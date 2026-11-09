JPMorgan aflora una participación del 3,015% en Naturgy, valorada en unos 856 millones
La fecha en la que se cruzó el umbral fue el 2 de noviembre.
La posición se articula entre JPMorgan Securities plc y JPMorgan Securities LLC.
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JPMorgan Chase & Co. ha declarado una participación del 3,015% en el capital de Naturgy ante la CNMV.
La posición declarada por el banco de inversión está valorada en unos 856 millones de euros.
El paquete accionarial consta de un 2,894% en derechos de voto indirectos y un 0,121% mediante instrumentos financieros.
La entidad financiera ya había tenido previamente una participación del 1,26% en la compañía energética.
JPMorgan ha declarado esa posición porque ha acumulado acciones e instrumentos financieros que le confieren derechos de voto y uso, y la ley exige notificar cuando supera umbrales en la CNMV. La comunicación refleja la combinación de acciones directas e derivados que alcanzaron el 2 de noviembre.
La posición suma 2,894% en derechos de voto por acciones indirectas, 0,058% por certificados de depósito y 0,063% por equity swaps liquidados en efectivo; los instrumentos tienen periodos de ejercicio entre el 30 de noviembre de 2026 y el 3 de mayo de 2030.
Ha incrementado la diversidad de inversores institucionales con más peso en el capital. El refuerzo de participación de un banco de inversión podría aumentar la liquidez de las acciones y condicionar debates sobre gobierno corporativo en futuras juntas.
La participación se articula mediante varias sociedades del grupo, entre ellas JPMorgan Securities plc y JPMorgan Securities LLC, según la cadena de control comunicada a la CNMV.
Sigue la reordenación iniciada con salidas y ventas de paquetes accionarialess como la de CVC, que han abierto espacio a otros inversores institucionales y cambios en la composición del capital de la gasista.
JPMorgan Chase & Co. ha aflorado una participación del 3,015% en Naturgy, entre acciones e instrumentos financieros, según la notificación de participaciones significativas registrada el viernes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La posición declarada equivale a unos 856 millones de euros tomando como referencia los 29,28 euros a los que cotizaban las acciones de la compañía esta mañana.
En concreto, el grupo ha comunicado un 2,894% de los derechos de voto atribuidos a acciones, que mantiene de forma indirecta y que corresponde a un total de 28,06 millones de títulos, junto con otro 0,121% a través de instrumentos financieros.
La fecha en la que se alcanzó o cruzó el umbral fue el pasado 2 de noviembre.
El desglose de la participación incluye instrumentos sobre acciones de terceros y certificados de depósito sobre los que dispone de derechos de uso, equivalentes a 566.342 derechos de voto y representativos de un 0,058%.
Asimismo, JPMorgan ha declarado contratos de permuta financiera sobre acciones ('equity swaps') liquidados en efectivo, equivalentes a 613.742 derechos de voto, un 0,063%.
El periodo de ejercicio o canje consignado para estos instrumentos abarca desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 3 de mayo de 2030.
La posición se articula a través de distintas sociedades del grupo, entre las que figuran JPMorgan Securities plc y JPMorgan Securities LLC, según la cadena de control recogida en la comunicación al supervisor.
JPMorgan ya tuvo una participación del 1,26% en Naturgy, que declaró al supervisor hace algo más de un año.
En cuanto a sus principales accionistas, Naturgy cuenta con CriteriaCaixa con un 28,5%, Global InfraCo con un 15,5%, Corporación Financiera Alba con un 5% y Sonatrach con un 4,1%, según consta en la web de la compañía.