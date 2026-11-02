Iberdrola y el fondo soberano de Noruega incorporan el parque eólico Tâmega en Portugal a su alianza de 2.000 millones

La coinversión impulsa más proyectos renovables que aumentan oferta de energía limpia y apoyo a la electrificación, lo que puede reducir dependencia de combustibles fósiles y mejorar disponibilidad de electricidad a medio plazo.

¿Qué impacto tiene esta alianza para los ciudadanos en términos de electrificación y suministro?

Han sumado 646 MW de capacidad solar fotovoltaica a la alianza y están en operación desde finales del ejercicio anterior, aumentando la diversificación geográfica y tecnológica del portafolio.

¿Cómo han contribuido los proyectos de Caparacena y Ciudad Rodrigo a la plataforma conjunta este año?

Norges Bank Investment Management es el fondo soberano de Noruega que gestiona alrededor de 2,1 billones de euros y actúa como coinversor estratégico con Iberdrola aportando capital y capacidad de inversión a largo plazo.

¿Quién es Norges Bank Investment Management y qué papel tiene en la alianza con Iberdrola?

Ya ocurrido: la plataforma conjunta supera 1.800 MW, reforzando su peso en generación renovable; posible efecto: facilita que la alianza alcance los 2.300 MW previstos para el próximo año.

¿Qué consecuencias tiene para la alianza que Tâmega eleve la capacidad conjunta por encima de 1.800 MW?

Porque Tâmega ya está en operación y suma 274 megavatios a la plataforma común, lo que acelera el despliegue de activos renovables y consolida la coinversión entre ambas partes.

¿Por qué Iberdrola y Norges Bank han incorporado el parque eólico Tâmega a su alianza de 2.000 millones?

La alianza prevé alcanzar los 2.300 MW el próximo año mediante una inversión total que supera los 2.000 millones de euros.

El pacto entre ambas entidades supera ya los 1.800 MW de capacidad con la incorporación de Tâmega y proyectos solares en España.

Iberdrola y Norges Bank añaden el parque eólico Tâmega en Portugal a su alianza de coinversión renovable.

Iberdrola y Norges Bank Investment Management, el fondo soberano de Noruega, han incorporado el parque eólico Tâmega en Portugal a su alianza de 2.000 millones.

El parque eólico de Tâmega ya está en operación comercial y cuenta con una capacidad instalada de 274 megavatios.

La integración de Tâmega refuerza la expansión de la plataforma conjunta y con su incorporación, el pacto de coinversión entre ambos supera ya los 1.800 megavatios (MW) de capacidad.

La incorporación portuguesa no ha sido la única integración del año para la alianza. Este 2026 también se han añadido 646 MW de capacidad solar fotovoltaica, correspondientes a los proyectos de Caparacena y Ciudad Rodrigo. Ambos están en operación desde finales del pasado ejercicio.

La alianza seguirá creciendo con nuevos proyectos renovables y prevé alcanzar los 2.300 MW el próximo año. Iberdrola y Norges Bank Investment Management consolidan así una colaboración a largo plazo para impulsar la electrificación, con más de 2.000 millones de euros de inversión.

Largo plazo

Norges Bank Investment Management gestiona activos por valor de alrededor de 2,1 billones de euros y mantiene participaciones en más de 9.000 compañías de todo el mundo, equivalentes, de media, al 1,5% de todas las empresas cotizadas a escala global y al 2,5% en Europa.

El fondo soberano es, desde hace más de siete años, uno de los principales accionistas de Iberdrola, con una participación de alrededor del 2,3%.

Sobre la base de esta relación consolidada, Norges Bank Investment Management se alió con Iberdrola para realizar su primera inversión directa en activos renovables en España.

Esta colaboración reúne a dos líderes en sus respectivos sectores: Iberdrola, la mayor compañía eléctrica de Europa - y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil- y Norges Bank Investment Management, uno de los mayores fondos soberanos del mundo.

Ambas entidades refuerzan así una alianza estratégica a largo plazo que podría ampliarse a nuevas oportunidades renovables en otros mercados.