La guerra de Irán dispara los beneficios de las petroleras: Shell, Eni y Equinor aprovechan el tirón del refino

En Equinor la subida responde al encarecimiento del petróleo y del gas y a un aumento de la producción hasta 2,21 millones de barriles equivalentes diarios; en Eni el avance se apoya en mayor producción de hidrocarburos y márgenes de refino que más que duplicaron registros previos.

¿Qué factores operativos explican el gran salto en el beneficio de Equinor y Eni?

Galp registró un descenso del beneficio neto atribuido por el impacto negativo de partidas extraordinarias valoradas en 695 millones, vinculadas a la valoración a mercado de derivados financieros; en resultados ajustados por costes de reposición sus ganancias subieron un 54 por ciento.

¿Por qué Galp no ha seguido la misma tendencia de ganancias que otras petroleras?

Repsol registró un beneficio neto de 5.006 millones de euros, un 325 por ciento más, y Moeve elevó su beneficio CCS ajustado un 140 por ciento, ambos beneficiados por la revalorización de existencias y la mejora de márgenes de refino.

¿Cómo han variado los resultados de Repsol y Moeve hasta septiembre por el encarecimiento del crudo?

Ya ha aumentado la generación de caja de ambas compañías y ha impulsado programas de retribución: Shell ha lanzado recompra de acciones por 5.000 millones de dólares y Repsol prevé destinar alrededor de 3.000 millones de euros en dividendos y recompras en 2026.

¿Qué consecuencias ha tenido el alza de márgenes de refino para los accionistas de Shell y Repsol?

La tensión en Ormuz ha disparado los precios del crudo y de los productos petrolíferos, lo que ha ampliado los márgenes de refino y ha aumentado la rentabilidad de sus refinerías. Ese efecto se refleja en beneficios trimestrales y acumulados muy superiores a los del año anterior.

¿Por qué el conflicto en torno al estrecho de Ormuz ha elevado los beneficios de Shell, Eni y Equinor?

Galp fue la excepción con una caída del 9% en su beneficio neto atribuido debido al impacto de derivados financieros.

En España, Repsol aumentó su beneficio neto un 325% hasta los 5.006 millones, mientras que Moeve elevó sus ganancias un 140%.

Grandes petroleras europeas como Shell, Equinor, Eni, TotalEnergies y BP multiplicaron sus ganancias hasta septiembre de 2026.

El conflicto en Oriente Próximo y la tensión en el estrecho de Ormuz han disparado los precios del crudo y los márgenes de refino.

La guerra en Oriente Próximo y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz están teniendo un efecto directo en las cuentas de resultados de las grandes petroleras internacionales.

La subida de los precios del crudo y los productos petrolíferos, junto con el fuerte incremento de los márgenes de refino, ha impulsado los beneficios de compañías como bp, Shell, Eni, Equinor, Repsol y Moeve, que han cerrado los nueve primeros meses de 2026 con resultados muy superiores a los del ejercicio anterior.

El último ejemplo es bp. La petrolera británica ha registrado un beneficio subyacente de 8.460 millones de dólares (unos 7.500 millones de euros) en el tercer trimestre, casi cuatro veces más que los 2.200 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

Se trata de su mejor resultado trimestral desde 2008, cuando alcanzó los 8.900 millones de dólares.

La compañía ha atribuido este fuerte avance al extraordinario comportamiento de su negocio de refino, que se ha beneficiado de unos márgenes especialmente elevados en un mercado internacional tensionado por el conflicto en Oriente Próximo.

Su consejera delegada, Meg O'Neill, ha destacado que ha sido un trimestre excepcional para esta actividad, con márgenes muy sólidos en sus refinerías.

El resultado de bp se suma al de otras grandes compañías europeas que también han aprovechado el contexto de precios más elevados y disrupciones en los mercados energéticos.

Doblar ganancias

Es el caso de Shell, que ha duplicado sus ganancias hasta septiembre.

La multinacional angloholandesa obtuvo un beneficio neto atribuido de 28.573 millones de dólares (25.660 millones de euros), un 109% más que en los nueve primeros meses de 2025.

La compañía explicó que sus resultados reflejan unos precios más altos, unos márgenes de refino más elevados y una mayor actividad comercial.

Solo entre julio y septiembre, su beneficio neto aumentó un 126%, hasta los 12.027 millones de dólares.

La mejora de sus cuentas también tendrá reflejo en la retribución a los inversores. Shell ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 5.000 millones de dólares (4.490 millones de euros) para los próximos tres meses.

En la misma línea, la francesa TotalEnergies ha elevado un 91% su beneficio neto atribuido hasta septiembre, hasta los 19.511 millones de dólares (17.522 millones de euros).

La compañía francesa se ha visto favorecida por el encarecimiento de los hidrocarburos: el precio medio del Brent se situó en 93,9 dólares por barril en los nueve primeros meses del año, frente a los 70,9 dólares del mismo periodo de 2025.

Por su parte, la noruega Equinor obtuvo un beneficio neto de 10.485 millones de dólares (9.403 millones de euros), un 180% más que un año antes.

En este caso, el incremento responde tanto al encarecimiento del petróleo y el gas como al aumento de la producción, que alcanzó los 2,21 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios, un 5% más.

La italiana Eni también ha comunicado un fuerte avance de sus resultados. Su beneficio neto ajustado creció un 125% en el tercer trimestre, hasta los 3.140 millones de dólares, apoyado en el incremento de la producción de hidrocarburos y en unos márgenes de refino que más que duplicaron sus registros anteriores.

Repsol y Moeve

En España, Repsol ha protagonizado uno de los mayores incrementos de beneficios del sector.

La compañía que dirige Josu Jon Imaz obtuvo un beneficio neto de 5.006 millones de euros entre enero y septiembre, un 325% más que en el mismo periodo del año pasado.

El resultado neto ajustado, que refleja la evolución de sus negocios, alcanzó los 5.419 millones de euros, un 184% más.

La compañía se ha beneficiado de la subida del crudo y de los productos petrolíferos, que ha impulsado la revalorización de sus existencias en 943 millones de euros, así como de la mejora de los márgenes de refino.

De hecho, el margen de refino de Repsol se situó en 36,2 dólares por barril hasta septiembre, frente a los 8,8 dólares del mismo periodo de 2025. El Brent promedió 97 dólares por barril, frente a los 69,1 dólares del ejercicio anterior.

La mejora de los resultados permitirá a la energética acelerar la remuneración a sus accionistas, a los que prevé destinar alrededor de 3.000 millones de euros durante 2026 mediante dividendos y programas de recompra de acciones.

También Moeve ha registrado un fuerte crecimiento de sus ganancias. La compañía elevó su beneficio neto CCS ajustado hasta los 1.134 millones de euros en los nueve primeros meses, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias principalmente al negocio de Energía y a la mejora de los márgenes de refino.

El grupo ha alcanzado además una inversión récord de 885 millones de euros, de los que 612 millones, el 69%, se han destinado a proyectos vinculados directamente con la transición energética, especialmente hidrógeno verde y biocombustibles.

Galp, farolillo rojo

Frente a esta tendencia generalizada de mejora, Galp presenta una evolución distinta en su beneficio neto atribuido.

La petrolera portuguesa ganó 852 millones de euros hasta septiembre, un 9% menos, debido al impacto negativo de partidas extraordinarias por valor de 695 millones, principalmente relacionadas con la valoración a mercado de derivados financieros.

Sin embargo, si se elimina el efecto de estos elementos y se atiende al resultado ajustado por costes de reposición, sus ganancias aumentaron un 54%, hasta los 1.494 millones de euros.

Así, aunque las compañías presentan diferencias en sus negocios y en la composición de sus resultados, las cuentas del sector reflejan el efecto de un mercado internacional marcado por la tensión geopolítica, la subida de los hidrocarburos y la fortaleza de los márgenes de refino.

Un escenario que está elevando la generación de caja de las petroleras y reforzando su capacidad para remunerar a los accionistas, al tiempo que mantiene la presión sobre los costes energéticos de empresas y consumidores.