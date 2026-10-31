La paradoja de Singapur para reducir las emisiones de CO2: introducir una tasa, pagada por los viajeros, al biocombustible

El plan obliga a mejorar eficiencia operacional y reducir emisiones aeroportuarias: objetivos de 20% menos emisiones en operaciones nacionales para 2030, más paneles solares, electrificación de vehículos de tierra y optimización de rutas, además de impulsar Terminal 5 con criterios sostenibles.

La tasa generará fondos para compras agregadas que reduzcan la incertidumbre de demanda y atraigan inversión en producción regional, lo que podría aumentar la oferta y moderar el sobreprecio del SAF frente al queroseno a medio plazo.

¿Cómo afectará la tasa y la estrategia a los precios y la oferta de SAF en Asia-Pacífico?

En 2025 la Unión Europea alcanzó 2,8% de SAF del suministro en aeropuertos; Singapur fijó 1% obligatorio en 2027 porque su mercado local es más pequeño y depende de la disponibilidad y costes regionales.

¿Qué efecto ya ha tenido el uso de SAF en otras regiones y por qué Singapur pone objetivo más bajo en 2027?

El recargo dependerá de la distancia y la clase: por ejemplo, turista a Bangkok +1 dólar singapurense y a Londres +6,40; en business/primera para Londres +25,60, según la escala publicada por el Gobierno.

Singapur quiere crear una demanda estable de SAF para impulsar producción regional y abaratar costes; la tasa financiará compras centralizadas a través de SAFCo y garantizará ingresos para adquirir combustible y atributos medioambientales.

¿Por qué Singapur introduce una tasa a los billetes para financiar el SAF a partir de 2027?

El plan integral abarca la descarbonización aeroportuaria mediante energía solar, la electrificación de vehículos en tierra y la creación de una entidad centralizada de compra de biocombustible.

El objetivo inicial fija que el SAF represente el 1% del combustible en 2027 y alcance entre el 3% y el 5% para 2030, con la meta de lograr cero emisiones netas en 2050.

El importe del recargo variará según la distancia del vuelo y la clase elegida, afectando a los billetes comercializados desde octubre de 2026 para despegues desde 2027.

Singapur introducirá a partir de 2027 una tasa obligatoria en los billetes de avión para financiar la compra de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y acelerar la descarbonización.

Singapur, un país del tamaño de la ciudad de Madrid y con el doble de población (6 millones), ha decidido que la descarbonización de la aviación también pase por el bolsillo de los pasajeros.

El país asiático introducirá a partir de 2027 una tasa específica para financiar la compra de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), con el objetivo de acelerar su implantación y reducir las emisiones de CO2 de uno de los sectores más difíciles de electrificar.

La medida forma parte del Singapore Sustainable Air Hub Blueprint, la hoja de ruta presentada por la Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS) en febrero de 2024 para transformar el país en un centro internacional de aviación sostenible.

Su principal objetivo es alcanzar las cero emisiones netas de la aviación en 2050, en línea con el compromiso internacional del sector.

La estrategia establece un primer objetivo obligatorio: que el SAF represente al menos el 1% del combustible utilizado en los vuelos que despeguen de Singapur en 2027.

Pero no puede sacar pecho por este objetivo, porque Europa ya le ha ganado la partida. En 2025, el SAF alcanzó el 2,8% del total de combustible suministrado en los aeropuertos de la Unión Europea.

Para el opulento país asiático la meta es elevar esa proporción hasta el 3%-5% en 2030, en función de la disponibilidad de estos carburantes y de la evolución de los costes.

El coste, los viajeros

Para conseguirlo, el Gobierno ha diseñado un mecanismo de financiación que traslada parte del coste de la transición energética a los usuarios del transporte aéreo. Así, los billetes de avión incorporarán un recargo cuyo importe dependerá de la distancia del trayecto y de la clase en la que viaje el pasajero.

La tasa se aplicará a los vuelos que salgan de Singapur a partir del 1 de enero de 2027, para los billetes vendidos desde el 1 de octubre de 2026.

Por ejemplo, los pasajeros que vuelen en clase turista a Bangkok pagarán un dólar singapurense adicional, mientras que quienes viajen a Londres abonarán 6,40 dólares singapurenses. En clase business o primera clase, el recargo para este último destino ascenderá a 25,60 dólares.

Los ingresos se destinarán a un fondo específico para financiar la adquisición de SAF y sus atributos medioambientales. El objetivo es garantizar una demanda estable que permita impulsar la producción, aumentar la disponibilidad de estos combustibles y reducir progresivamente su sobrecoste respecto al queroseno convencional.

Un mercado todavía incipiente

El SAF es una de las principales alternativas para reducir la huella de carbono de la aviación comercial, ya que permite utilizar las infraestructuras y los motores actuales con adaptaciones limitadas, al tratarse de un combustible compatible con el queroseno convencional dentro de los límites técnicos establecidos.

En función de las materias primas y del proceso de fabricación, puede reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida respecto al combustible fósil tradicional.

Sin embargo, su producción sigue siendo limitada y su precio, considerablemente superior al del queroseno. Por ello, Singapur pretende utilizar su posición como uno de los principales centros internacionales de aviación y logística para impulsar un mercado regional de combustibles sostenibles.

En este sentido, la estrategia contempla la creación de una demanda agregada mediante compras centralizadas. Para ello, el país ha impulsado Singapore Sustainable Aviation Fuel Company (SAFCo), una entidad destinada a centralizar la adquisición de estos combustibles y sus atributos medioambientales, con el propósito de aprovechar economías de escala y mejorar las condiciones de suministro para las aerolíneas.

La iniciativa también busca atraer inversiones para desarrollar capacidad de producción de SAF en Singapur y en otros países de Asia-Pacífico, aprovechando la disponibilidad de materias primas como aceites usados y otros residuos.

Un aeropuerto más eficiente

La hoja de ruta no se limita a sustituir el combustible de los aviones. Singapur quiere reducir también las emisiones asociadas a las operaciones aeroportuarias y mejorar la eficiencia de todo el sistema.

Entre sus compromisos figura reducir un 20% las emisiones de las operaciones aeroportuarias nacionales en 2030 respecto a los niveles de 2019. Para ello, prevé ampliar la instalación de paneles solares, electrificar los vehículos de asistencia en tierra y mejorar la eficiencia energética de las terminales.

El plan contempla asimismo que todos los vehículos que operan en el entorno aeroportuario utilicen energías más limpias en 2040, además de incorporar criterios de sostenibilidad en el desarrollo de nuevas infraestructuras, como la futura Terminal 5 del aeropuerto de Changi.

Otro de los pilares es la optimización del tráfico aéreo. La mejora de las rutas, la reducción de los tiempos de espera y una mayor coordinación de las operaciones permitirán disminuir el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones de CO2 sin necesidad de esperar a la renovación completa de las flotas.

Con esta estrategia, Singapur pretende adelantarse a la transformación del transporte aéreo y consolidarse como un centro de referencia para la aviación sostenible en Asia.

Su apuesta combina obligaciones regulatorias, financiación a través de los pasajeros y desarrollo industrial, en un momento en el que la disponibilidad y el coste de los combustibles sostenibles siguen siendo dos de los principales obstáculos para la descarbonización del sector.