Apagón total en La Palma hoy, en directo | Última hora del cero energético que ha dejado a la isla sin suministro eléctrico
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado una situación de alerta.
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en La Palma tras un fallo general del sistema eléctrico registrado este lunes a las 06:42 horas, que ha provocado un cero energético y el apagón total de la isla.
La medida busca coordinar a los organismos implicados, evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales y supervisar la recuperación progresiva del suministro eléctrico.
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Apagón total en La Palma | Recuperado el 40 % del suministro eléctrico en La Palma
El suministro eléctrico se ha restablecido ya al 40 % de los clientes afectados por el cero energético registrado este lunes en La Palma, aunque todavía quedan 32.781 usuarios pendientes de recuperar el servicio, ha informado Endesa a EFE.
Según la última actualización de la incidencia, ya se han acoplado grupos electrógenos en la central térmica de Los Guinchos y Red Eléctrica de España (REE) ha reparado y puesto en servicio la línea de alta tensión que permanecía inoperativa desde las 04:10 horas.
Estas actuaciones permiten avanzar en la recuperación progresiva del suministro eléctrico en la isla, que permanece afectada por un apagón general desde primera hora de la mañana.
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Apagón total en la Palma | El Gobierno se muestra "pendiente" del cero energético de La Palma y de la evolución de los temporales en Canarias
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que se encuentra "pendiente" del cero energético que ha afectado este lunes a la isla de La Palma y de la evolución de las condiciones meteorológicas en Canarias.
"Pendiente de la evolución de los temporales en Canarias y del cero energético que se está produciendo en estos momentos en La Palma. El Gobierno de España está en contacto con las autoridades y con el Gobierno de Canarias ante la situación", ha asegurado en un mensaje en la red social X.
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Apagón total en La Palma | Más de 50.500 clientes, sin suministro eléctrico en La Palma tras el cero energético
Un total de 50.508 abonados se encuentran sin suministro eléctrico en La Palma tras el cero energético iniciado a las 06.38 horas. informan fuentes de Endesa a Europa Press, que señalan también que ya se han iniciado los trabajos para iniciar la reposición del sistema.
La compañía aún no precisa el origen del incidente pero explica que La Palma se ve afectada por tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias que ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta máxima y activar el plan de emergencias (Plateca).
Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por un incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.
Desde REE, operadora del sistema, señalan que ya se ha iniciado el proceso de reposición en la isla para restablecer el servicio "en el menor tiempo posible" y se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema.
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Apagón total en La Palma | Red Eléctrica inicia la reposición del suministro en La Palma tras el cero energético
Red Eléctrica ha iniciado el proceso de reposición del suministro eléctrico en La Palma tras el cero de tensión registrado este lunes a las 06:38 horas, que ha dejado sin electricidad a la isla.
Según han informado a EFE fuentes de Red Eléctrica, el cero energético se produjo al desconectarse la central térmica de Los Guinchos por causas que aún se desconocen, aunque podrían estar relacionadas con la fuerte tormenta que ha afectado a la isla.
Las mismas fuentes han explicado que se está procediendo a la reposición del suministro eléctrico a medida que se van acoplando los grupos de generación de la central.
El cero energético ha afectado a 50.508 suministros, según los datos facilitados por Endesa.
Iniciado el proceso de reposición en La Palma para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, tras el cero de tensión registrado a las 6.38. Actualmente se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema. Seguiremos informando.— Red Eléctrica (@RedElectricaREE) November 2, 2026
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Apagón total en La Palma hoy | La isla de La Palma sufre un apagón general que deja a la isla sin suministro eléctrico
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla de La Palma tras registrarse este lunes, a las 06:42 horas, un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado un cero energético y la pérdida total del suministro en el territorio insular.
Según la información facilitada por Emergencias, la activación de la alerta tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, facilitar la coordinación entre las administraciones y los organismos implicados y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales, mientras se trata de recuperar el suministro progresivamente.
El apagón ha afectado al conjunto de la isla de La Palma, donde se ha producido la interrupción completa del suministro eléctrico.
La declaración se ha realizado en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), aprobado mediante el Decreto 98/2015, de 22 de mayo.
La Dirección General de Emergencias mantiene así activados los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en el PLATECA ante este tipo de incidencias.