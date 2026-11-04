Temor en las energéticas a un colapso este otoño de los ciclos combinados por la falta de lluvia y la ausencia de viento

Las cuencas del Duero, Ebro, Galicia Costa y Miño-Sil están en torno al 43–48% de capacidad, y eso importa porque esas áreas concentran generación hidroeléctrica útil para flexibilidad nocturna y picos; su caída reduce la capacidad de reserva del sistema.

¿Qué regiones corren más riesgo por la baja reserva hídrica y por qué importa eso al sistema eléctrico?

El encarecimiento del gas (TTF y MIBGAS por encima de 85 euros/MWh en octubre y picos por encima de 100) eleva los costes de generación y, si las reservas europeas siguen bajas, puede aumentar la competencia por GNL y disparar precios hasta niveles de riesgo.

¿Qué riesgo añade la situación del mercado de gas al funcionamiento de los ciclos combinados este invierno?

Tras el apagón, Red Eléctrica intensificó arranques y paradas para asegurar la red, lo que ha acelerado el desgaste de los ciclos combinados y ha dejado buena parte del parque fuera de disponibilidad.

¿Cómo ha influido el apagón de abril de 2025 en la situación actual de las centrales de gas?

Ya ha provocado subidas del pool: en octubre el precio medio mensual subió a 166,66 euros/MWh y las horas sin sol elevaron el precio nocturno hasta 231,65 euros/MWh; en caso de persistir la tensión, los precios podrían seguir al alza.

¿Qué consecuencias tiene para los consumidores el mayor uso de ciclos combinados cuando faltan lluvia y viento?

Porque la escasez de precipitaciones reduce la aportación hidroeléctrica y la menor producción eólica obliga a recurrir más a las centrales de gas, que además sufren mantenimiento, averías y desgaste por arranques y paradas frecuentes.

¿Por qué temen las eléctricas un colapso de los ciclos combinados este otoño por la falta de lluvia y la ausencia de viento?

La reserva hídrica nacional cae al 56% de su capacidad y la escalada del precio del gas TTF eleva la tensión y los costes en el mercado mayorista.

La alta dependencia del gas y la escasa aportación solar nocturna disparan el pool eléctrico en octubre a una media de 166,66 €/MWh, con picos nocturnos superiores a los 230 €/MWh.

Casi el 40% de la capacidad de los ciclos combinados (10 GW) está inoperativo por desgaste, averías o mantenimiento, tras intensificarse su uso tras el apagón de 2025.

La falta de lluvia y viento en otoño compromete la producción de energías renovables como la hidráulica y la eólica, amenazando la garantía del suministro eléctrico.

Este otoño no está lloviendo. Al menos hasta ahora. Esta escasez de precipitaciones, junto con la menor producción eólica y la dependencia de las centrales de ciclo combinado han generado cierta preocupación por garantizar el suministro eléctrico.

Las eléctricas observan con preocupación la situación de un sistema que, cuando cae el sol y si el viento deja de soplar, hay que recurrir a unas centrales térmicas de gas para cubrir la demanda, que cada vez están más limitadas por mantenimiento, averías o porque "sencillamente están para el desguace".

"Vamos a ver qué ocurre si sigue sin llover, la hidroeléctrica ya está al límite y si sigue así, no podrá aportar al sistema. Si encima no hay viento durante las noches (ni fotovoltaica) y la demanda creciente pide más a los ciclos combinados, ¿qué va a pasar?", se preguntan fuentes del sector eléctrico consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

"Las centrales térmicas de gas deben cumplir con su calendario de mantenimiento, si no, de las que aún no están para el cementerio, terminarán estándolo", aseguran a este diario.

Estas centrales son una pieza fundamental para la estabilidad del sistema eléctrico, con la 'operación reforzada' de REE tras el apagón de 2025. Por el momento, ese servicio de ajuste (restricciones técnicas) eleva a 4.350 millones de euros el gasto hasta octubre, un 26,4% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Reserva hídrica, en mínimos

La situación hídrica no ofrece, por el momento, señales de alivio. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la reserva hídrica española se encuentra al 56% de su capacidad, con 31.402 hectómetros cúbicos de agua almacenados.

Los embalses han perdido 407 hm3 durante la última semana, lo que equivale a un descenso del 0,7% de la capacidad total. Las precipitaciones han sido muy escasas en el conjunto del país. La máxima registrada durante este periodo se ha producido en Alicante, con 15,6 litros por metro cuadrado.

Pero la falta de lluvia preocupa especialmente en las cuencas donde se concentra una parte importante de la generación hidroeléctrica, en un momento en el que las centrales de agua embalsada tienen que aportar flexibilidad al sistema.

Aunque la reserva nacional se sitúa por encima de la mitad de su capacidad, el dato agregado esconde diferencias importantes entre territorios. El Duero se encuentra al 43,3%, el Ebro al 44,5%, Galicia Costa al 44,4% y el Miño-Sil al 48,5%.

El gas, caro y necesario

La tensión sobre el sistema eléctrico ya se ha trasladado a los precios del mercado mayorista.

Según el informe de octubre de Grupo ASE, el pool eléctrico español alcanzó una media de 166,66 euros por megavatio hora (MWh), un 16,34% más que en septiembre y un 119,9% por encima de octubre de 2025.

Se trata del nivel mensual más elevado desde septiembre de 2022, en plena crisis energética por la invasión rusa en Ucrania.

El comportamiento horario del mercado refleja la creciente dependencia de las tecnologías de respaldo. Entre las 10.00 y las 18.00 horas, la generación fotovoltaica permitió mantener el precio medio en 82,88 euros/MWh.

Sin embargo, fuera de esa franja, cuando desaparece la aportación solar, la referencia ascendió a 208,31 euros/MWh.

La situación se agrava por la menor producción de las otras dos grandes tecnologías renovables. La generación eólica cayó un 13% en octubre, mientras que la hidráulica retrocedió un 7,3%.

En paralelo, los ciclos combinados aportaron el 21,3% de la electricidad producida durante el mes y cubrieron el 27,4% de la generación entre las 19.00 y las 24.00 horas.

En esa franja nocturna, el precio medio de la electricidad alcanzó los 231,65 euros/MWh, y a esta situación se suma el aumento de las necesidades de consumo. La demanda eléctrica real creció un 7,1% respecto a octubre de 2025 y registró incrementos de hasta el 17,7% en algunas horas.

Ciclos, fuera de juego

El principal problema para las energéticas es que el sistema necesita cada vez más de las centrales de gas, pero estas no se encuentran en condiciones de responder con toda su capacidad instalada.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL-Invertia el pasado 16 de octubre, de los 25 GW de potencia de ciclos combinados instalados en España, alrededor de 10 GW están inoperativos o no disponibles. Es decir, casi el 40% del parque no puede aportar electricidad en condiciones normales de operación.

La situación se ha agravado tras el apagón de abril de 2025. Desde entonces, Red Eléctrica ha intensificado los arranques y paradas de estas centrales para garantizar la estabilidad de la red, sometiendo a las instalaciones a un desgaste acelerado.

Fuentes de la Asociación de Representantes en el Mercado Ibérico de Electricidad (ARMIE) alertan de que esta tecnología no está diseñada para encenderse y apagarse constantemente durante una misma jornada, sino para funcionar durante periodos prolongados.

Esta preocupación coincide, además, con un fuerte encarecimiento del combustible que utilizan.

El TTF, la referencia europea del gas natural, cotizó a una media de 85,53 euros/MWh en octubre (en España, el MIBGAS en 85,27 euros/MWh), un 13,3% más que en septiembre, y superó los 100 euros/MWh durante los últimos días del mes.

Las reservas de gas de la Unión Europea cerraron octubre en el 74,68%, su nivel más bajo para estas fechas desde, al menos, 2022. Grupo ASE advierte de que un escenario de frío intenso y menores reservas durante la segunda mitad del invierno podría elevar la competencia por los cargamentos de GNL.

En ese contexto de riesgo, el TTF podría superar los 150 euros/MWh y la electricidad alcanzar puntualmente los 300 euros/MWh en determinados mercados europeos. No obstante, el grupo de análisis subraya que se trata de un escenario de riesgo y no de una previsión central de precios.