y contempla iniciativas de reposición.