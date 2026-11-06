Competencia no logra avanzar en el traslado del coste de la ‘operación reforzada’ a la factura de la luz de los consumidores

Ya ha aumentado la incertidumbre de las comercializadoras, encarecido el suministro de hogares y empresas y en periodos ha llegado a superar el precio de la propia energía; las comercializadoras reclaman mayor fiscalización y publicación de datos.

¿Qué consecuencias concretas ha tenido la operación reforzada sobre las comercializadoras y consumidores?

La reguladora portuguesa (ERSE) trasladará progresivamente a los peajes el 40% de los costes por resolver restricciones técnicas, empezando con 25% en el último trimestre de 2026 y llegando al 40% en 2027, para reducir volatilidad y mejorar previsibilidad.

Exigen que REE publique diariamente el sobrecoste de la operación reforzada y que indique durante cuánto tiempo estará vigente para dar visibilidad y permitir decisiones informadas.

¿Qué piden las comercializadoras y la industria a REE sobre la información del sobrecoste?

Desde comienzos de 2026 los servicios de operación han sumado 4.570 millones de euros, un 40% más que en el mismo periodo de 2025; sólo la segunda quincena de octubre supuso más de 250 millones adicionales.

¿Qué coste ha supuesto ya para los consumidores la operación reforzada y cómo se compara con 2025?

Porque la Orden TED/1318/2025 sólo dio orientaciones al organismo y la CNMC debía estudiar la viabilidad y el impacto sobre los peajes antes de decidir, con la condición de evitar un aumento excesivo para los hogares.

¿Por qué la CNMC no ha trasladado a los peajes el sobrecoste de la 'operación reforzada' de REE?

El sector eléctrico exige a la CNMC mayor fiscalización, información detallada y poner una fecha de fin a este mecanismo extraordinario.

Portugal aprueba trasladar de forma gradual hasta el 40% de los costes por restricciones técnicas a los peajes regulados para reducir la volatilidad del recibo.

Los servicios de operación ya acumulan una factura de 4.570 millones de euros en lo que va de año, un 40% más tras el apagón de abril de 2025.

La CNMC mantiene paralizado el traslado de los sobrecostes por la 'operación reforzada' de REE a los peajes de la factura de la luz un año después de la orden del Gobierno.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin concretar el traslado a los peajes eléctricos de los sobrecostes derivados de las restricciones técnicas del sistema, entre ellos los asociados a la denominada 'operación reforzada' de Red Eléctrica (REE), el operador del sistema.

La medida, que el Gobierno puso sobre la mesa en noviembre de 2025 a través de la Orden TED/1318/2025, permitiría que determinados gastos de operación se considerasen un coste más de las redes y se financiasen a través de la parte regulada de la factura de la luz.

Mientras tanto, los consumidores eléctricos continúan asumiendo unos costes de operación que se han disparado tras el apagón del 28 de abril de 2025 y que se mantienen en niveles elevados.

En la segunda quincena de octubre, el sobrecoste adicional derivado de estos servicios alcanzó los 23,18 euros por megavatio-hora (MWh), según el último informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación.

Desde el 1 de enero de 2026, el sobrecoste promedio asciende a 22,46 euros/MWh, una cifra que sitúa estos gastos en niveles similares a los costes de las propias redes eléctricas.

En términos económicos, los servicios de operación han supuesto más de 250 millones de euros adicionales para los consumidores durante la segunda quincena de octubre.

La factura acumulada desde comienzos de año se eleva ya a 4.570 millones de euros, un 40% más que en el mismo periodo de 2025.

Se trata de un gasto que ha ido ganando peso en la factura eléctrica y que, en determinados periodos, ha llegado a superar el propio precio de la energía.

Por tanto, ha aumentado la incertidumbre para las comercializadoras y ha encarecido el suministro de hogares y empresas.

Un año de espera

El 21 de noviembre de 2025, el Gobierno aprobó esta orden por la que establecía orientaciones de política energética a la CNMC para la modificación de distintas circulares regulatorias.

En concreto, el apartado noveno, punto cinco de la orden instaba al organismo entonces presidido por Cani Fernández a valorar la posibilidad de financiar con cargo a los peajes de las redes eléctricas.

Se les debía de considerar como un coste más de la infraestructura aquellos servicios de ajuste del sistema, como las restricciones técnicas, derivados de la insuficiencia de las redes actuales.

El Ejecutivo argumentaba que estas limitaciones impedían aplicar sin modificaciones los resultados de los distintos segmentos del mercado eléctrico, por lo que abría la puerta a que su coste se trasladase a la parte regulada del recibo.

La propuesta, sin embargo, no suponía una decisión automática. La CNMC debía estudiar su viabilidad y analizar cuidadosamente el impacto sobre los peajes, con una condición expresa: evitar un incremento excesivo en la factura de los consumidores domésticos.

Un año después, la revisión regulatoria sigue sin traducirse en una solución concreta que permita estabilizar estos costes y reducir su exposición a la volatilidad de los servicios de operación.

Portugal se adelanta

La regulación portuguesa ofrece ahora una referencia para España.

La Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) ha aprobado una reforma que contempla trasladar progresivamente el 40% de los costes derivados de la resolución de restricciones técnicas a una tarifa específica de Uso Global del Sistema, integrada en los peajes de acceso a las redes eléctricas.

La medida comenzará a aplicarse de forma gradual. En el último trimestre de 2026 se incorporará el 25% de los costes estimados, mientras que el porcentaje aumentará hasta el 40% en 2027.

El objetivo del regulador luso es reducir la volatilidad de los costes de operación y mejorar la previsibilidad de los gastos que soportan las comercializadoras y los consumidores, especialmente aquellos con contratos de suministro a precio fijo.

El mecanismo portugués no supone eliminar estos costes, sino modificar su financiación y repartir una parte a través de un componente regulado de la factura que pagan los consumidores por el acceso a las redes.

La decisión supone un precedente para el mercado ibérico, donde el incremento de los servicios de ajuste y las restricciones técnicas está elevando la presión sobre las comercializadoras y la industria consumidora.

Fecha de fin

Ante esta situación, el sector eléctrico en su conjunto considera urgente que la CNMC refuerce la fiscalización de los costes de operación, especialmente los vinculados a la operación reforzada, cuya eliminación generaría importantes ahorros para los consumidores.

También reclama que se publique información detallada, periódica y accesible sobre todos estos gastos, junto con un plan de acción que establezca una fecha para poner fin al uso de este mecanismo extraordinario.

En paralelo, plantea evaluar soluciones regulatorias que permitan una recuperación más estable de los costes de los servicios necesarios para garantizar el suministro eléctrico, sin penalizar a la industria ni comprometer la seguridad del sistema.

La propuesta pasa por encontrar un equilibrio entre la financiación de los servicios de operación y la competitividad industrial, evitando que los sobrecostes se conviertan en una carga permanente para los consumidores.