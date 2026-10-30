Reynés (Naturgy) abre la puerta a invertir 12.000 millones en activos para "acabar siendo más eléctrico que gasista"

La dirección afirma que tiene una lista reducida de candidatos y que podría empezar a materializar algunas operaciones en los próximos meses, con mayor visibilidad ya en 2027.

Naturgy prevé financiar las compras con su propio balance y evita, en principio, recurrir a financiación alternativa salvo que surja una oportunidad excepcional de gran tamaño; prioriza operaciones “digeribles” que generen valor.

El grupo resultante tendría mayor peso del negocio eléctrico frente al gas, manteniendo actividades gasistas relevantes; la intención es cambiar el perfil operativo sin renunciar por completo al gas.

Naturgy busca activos regulados de redes y negocios eléctricos en Europa occidental y Norteamérica (México, EE. UU. y Canadá), con preferencia por redes con potencial de crecimiento y renta estable.

Reynés explica que la compañía dispone de capacidad en su balance para analizar operaciones corporativas por hasta 12.000 millones y que priorizará activos eléctricos que generen valor para accionistas; el gas seguirá en consideración solo si cumple criterios de rentabilidad.

¿Por qué Francisco Reynés dice que Naturgy puede invertir hasta 12.000 millones para ser “más eléctrico que gasista”?

La directiva reitera su disciplina financiera, asegurando que priorizarán operaciones que generen valor antes que buscar simplemente el aumento de tamaño.

El presidente de la energética, Francisco Reynés, anuncia que elaborarán un nuevo plan estratégico con horizonte en el año 2030.

La compañía ya cuenta con una lista reducida de candidatos en Europa occidental y Norteamérica, previendo anunciar resultados en el primer trimestre de 2027.

Naturgy analiza oportunidades de inversión de hasta 12.000 millones de euros para potenciar su perfil en el negocio eléctrico frente al del gas.

Naturgy está analizando activamente oportunidades de inversión para acelerar su crecimiento, con una capacidad de hasta 12.000 millones de euros para potenciales operaciones corporativas que podrían transformar el perfil del grupo hacia un mayor peso del negocio eléctrico frente al gasista.

Así lo ha señalado el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, durante la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año.

"Tenemos una clara inclinación hacia la electricidad frente al gas. Es importante subrayar que esto no significa que el gas no nos interese; si surge la oportunidad adecuada, al precio correcto y que genere valor para nuestros accionistas, sin duda la analizaremos", ha dicho.

La energética mantiene abierta la búsqueda de activos para desplegar parte de su balance. La compañía prioriza las oportunidades en el negocio eléctrico, aunque sin descartar operaciones en el gas si cumplen sus criterios de rentabilidad.

El responsable de la gasista ha recordado que el potencial de inversión para este tipo de operaciones se ha cuantificado anteriormente en hasta 12.000 millones de euros.

"El grupo resultante acabaría siendo más eléctrico de lo que es hoy, aunque eso no implica necesariamente que deba ser 100% eléctrico", ha precisado.

Naturgy es el líder indiscutible del sector del gas en España. Participa del negocio regulado con la red de distribución y, además, en gasoductos, GNL, biometano y ciclos combinados (17 centrales de gas que suman 10 GW), además de una cartera de 8,6 GW renovables y comercialización y distribución de electricidad.

Lista reducida de operaciones

El director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, Steven Fernández, ha detallado que la compañía lleva meses analizando distintas operaciones corporativas y que ya dispone de una lista reducida de candidatos, aunque con diferentes grados de avance.

La energética confía en poder empezar a materializar alguna de estas oportunidades en los próximos meses.

"Somos optimistas y creemos que en los próximos meses, probablemente ya en el primer trimestre de 2027, estaremos en condiciones de empezar a ofrecer algunos resultados aquí", ha señalado Fernández.

"Muchos de ustedes han preguntado qué haremos con nuestro plan estratégico más allá de 2027. Quiero confirmar que la compañía comenzará a elaborar un nuevo plan estratégico con horizonte 2030", ha afirmado Reynés.

Y ha recalcado que el grupo compartirá los detalles "en el momento oportuno a lo largo del año".

La estrategia pasa por crecer sin comprometer la disciplina financiera. Naturgy busca operaciones que generen valor para sus accionistas y que pueda asumir con sus recursos actuales, sin recurrir, en principio, a fuentes de financiación alternativas.

"Crecer por crecer es sencillo; sin embargo, lograr un crecimiento que genere valor es mucho más exigente, y es precisamente en esto último en lo que nos estamos centrando", ha explicado Reynés al abordar los criterios de selección de activos.

El directivo ha reconocido que la compañía ha encontrado numerosas oportunidades para ampliar su cartera, pero que algunas no cumplían sus exigencias financieras o no resultaban viables.

Por ello, ha asegurado que Naturgy ha descartado determinadas operaciones para centrarse en otras que sí encajan con sus objetivos.

"Priorizamos aquellas oportunidades que generen valor para la compañía y que sean 'digeribles' para la misma", ha afirmado.

En esta fase, el grupo pretende utilizar su balance para financiar las adquisiciones y sólo estudiaría alternativas adicionales si surgiera una oportunidad excepcional y de gran tamaño.

Europa y Norteamérica

Geográficamente, Naturgy concentra su búsqueda en Europa occidental y Norteamérica, incluidos México, Estados Unidos y Canadá.

La compañía pretende aprovechar su capacidad financiera para reforzar su posicionamiento en mercados en los que pueda encontrar activos atractivos y oportunidades de crecimiento rentable.

No obstante, Reynés ha advertido de que el cierre de las operaciones no depende exclusivamente de la voluntad compradora de Naturgy, sino también de las expectativas de los vendedores y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el precio.

"Se necesitan dos para bailar el tango, así que no se trata sólo de nuestra voluntad de comprar, sino también de la voluntad del vendedor de vender y de poder coincidir al precio adecuado", ha resumido Fernández.

Más visibilidad para 2027

Durante la presentación de resultados, Reynés también ha explicado que Naturgy está actualizando sus previsiones y trabajando en el presupuesto para 2027, por lo que prefiere esperar a disponer de mayor visibilidad antes de modificar sus estimaciones.

"Estamos justo en pleno proceso de elaboración del presupuesto para 2027, así que preferimos terminarlo antes de comunicarlo al mercado", ha indicado. La compañía prevé ofrecer más detalles sobre sus perspectivas para ese ejercicio cuando publique los resultados anuales de 2026, previsiblemente en febrero.

El presidente ejecutivo ha subrayado que las previsiones incluidas en el actual Plan Estratégico 2025-2027 constituyen un suelo, con oportunidades de mejora identificadas. En este sentido, ha destacado que el grupo está ganando opciones estratégicas y que su balance representa un activo de gran valor.

"Insisto en nuestra apuesta por el valor frente al tamaño: mantendremos esta disciplina, centrándonos en opciones que generen valor", ha afirmado Reynés.

El directivo ha concluido que Naturgy mantiene sus compromisos y que su estrategia seguirá apoyándose en la combinación de dividendos y crecimiento, dos elementos que considera fundamentales para la creación de valor en una compañía de servicios públicos.