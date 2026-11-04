La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas de abuso de dominio en el mercado energético

Ya ocurrido: la investigación puede limitar prácticas que impiden competencia, como cierre de mercado o precios excesivos; en el futuro podría facilitar acceso a infraestructuras y bajar precios si se sanciona a la empresa. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20260526/cnmc-investiga-posibles-practicas-anticompetitivas-empresa-energetica-sin-desvelar-espana/1003744260528_0.html — "constituyen un abuso de posición de dominio... aplicación de precios excesivos y la negativa de acceso a infraestructuras."

¿Cómo puede afectar esta investigación de la CNMC a los consumidores y a otros operadores del mercado?

La actuación se enmarca en controles periódicos de la CNMC sobre el sector energético; casos recientes similares han sido investigados y, en ocasiones, archivados tras análisis detallados. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20260526/cnmc-investiga-posibles-practicas-anticompetitivas-empresa-energetica-sin-desvelar-espana/1003744260528_0.html — referencia interna: "Más información: La CNMC archiva la investigación contra Repsol, Moeve y BP por prácticas anticompetitivas en 2022."

Si se confirman indicios, la CNMC podrá incoar un expediente sancionador y aplicar multas de hasta el diez por ciento del volumen de negocios del ejercicio anterior. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20260526/cnmc-investiga-posibles-practicas-anticompetitivas-empresa-energetica-sin-desvelar-espana/1003744260528_0.html — "procederá a la incoación formal de un expediente sancionador" y "multas de hasta el 10% del volumen de negocios."

La CNMC realizó una inspección como paso preliminar entre el 18 y el 21 de mayo y por ahora mantiene la investigación en información reservada; la actuación no prejuzga culpabilidad ni cierre de expediente. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20260526/cnmc-investiga-posibles-practicas-anticompetitivas-empresa-energetica-sin-desvelar-espana/1003744260528_0.html — "las inspecciones son un paso preliminar... y 'no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad.'"

¿Qué resultados ya ha habido tras la inspección que la CNMC hizo en la sede de la compañía?

La CNMC abrió una investigación preliminar tras indicios de que la empresa podría aplicar tarifas superiores y denegar el acceso a redes o infraestructuras a terceros, conductas que pueden constituir abuso de posición de dominio. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20260526/cnmc-investiga-posibles-practicas-anticompetitivas-empresa-energetica-sin-desvelar-espana/1003744260528_0.html — "posibles prácticas anticompetitivas, como precios excesivos y negativa de acceso a infraestructuras."

¿Por qué investiga la CNMC a una empresa energética por “precios excesivos” y negativa de acceso a infraestructuras?

De confirmarse la infracción muy grave, la empresa podría afrontar multas de hasta el 10% de su volumen de negocios.

El regulador realizó una inspección a la sede del grupo inspeccionado entre el 26 y el 29 de octubre de 2026.

La CNMC investiga a un grupo empresarial energético español por un posible abuso de posición de dominio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España, consistentes en un eventual cierre de mercado discriminatorio que limita la capacidad de actuación de terceros operadores en los mismos, según ha informado el organismo en un comunicado.

En el marco de estas actuaciones, el organismo regulador llevó a cabo, entre los días 26 y 29 de octubre de 2026, una inspección en la sede de un grupo empresarial que opera en el sector energético español --del que no ha revelado el nombre--, dentro de una información reservada abierta tras una investigación preliminar desarrollada por la Dirección de Competencia.

Según ha informado la CNMC, se analiza la existencia de posibles conductas contrarias a la competencia que resultarían constitutivas de abuso de posición de dominio.

En caso de confirmarse, estas prácticas supondrían una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El organismo ha precisado que estas inspecciones constituyen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y que "no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad".

De este modo, si como resultado de las pesquisas se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la normativa nacional y comunitaria, la CNMC procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

Asimismo, la entidad ha recordado que las prácticas de abuso de posición de dominio están tipificadas como una infracción "muy grave" de la legislación de competencia, lo que puede conllevar sanciones económicas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.