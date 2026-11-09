JPMorgan aflora una participación del 3,015% en Naturgy, valorada en unos 856 millones

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves JPMorgan Chase & Co. ha declarado una participación del 3,015% en el capital de Naturgy ante la CNMV. La posición declarada por el banco de inversión está valorada en unos 856 millones de euros. El paquete accionarial consta de un 2,894% en derechos de voto indirectos y un 0,121% mediante instrumentos financieros. La entidad financiera ya había tenido previamente una participación del 1,26% en la compañía energética. Preguntas ¿por qué JPMorgan ha aflorado una participación del 3,015% en Naturgy? JPMorgan ha declarado esa posición porque ha acumulado acciones e instrumentos financieros que le confieren derechos de voto y uso, y la ley exige notificar cuando supera umbrales en la CNMV. La comunicación refleja la combinación de acciones directas e derivados que alcanzaron el 2 de noviembre. ¿qué incluye exactamente esa participación del 3,015% en Naturgy y hasta cuándo vencen los instrumentos? La posición suma 2,894% en derechos de voto por acciones indirectas, 0,058% por certificados de depósito y 0,063% por equity swaps liquidados en efectivo; los instrumentos tienen periodos de ejercicio entre el 30 de noviembre de 2026 y el 3 de mayo de 2030. ¿qué consecuencias tiene para el consejo y la estructura accionarial de Naturgy que JPMorgan controle el 3,015%? Ha incrementado la diversidad de inversores institucionales con más peso en el capital. El refuerzo de participación de un banco de inversión podría aumentar la liquidez de las acciones y condicionar debates sobre gobierno corporativo en futuras juntas. ¿cómo se articula la posición de JPMorgan y qué sociedades del grupo aparecen en la notificación? La participación se articula mediante varias sociedades del grupo, entre ellas JPMorgan Securities plc y JPMorgan Securities LLC, según la cadena de control comunicada a la CNMV. ¿cómo encaja este movimiento de JPMorgan con la reordenación del accionariado de Naturgy en los últimos meses? Sigue la reordenación iniciada con salidas y ventas de paquetes accionarialess como la de CVC, que han abierto espacio a otros inversores institucionales y cambios en la composición del capital de la gasista.

JPMorgan Chase & Co. ha aflorado una participación del 3,015% en Naturgy, entre acciones e instrumentos financieros, según la notificación de participaciones significativas registrada el viernes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La posición declarada equivale a unos 856 millones de euros tomando como referencia los 29,28 euros a los que cotizaban las acciones de la compañía esta mañana.

En concreto, el grupo ha comunicado un 2,894% de los derechos de voto atribuidos a acciones, que mantiene de forma indirecta y que corresponde a un total de 28,06 millones de títulos, junto con otro 0,121% a través de instrumentos financieros.

La fecha en la que se alcanzó o cruzó el umbral fue el pasado 2 de noviembre.

El desglose de la participación incluye instrumentos sobre acciones de terceros y certificados de depósito sobre los que dispone de derechos de uso, equivalentes a 566.342 derechos de voto y representativos de un 0,058%.

Asimismo, JPMorgan ha declarado contratos de permuta financiera sobre acciones ('equity swaps') liquidados en efectivo, equivalentes a 613.742 derechos de voto, un 0,063%.

El periodo de ejercicio o canje consignado para estos instrumentos abarca desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 3 de mayo de 2030.

La posición se articula a través de distintas sociedades del grupo, entre las que figuran JPMorgan Securities plc y JPMorgan Securities LLC, según la cadena de control recogida en la comunicación al supervisor.

JPMorgan ya tuvo una participación del 1,26% en Naturgy, que declaró al supervisor hace algo más de un año.

En cuanto a sus principales accionistas, Naturgy cuenta con CriteriaCaixa con un 28,5%, Global InfraCo con un 15,5%, Corporación Financiera Alba con un 5% y Sonatrach con un 4,1%, según consta en la web de la compañía.