Reestablecido el suministro eléctrico en La Palma tras el cero energético que ha llevado a sufrir un apagón en la isla

Las estaciones de Aemet registraron lluvias intensas —hasta 77,5 litros/m² en el aeropuerto de La Palma— y la noticia vincula la tormenta con la posible causa de la desconexión de la central y las incidencias en líneas y arranques de generación.

Qué papel jugaron las condiciones meteorológicas en la incidencia energética de La Palma?

Se declaró la situación de alerta y se activó el PLATECA para coordinar actuaciones; el presidente de Canarias pidió extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones del 112 y servicios de emergencia.

Qué medidas de emergencia se activaron y qué recomendaciones dieron las autoridades a los ciudadanos?

La reposición fue progresiva: se acoplaron grupos de generación, arrancó un grupo diésel y se energizaron barras de 20 kV; durante la maniobra hubo dificultades en el arranque de algunos grupos y falló el grupo móvil de gas número 2, lo que retrasó la recuperación.

Cómo se logró restablecer el suministro y qué problemas surgieron durante la recuperación?

Primero se disparó la línea de 66 kV Guinchos‑Valle a las 04:10, dejando 17.624 clientes sin suministro; después, a las 06:38 hubo un nuevo fallo que causó un cero energético que dejó 50.508 suministros sin luz.

¿Qué fallos concretos provocaron que el apagón en La Palma fuera en realidad dos incidencias seguidas?

La noticia señala que la desconexión se produjo por causas aún desconocidas, aunque podrían estar relacionadas con la fuerte tormenta que afectó a la isla y las lluvias registradas; Red Eléctrica detectó la pérdida de la central antes de que se produjera el apagón.

¿Por qué se desconectó la central térmica de Los Guinchos y provocó el cero energético en La Palma?

Fuerte tormenta con precipitaciones de hasta 77,5 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de La Palma coincidiendo con las incidencias eléctricas.

El Gobierno de Canarias activó la situación de alerta mediante el PLATECA para coordinar el seguimiento y evaluar la afección a servicios esenciales.

El apagón afectó a más de 50.000 suministros en toda la isla tras Registrarse dos incidencias consecutivas en la red y la central de Los Guinchos.

Restablecido por completo el suministro eléctrico en La Palma a las 10:26 horas tras sufrir un cero energético casi cuatro horas antes.

El suministro energético en la isla de La Palma se ha recuperado este lunes poco antes de las 10.30 hora canaria, casi cuatro horas después del cero energético registrado a las 06.42 horas que provocó un apagón general en la isla.

El cero energético se produjo al desconectarse la central térmica de Los Guinchos por causas que aún se desconocen, aunque podrían estar relacionadas con la fuerte tormenta que ha afectado a la isla y que ha dejado lluvias de hasta 77,5 litros por metro cuadrado.

Tras registrarse la incidencia, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla para realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, facilitar la coordinación entre las administraciones y los organismos implicados y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales, según la información facilitada por Emergencias.

Actualización | Repuesto el suministro eléctrico de La Palma a las 10.26 hora insular — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) November 2, 2026

El apagón ha afectado al conjunto de la isla de La Palma, donde se ha producido la interrupción completa del suministro eléctrico.

Tras el cero energético, Red Eléctrica procedió a reponer de manera progresiva el suministro eléctrico acoplando los grupos de generación de la central para poder reconectar la misma. En estas tareas se registraron problemas iniciales y recurrentes en el arranque de algunas plantas. El apagón afectó a 50.508 suministros en la isla.

Dos incidencias

Tal y como confirmaba EL ESPAÑOL, no ha sido únicamente un apagón, sino dos seguidos. Según el balance del Cabildo de La Palma, la primera incidencia se produjo a las 04:10 horas, cuando se disparó la línea de 66 kilovoltios (kV) Guinchos-Valle, lo que provocó un cero en la subestación de Valle y dejó sin suministro a 17.624 clientes.

A las 05:40 horas se había recuperado la totalidad de los suministros afectados mediante la reposición por retorno de la red de media tensión, aunque la línea de 66 kV continuaba indisponible.

Sin embargo, a las 06:38 horas se produjo un nuevo fallo que provocó un cero energético en toda la isla, con 50.508 suministros afectados.

A las 07:56 horas se procedió al cierre de un interruptor mediante una maniobra local, tras lo que se comunicó a Endesa que podía iniciar el acoplamiento de los grupos de generación.

Posteriormente, a las 08:16 horas, falló el arranque del grupo móvil de gas número 2, por lo que se procedió a poner en marcha el grupo diésel 15.

Este último quedó acoplado a la red a las 08:40 horas, con una generación inicial de un megavatio, momento en el que se confirmó la presencia de frecuencia en el sistema y comenzó la energización progresiva de la red.

A las 09:00 horas las barras de 20 kilovoltios ya estaban energizadas y se había incorporado una carga de estabilización equivalente a unos 1.300 clientes. En ese momento había tres grupos de generación arrancados y había finalizado la reparación de la línea de 66 kV Guinchos-Valle, aunque todavía estaba pendiente su entrada en servicio.

Finalmente, cuatro horas después del cero energético, a las 10:26 horas se restableció por completo el suministro

Precaución

Además, se aplicó el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). La Dirección General de Emergencias mantiene así activados los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en el PLATECA ante este tipo de incidencia.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que está muy pendiente de la situación y ha pedido a la población extremar las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios.

En este sentido, Clavijo también ha aludido a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada. Así, el presidente de Canarias ha pedido no cruzar zonas inundadas y reducir el uso del vehículo.

Asimismo, ha instado a seguir las indicaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias y de los servicios de emergencia mientras continúan las actuaciones para hacer frente a las incidencias meteorológicas y al apagón generalizado en la isla.

En cuanto a la tormenta, la estación meteorológica de la Aemet en el aeropuerto de La Palma ha registrado 77,5 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada hasta las 05:30 horas de este lunes, en una jornada marcada por las fuertes lluvias y el cero energético que afecta a la isla.

Según los datos de la Aemet, Puntagorda ha contabilizado 21,2 litros por metro cuadrado hasta las 07:00 horas, mientras que la estación de Las Manchas ha registrado 2,7 litros hasta las 07:50 horas.