Transición Ecológica anuncia la convocatoria de la primera subasta para la cogeneración para el 23 de febrero

El sector llevaba años reclamando subastas para evitar cierres por falta de ingresos y capacidad inversora; informes de El Español recogen advertencias de desindustrialización y preocupación por retrasos en convocatorias previas, lo que hace relevante la fecha y el volumen anunciados.

¿Qué contexto del sector de la cogeneración en España explica la importancia de esta subasta?

Los adjudicatarios dispondrán de 60 meses para construir nuevas instalaciones y acabar modificaciones de biomasa, y de 48 meses para el resto de modificaciones.

Las plantas deben ser de alta eficiencia (ahorro de energía primaria superior al 10% salvo <1 MW) y no superar 100 MW (15 MW fuera de la península); las de gas deben poder consumir al menos 10% de hidrógeno renovable y emitir como máximo 270 gCO2/kWh; las de biomasa deben cumplir criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones.

¿Qué condiciones técnicas y ambientales deben cumplir las centrales de gas y biomasa para optar a la subasta?

Se subastan diez productos: ocho para centrales de gas con 505 MW y dos para biomasa con 145 MW, con tamaños por cupo entre 2 MW y 210 MW (gas) y entre 50 MW y 95 MW (biomasa). El total responde a las peculiaridades tecnológicas y la demanda del sector.

¿Qué volumen y tipos de cupos se subastan el 23 de febrero y cómo se distribuye la potencia?

El MITECO ha publicado la resolución que aplica el Real Decreto 530/2026 y la orden TED/672/2026 para renovar 1.200 MW de cogeneración industrial de alta eficiencia y dar seguridad jurídica al sector. Apoya la modernización con gas natural y biomasa y permite presentar proyectos nuevos o modificaciones.

¿Por qué ha convocado el Ministerio para la Transición Ecológica la primera subasta de cogeneración para el 23 de febrero?

Las centrales de gas deberán estar preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable y emitir un máximo de 270 gCO2/kWh, además de no superar los 100 MW de potencia.

Se subastarán 10 cupos de potencia administrados por el OMIE y supervisados por la CNMC, repartidos en 505 MW para ocho productos de gas natural y 145 MW para dos productos de biomasa.

La convocatoria busca renovar 1.200 MW de cogeneración industrial que operen con gas natural o biomasa, mediante la construcción de nuevas instalaciones o la modificación de las existentes.

El Ministerio para la Transición Ecológica convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen retributivo específico a la cogeneración de alta eficiencia, cuya celebración será el 23 de febrero.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha publicado la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se convoca la primera subasta tan esperada por la industria de la cogeneración.

Se trata del otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia al amparo de lo dispuesto en la orden TED 672/2026, que se espera que se publique en el Boletín Oficial del Estado este mismo sábado, 7 de noviembre.

La Resolución cumple el Real Decreto 530/2026 y la Orden TED/672/2026, al objeto de renovar 1.200 MW de cogeneración industrial con centrales de alta eficiencia que operen con gas natural o biomasa, bien con nuevas instalaciones, bien con modificaciones de las existentes.

La Resolución fija el calendario de la primera subasta, que se iniciará el siguiente día hábil en la Comunidad de Madrid tras su publicación en el BOE, con la apertura de plazo para la entrega de la documentación.

Y culmina con la celebración de la subasta, el próximo 23 de febrero, dando tiempo suficiente al sector para la preparación de propuestas técnicas y económicas robustas.

Diez cupos de potencia

El Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad administrará la subasta, que será supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Se subastarán 10 productos o cupos de potencia, en función de la tipología de las instalaciones: ocho productos para centrales de gas, que suman 505 MW, y dos productos para plantas de biomasa, con 145 MW en total, 50 MW más que en la propuesta de resolución sometida a información pública.

El volumen de potencia asignado a cada producto se ha ajustado a las particularidades de cada tecnología y oscila entre 2 MW y 210 MW en el caso del gas natural, y entre 50 MW y 95 MW en el de la biomasa. Estas cifras se refieren a la potencia total que se adjudicará en cada cupo.

Los adjudicatarios dispondrán de 60 meses para construir las nuevas instalaciones y culminar las modificaciones de plantas de biomasa, y de 48 meses para el resto de modificaciones.

Requisitos de la subasta

Las instalaciones o proyectos participantes no podrán tener más de 100 MW de potencia –más de 15 MW en los sistemas no peninsulares– y cumplirán unos niveles de ahorro de energía primaria suficientes para ser consideradas de alta eficiencia, superior al 10%, excepto para las menores de 1 MW, que sólo deberán aportar ahorro.

Las centrales de gas natural tendrán que estar preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable y deberán emitir un máximo de 270 gCO2/kWh, mientras que las de biomasa tendrán que cumplir los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones establecidos.