La escasez de diésel dispara la fiebre entre los fondos por comprar refinerías en cualquier parte del mundo

Valoran la configuración industrial, acceso a crudo, capacidad para destilados medios (diésel/queroseno) y proximidad a mercados consumidores, porque esos factores afectan la rentabilidad y seguridad de suministro.

¿Qué factores determinan que una refinería valga más para los fondos y compradores como CVR?

Ha elevado los márgenes porque los productos refinados subieron mucho más que el crudo; Repsol multiplicó por cuatro su margen de refino en el tercer trimestre hasta 36,2 dólares por barril.

¿Cómo ha impactado la crisis de Ormuz en los márgenes de refino de compañías como Repsol?

Porque las pérdidas de exportaciones desde Rusia y Oriente Medio y daños en refino han reducido la oferta de diésel, y la capacidad de refino limitada elevó los precios del producto refinado hasta el doble del crudo.

¿Por qué el diésel se ha encarecido más que el crudo según El Español?

Ya ocurrido: Bruselas ha abierto un diálogo de alto nivel para reforzar producción y seguridad energética; esto busca subir el suministro de diésel disponible en el corto plazo. Potencial: puede retrasar cierres de plantas y reducir precios, pero choca con objetivos de descarbonización.

¿Qué consecuencias tiene para el suministro europeo que la Comisión Europea fomente aumentar la producción en refinerías existentes?

Porque la escasez global de diésel y la subida de márgenes de refino convierten las refinerías en activos muy rentables; la compra duplica casi la capacidad de refino de CVR y le da una plataforma comercial en el Medio Oeste.

¿Por qué CVR Energy ha comprado las refinerías de St. Paul Park y Mandan a Marathon Petroleum?

La Comisión Europea considera la pérdida de capacidad de refino como una vulnerabilidad estratégica y busca fórmulas para reforzar la producción y garantizar el suministro.

Las grandes petroleras registran incrementos récord en sus márgenes de refino, multiplicando sus ingresos y elevando la rentabilidad de estas instalaciones industriales.

Los precios del diésel se han disparado hasta alcanzar los 220 dólares por barril, duplicando en algunos casos el valor del petróleo crudo debido a los problemas de refinado y distribución.

La escasez mundial de diésel impulsada por la crisis geopolítica en Oriente Próximo ha desatado una fuerte competencia entre fondos e inversores por adquirir refinerías.

La escasez de diésel por el conflicto entre EEUU e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz ha hecho suyo el refrán de quien tiene una refinería tiene un tesoro.

Estas plantas petroquímicas se han movido al centro del tablero energético. Son una mina de oro en un mercado donde el diésel escasea (las previsiones de los próximos meses apuntan a más problemas de abastecimiento) y sus precios se disparan.

Así que disponer de capacidad para transformar crudo en productos refinados se ha convertido en una ventaja competitiva que ha disparado los beneficios de las petroleras con este tipo de activos.

"Hay muchos movimientos en Europa y de EEUU de inversores que buscan comprar estos activos", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector petrolero.

La operación anunciada esta semana por la estadounidense CVR Energy es una de las señales más evidentes de este cambio de tendencia.

La compañía ha acordado adquirir a Marathon Petroleum las refinerías de St. Paul Park, en Minnesota, y Mandan, en Dakota del Norte, junto con su negocio de comercialización de combustibles, por unos 4.200 millones de dólares (unos 3.650 millones de euros al cambio actual), más el capital circulante neto.

CVR Energy podrá duplicar prácticamente su capacidad de refino y ampliar su presencia geográfica en el Medio Oeste estadounidense.

No se trata únicamente de comprar dos instalaciones industriales. La compañía adquiere capacidad de producción de gasolina, diésel y queroseno, además de una plataforma comercial que le permitirá acercar esos productos a los mercados consumidores.

La clave es que, en el actual contexto internacional, una refinería no es solamente un negocio de transformación de petróleo. Es también una infraestructura crítica para garantizar el abastecimiento de productos cuya disponibilidad se ha convertido en un problema geopolítico.

El diésel, el más deseado

El verdadero motor de esta fiebre inversora es el diésel. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que el mercado mundial de gasóleo y diésel atraviesa una situación de extrema tensión por la pérdida de exportaciones de Oriente Próximo y Rusia a causa de los daños en instalaciones de refino y las dificultades logísticas derivadas de la guerra.

En septiembre, las exportaciones mundiales de diésel descendieron en 700.000 barriles diarios respecto al mismo mes del año anterior.

La caída de 1,3 millones de barriles diarios procedentes de Rusia y Oriente Próximo sólo pudo compensarse parcialmente con mayores suministros de otras regiones y la liberación de parte de las reservas estratégicas.

La consecuencia ha sido una escalada histórica de los precios.

Los mercados mayoristas de diésel superaron los 200 dólares por barril en Singapur a mediados de septiembre, mientras que en Europa y Estados Unidos alcanzaron máximos históricos cercanos a los 220 dólares por barril.

El precio del producto refinado ha llegado a situarse prácticamente al doble del valor del crudo, una anomalía que refleja hasta qué punto el problema no es únicamente la disponibilidad de petróleo, sino la capacidad industrial para transformarlo en combustible.

Márgenes de refino, disparados

La escalada de los precios del diésel está teniendo un efecto directo en las cuentas de resultados de las grandes compañías petroleras.

La diferencia entre el precio de los productos refinados y el coste del crudo se ha ampliado de forma excepcional, elevando la rentabilidad de las instalaciones que continúan operativas.

En Europa, Shell y TotalEnergies han registrado algunos de los mejores resultados trimestrales de los últimos años.

Repsol ha multiplicado por más de cuatro su indicador de margen de refino en el tercer trimestre, hasta los 36,2 dólares por barril, frente a los 8,8 dólares del mismo periodo de 2025. En el conjunto de los nueve primeros meses del año, el indicador se ha situado en 20,6 dólares por barril, frente a los 6,7 dólares del ejercicio anterior.

Moeve, por su parte, ha elevado su EBITDA CCS limpio de la división de Energía hasta los 2.048 millones de euros entre enero y septiembre, frente a los 976 millones del mismo periodo del año anterior.

La compañía destaca que el incremento de la utilización de sus refinerías y de la producción de diésel y queroseno ha contribuido a aliviar las restricciones de suministro derivadas de la crisis de Ormuz.

Interés de los inversores

La lectura para los inversores es evidente: las refinerías están dejando de ser un negocio sometido exclusivamente a la presión de los costes, la regulación y la transición energética para convertirse, en el actual escenario geopolítico, en una fuente de generación de caja.

Sin embargo, no todas las instalaciones tienen el mismo valor. La configuración industrial, el acceso a materias primas, la capacidad para producir destilados medios y la proximidad a los mercados de consumo son factores que determinan la rentabilidad de cada activo.

La crisis está provocando también un cambio de discurso en Bruselas. La Comisión Europea ha comenzado a tratar la pérdida de capacidad de refino como una vulnerabilidad estratégica que el continente no puede permitirse ignorar.

El pasado 28 de octubre, el Ejecutivo comunitario puso en marcha un diálogo de alto nivel con la industria para estudiar cómo aumentar la producción de combustibles en las instalaciones existentes, reforzar la seguridad energética y preservar la competitividad industrial.

El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, reconoció que Bruselas trabajará para incrementar la producción de las refinerías europeas con el objetivo de reducir los precios de los combustibles.

La dimensión del problema es significativa. Según la Comisión Europea, aproximadamente una cuarta parte de las refinerías de la UE ha cerrado en los últimos 20 años, mientras que la capacidad total de refino ha disminuido alrededor de un 10%.

En la actualidad, las refinerías comunitarias suministran cerca del 85% del diésel consumido en Europa y el 70% del queroseno de aviación.

La guerra de Irán está obligando así a reconsiderar una de las grandes apuestas de la transición energética: la reducción progresiva de la capacidad de transformación de petróleo en combustibles fósiles.

El dilema es complejo. Europa necesita reducir sus emisiones y avanzar hacia un modelo energético menos dependiente del petróleo, pero también debe garantizar el suministro de diésel para el transporte de mercancías, la agricultura, la industria y la defensa.