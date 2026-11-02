Parar la industria cuando falte electricidad en la red será más caro en 2027: la puja se decide el 26 de noviembre

Puede traducirse en mayor coste regulatorio del sistema y presiones sobre los precios energéticos si los pagos por disponibilidad suben, y a medio plazo puede incubar inversiones en flexibilidad (baterías y gestión de demanda) que modifiquen el mercado.

¿Cómo puede afectar a los ciudadanos que la industria pida más dinero para desconectarse en 2027?

Pueden participar industrias intensivas, proveedores de servicios energéticos y nuevas tecnologías como baterías; la entrada de baterías y más oferentes aumenta la oferta potencial aunque no garantiza precios más bajos.

¿Quiénes pueden presentarse a la subasta SRAD y cómo está cambiando el perfil de oferentes?

En 2026 REE activó el SRAD con récord de intervenciones y ordenó reducciones que movilizaron 1.775 MW, lo que evidenció la dependencia del sistema en la flexibilidad de la demanda y supuso paradas productivas para empresas.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el uso del SRAD en 2026 para la industria y el sistema eléctrico?

Amplía la potencia solicitada a 2.405 MW, incrementa las horas de disponibilidad a 2.586 (un 9,7% más) y amplía franjas horarias (incorpora H1 entre semana y adelanta la disponibilidad en fines de semana a las 19:00).

¿Qué cambios concretos introduce Red Eléctrica en el SRAD para el primer semestre de 2027?

Porque REE exige más horas de disponibilidad y prevé más activaciones en 2027, lo que aumenta el riesgo y el coste de oportunidad para las empresas; ante mayor probabilidad de parada y costes energéticos más altos, las empresas elevan sus ofertas.

¿Por qué sube el precio que pedirá la industria por desconectar su producción en la subasta SRAD del 26 de noviembre?

La próxima licitación llega tras un 2026 de récord en parones solicitados a la industria y en medio de un aumento de la demanda eléctrica.

REE prevé contratar 2.405 MW de potencia, amplía a 2.586 las horas de disponibilidad y eleva a 25 las órdenes de activación estimadas.

La industria prevé encarecer sus pujas al aumentar un 19% la previsión de parones y elevarse los costes de interrumpir su producción.

Red Eléctrica celebrará el 26 de noviembre la subasta del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) para el primer semestre de 2027.

El coste de parar la industria para evitar problemas de suministro eléctrico podría encarecerse en 2027, precisamente un año después de marcarse un récord histórico de 11 parones solicitados.

Red Eléctrica (REE) ya ha publicado las condiciones para la próxima subasta de lo que se conoce como Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), y se verá cuáles son las consecuencias de este cambio en la participación de la industria.

Las empresas anticipan que pedirán más dinero por desconectar su producción, ante el encarecimiento de los costes energéticos y el mayor riesgo de tener que interrumpir su actividad.

Se celebrará el próximo 26 de noviembre y determinará cuánto cobrarán las empresas por estar disponibles para reducir su consumo cuando el sistema eléctrico lo necesite.

Además, el operador del sistema eleva a 2.405 MW la potencia que prevé contratar para el primer semestre de 2027, frente a los 2.339 MW del segundo semestre de 2026, un incremento del 2,8%, y aumenta un 19% las activaciones estimadas del servicio.

"Las primeras previsiones apuntan a una mayor exigencia para los participantes y, sobre todo, a una presión al alza sobre los precios", señalan fuentes del sector industrial a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La razón es doble: aumenta el número de horas en las que las instalaciones deberán estar disponibles para desconectarse y también las ocasiones en las que el operador del sistema prevé recurrir a este mecanismo".

"Producción perdida"

"El precio va a subir", anticipa Jorge Antonio González Sánchez, Deputy General Manager de la empresa de servicios energéticos REBI.

Considera que las compañías tendrán que elevar sus ofertas para compensar el coste de interrumpir su actividad.

"Es más probable la desconexión y la producción perdida vale más por la subida de los costes energéticos precisamente", explica.

En su opinión, la lógica económica es clara: "Si hay más probabilidad de que te paren y lo que cuesta dejar de producir es más caro, entonces tienes que pedir más precio".

Por eso, aunque no espera dificultades para cubrir la subasta, sí prevé una puja más elevada.

"No creo que deba haber problema con la oferta, muchas empresas buscan estos ingresos extra y cada vez hay más oferentes, como baterías, por ejemplo", señala González Sánchez.

El mecanismo funciona mediante una subasta en la que Red Eléctrica determina la potencia que necesita contratar y las empresas presentan sus ofertas económicas.

"Es una subasta y el precio es la curva de oferta de las empresas hasta llegar a la potencia o la energía subastada", explica el directivo de REBI.

Cambios en el SRAD

El calendario también introduce cambios relevantes. Según los datos publicados por REE, el servicio estará vigente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027.

Sin embargo, el aumento más significativo se produce en las horas de disponibilidad. Las empresas deberán estar preparadas para reducir su consumo durante 2.586 horas, frente a las 2.358 horas anteriores, un 9,7% más.

Además, se amplían las franjas en las que pueden recibir órdenes: entre semana se incorpora la primera hora del día (H1) a las ya previstas entre H8 y H24, mientras que los fines de semana y festivos se adelanta el comienzo de la disponibilidad de las 22.00 a las 19.00 horas.

También crece la previsión de utilización efectiva del mecanismo. Red Eléctrica calcula que podría necesitar alrededor de 25 órdenes de activación durante el primer semestre de 2027, frente a las 21 estimadas para el periodo actual. Esto supone un incremento del 19%, con un máximo de 50 periodos horarios de activación.

Récord en 2026

El escenario previsto para 2027 llega después de un año especialmente intenso para este mecanismo. Red Eléctrica ha tenido que recurrir al SRAD de manera reiterada durante 2026, hasta alcanzar un récord de intervenciones en la corta historia del servicio.

El pasado 6 de octubre, el operador del sistema volvió a ordenar la reducción de consumo industrial en dos bloques escalonados, de 832 MW y 943 MW, respectivamente, hasta movilizar los 1.775 MW de potencia contratada para el segundo semestre.

La actuación supuso una nueva señal de la creciente dependencia del sistema eléctrico de la flexibilidad de la demanda en determinados momentos de tensión.

En este contexto, Jesús José Fernández García, Product Manager de Energía de Axpo Iberia, ha confirmado a este diario que las empresas ya están preparando su participación: "Ya estamos todos organizándonos para la subasta".

Cuánta potencia se presentará

Otra de las cuestiones que habrá que seguir en la próxima subasta es si Red Eléctrica logra adjudicar toda la potencia que necesita.

En la convocatoria del segundo semestre de 2026, el operador solicitó 2.339 MW, pero finalmente contrató 1.775 MW, aproximadamente el 76% de la potencia requerida.

Ahora, con una necesidad de 2.405 MW para los primeros seis meses de 2027, habrá que comprobar si la entrada de nuevos participantes, entre ellos las baterías, permite ampliar la oferta disponible y cubrir una mayor parte de las necesidades del sistema.

La presencia de más tecnologías capaces de aportar flexibilidad podría favorecer la competencia en la subasta, aunque, como advierten desde el sector, no necesariamente se traducirá en precios más bajos. El mayor riesgo de activación y el coste de oportunidad de detener la producción industrial pueden empujar al alza las ofertas económicas.