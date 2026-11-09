Europa deja en 'barbecho' los gasoductos Nord Stream con Rusia para reactivarlos al finalizar la guerra en Ucrania

La posición oficial de la Comisión y del comisario de Energía es de rechazo: Bruselas fija un calendario para eliminar las importaciones de gas ruso antes de 2027 y defiende que la prohibición debería ser permanente. (Se apoya en la referencia al calendario de la UE y la declaración del comisario Dan Jørgensen).

¿Qué posición pública mantienen las instituciones europeas sobre recuperar las compras de gas ruso si se alcanza la paz?

Ya ocurrido: los gasoductos están fuera de servicio y su reactivación exigiría reparaciones y cumplimiento regulatorio; posible efecto futuro: devolvería ingresos a Rusia y podría aumentar la dependencia energética si las capitales europeas aceptaran retomarlas. (Diferencia lo ya ocurrido y lo que podría ocurrir según el plan y la oposición europea).

¿Qué consecuencias tendría para la Unión Europea reabrir los gasoductos Nord Stream tras un eventual acuerdo de paz?

Las explosiones submarinas de septiembre de 2022 dejaron graves daños y solo uno de los cuatro ramales originales permanece intacto, por lo que se requerirían grandes trabajos de reparación, inversiones y autorizaciones. (Se apoya en la descripción de los daños y la necesidad de trabajos técnicos).

El TJUE ha dictaminado que Nord Stream 2 debe cumplir las normas del mercado de gas de la UE, incluida la separación entre suministro y gestión de la red y el acceso de terceros operadores. (Se apoya en la sentencia mencionada que mantiene las obligaciones de la reforma europea de 2019).

¿Qué obstáculo jurídico ha comentado el Tribunal de Justicia de la UE sobre Nord Stream 2?

Para permitir ventas comerciales controladas que eviten que Rusia reciba los ingresos directamente y crear incentivos económicos para una tregua, depositando pagos en una cuenta de garantía en un tercer país. (Se apoya en la explicación del plan de intermediación y la cuenta escrow).

¿Por qué propone Estados Unidos usar una empresa estadounidense como intermediaria para reanudar las exportaciones de gas ruso a Europa?

El TJUE ha determinado que Nord Stream 2 debe someterse a la normativa comunitaria del mercado del gas, obligando a separar el suministro de la gestión.

El proyecto afronta serias barreras políticas, graves daños técnicos en la infraestructura y el rechazo de Bruselas a recuperar la dependencia energética de Moscú.

Estados Unidos explora la opción de actuar como intermediario comercial para la reventa del gas ruso a Europa y bloquear los ingresos para fines bélicos.

Europa mantiene los gasoductos Nord Stream en 'barbecho' tras las explosiones de 2022, valorando su reactivación si se alcanza la paz en Ucrania.

Europa podría volver a recibir gas ruso a través de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 cuando termine la guerra de Ucrania, aunque la operación exigiría superar importantes obstáculos políticos, regulatorios y técnicos.

Estados Unidos ya explora fórmulas para recuperar las exportaciones de gas ruso al continente mediante intermediarios estadounidenses y como parte de un eventual acuerdo de paz, mientras que el futuro de las conexiones submarinas del Báltico vuelve a aparecer en las conversaciones entre Washington y Moscú.

Estas infraestructuras, que conectaban directamente Rusia con Alemania por el mar Báltico, están ahora "en barbecho" después de permanecer prácticamente fuera de servicio desde las explosiones de septiembre de 2022. Pero existe la opción de que vuelvan a reactivarse en el futuro próximo.

E incluso podrían convertirse de nuevo en una pieza de negociación en un eventual acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Fuentes del sector gasista europeo consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia consideran que una reapertura no sería descartable si se alcanza la paz y se incluye esta posibilidad entre las condiciones del acuerdo.

"Una empresa americana podría hacer de intermediario entre Rusia y Europa. Me parece muy complicado legalmente, pero no descartaría que fuera una opción viable si se llegara a alcanzar la paz en Ucrania y este tipo de acciones formaran parte de los acuerdos", detallan estas fuentes.

La reflexión apunta a un escenario en el que las infraestructuras no se reactivarían de manera inmediata, sino que podrían quedar como un activo estratégico pendiente de una solución diplomática.

EEUU

El movimiento más significativo procede de Washington. Según publicó The Wall Street Journal, los enviados de Donald Trump Steve Witkoff y Jared Kushner han planteado a Moscú y Kiev la posibilidad de restablecer las exportaciones de gas ruso hacia Europa utilizando una empresa estadounidense como intermediaria comercial.

La propuesta, trasladada durante sus visitas a Rusia y Ucrania en septiembre, buscaría facilitar una tregua energética y crear incentivos económicos para que Vladímir Putin acepte un acuerdo más amplio para terminar la guerra.

El planteamiento contempla que una compañía estadounidense compre el gas ruso y lo revenda posteriormente a los clientes europeos. De esta manera, Washington podría controlar una parte de la intermediación comercial y abrir una oportunidad de negocio a sus propios inversores.

Además, los ingresos obtenidos por Rusia se depositarían en una cuenta de garantía o escrow en un tercer país, con el objetivo de impedir que el Kremlin utilizase directamente ese dinero para financiar la guerra.

Ucrania, por su parte, podría obtener ingresos por los derechos de tránsito del gas que atravesase su territorio.

La iniciativa se ha presentado también a los gobiernos europeos como una fórmula para reducir los precios energéticos, en un contexto de preocupación por el abastecimiento de gas y los costes de la energía.

Sin embargo, el plan estadounidense no está exento de dificultades. Rusia ha rechazado hasta ahora algunas de las propuestas planteadas y las principales capitales europeas mantienen su oposición a recuperar la dependencia energética de Moscú.

De hecho, el proyecto de reanudar los flujos por Ucrania y el eventual regreso del gas a través del Báltico son dos posibilidades distintas, aunque ambas podrían formar parte de una negociación económica más amplia.

Nord Stream

El interés de Estados Unidos por estas infraestructuras no es nuevo. En marzo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Washington quería hacerse con el control de los gasoductos Nord Stream, aunque no aportó detalles ni pruebas que confirmasen esa afirmación.

La declaración llegó después de que Reuters informara de que el inversor estadounidense Stephen P. Lynch había mostrado interés en adquirir Nord Stream 2, una operación que ya había intentado impulsar durante la anterior Administración estadounidense y que habría presentado a las autoridades alemanas en 2025.

Una de las posibilidades que se han barajado en las conversaciones económicas entre representantes estadounidenses y rusos sería incorporar a un inversor norteamericano a la propiedad de estas infraestructuras.

La operación permitiría introducir un nuevo actor empresarial en un negocio que hasta ahora estaba estrechamente vinculado a Gazprom, el gigante gasista controlado por el Estado ruso.

Pero la propiedad y la intermediación comercial no resolverían por sí solas los problemas para reanudar el suministro. La infraestructura sufrió graves daños en las explosiones submarinas de septiembre de 2022.

Sólo uno de los cuatro ramales originales permanece intacto. Por ello, incluso si se alcanzase un acuerdo político, recuperar la capacidad de transporte exigiría trabajos técnicos de gran envergadura, además de inversiones y autorizaciones.

TJUE

A las dificultades diplomáticas y técnicas se suma ahora un nuevo obstáculo jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que Nord Stream 2 debe cumplir las normas comunitarias del mercado del gas, después de rechazar el recurso de la sociedad responsable de la infraestructura.

La sentencia, dictada este jueves, mantiene las obligaciones introducidas por la reforma europea de 2019 para los gasoductos que conectan países comunitarios con terceros Estados.

En concreto, la normativa exige separar las actividades de suministro de gas de la gestión de las redes de transporte, garantizar el acceso de terceros operadores a las infraestructuras y asegurar una mayor transparencia en su funcionamiento.

Nord Stream 2 AG pretendía quedar al margen de estas obligaciones alegando que había realizado sus inversiones antes de que se extendiese la regulación europea a este tipo de conexiones.

Cortar la dependencia de Rusia

El principal obstáculo, no obstante, sigue siendo político. La Unión Europea ha aprobado un calendario para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso, con el objetivo de poner fin a las compras antes de que termine 2027.

La posición oficial de Bruselas es que no se deben recuperar las compras de gas ruso ni siquiera si se alcanza un acuerdo de paz. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha defendido que la prohibición debería ser permanente y ha expresado públicamente su desconfianza hacia Moscú incluso ante la posibilidad de que termine el conflicto.