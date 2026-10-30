Moeve dispara un 102% su beneficio neto hasta septiembre, con 885 millones de inversión récord en la transición energética

El flujo de caja operativo subió a 1.689 millones y la deuda neta bajó a 2.131 millones, dejando la ratio deuda neta/EBITDA en 0,8 veces; además cuenta con 5.256 millones de liquidez, suficiente para cubrir vencimientos hasta 2030, lo que le da margen para seguir invirtiendo.

¿Cómo ha mejorado la posición financiera de Moeve tras estos resultados y qué margen de maniobra tiene para próximas inversiones?

Ya ha supuesto la expectativa de creación de miles de puestos: el proyecto prevé implicar más de ocho mil empleos directos, indirectos e inducidos a lo largo de la cadena de valor; en el futuro podría atraer proveedores y cadenas industriales asociadas al hidrógeno renovable.

¿Qué consecuencias tiene para el empleo que Moeve controle el 51% del proyecto Onuba en Huelva?

Onuba es la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un proyecto en Palos de la Frontera (Huelva) con 300 MW de electrólisis y más de 1.000 millones de inversión conjunta; pretende convertir el sur de España en un hub de hidrógeno renovable en Europa.

¿Qué es Onuba y por qué es relevante para la estrategia de Moeve?

Moeve ha invertido 885 millones, de los que 612 millones, el 69 por ciento, se han destinado a proyectos vinculados a la transición energética; el 93 por ciento de la inversión se ejecutó en España.

¿Qué parte de los 885 millones invertidos hasta septiembre ha destinado Moeve a la transición energética?

La subida responde a mejores márgenes de refino y al buen comportamiento operativo de Energía y Química; además, la mayor utilización de plantas elevó la producción de diésel y queroseno. Esto lo sitúa sobre un contexto de tensiones geopolíticas y disrupciones en mercados energéticos, que han favorecido precios y márgenes (El Español).

¿Por qué Moeve ha disparado su beneficio neto CCS ajustado hasta 1.134 millones en los nueve primeros meses de 2026?

El flujo de caja operativo creció un 49% hasta los 1.689 millones de euros, permitiendo reducir la deuda neta a 2.131 millones y consolidar una liquidez de 5.256 millones.

Ha iniciado la construcción de Onuba, la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva, con una capacidad de electrólisis de 300 MW e inversión superior a 1.000 millones.

La compañía alcanzó una cifra récord de inversión de 885 millones de euros, destinando el 69% (612 millones) a proyectos vinculados directamente a la transición energética.

Moeve multiplicó su beneficio neto CCS ajustado hasta los 1.134 millones de euros en los nueve primeros meses, impulsado por el negocio de Energía y los mejores márgenes de refino.

Moeve obtuvo un beneficio neto CCS ajustado de 1.134 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, frente a los 472 millones registrados en el mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 140%.

La compañía alcanzó además un EBITDA CCS ajustado de 2.409 millones, más del doble que los 1.192 millones contabilizados entre enero y septiembre de 2025.

Los resultados se apoyaron en el buen comportamiento operativo de sus principales negocios y, especialmente, en la mejora de los márgenes de refino, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y las disrupciones en los mercados energéticos internacionales.

El negocio de Energía fue el principal motor de los resultados, con un EBITDA ajustado de 2.048 millones de euros, frente a los 976 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

El aumento de la utilización de las plantas de refino y de la producción permitió incrementar los volúmenes de productos estratégicos como el diésel y el queroseno, contribuyendo a aliviar las tensiones de suministro derivadas de la crisis de Ormuz.

Por su parte, la división de Química elevó un 83% su EBITDA, hasta los 253 millones de euros, impulsada por la mejora de los márgenes del LAB y el comportamiento del negocio de fenol y acetona.

Exploración y Producción aportó otros 238 millones, un 19% más que en los nueve primeros meses de 2025, favorecida por el aumento de los precios del crudo.

En este escenario, Moeve ha aprovechado la mejora de sus resultados para acelerar sus planes de transformación energética.

La compañía realizó inversiones por valor de 885 millones de euros, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior y una cifra récord para estos nueve meses.

De ese importe, 612 millones de euros, el 69% del total, se destinaron a proyectos vinculados a la transición energética, frente a los 396 millones y el 52% que representaban en 2025. Además, el 93% de las inversiones se ejecutaron en España.

"Nuestros sólidos resultados nos permiten realizar inversiones récord en España, preparando un sistema energético más sostenible en el futuro y, al mismo tiempo, seguir cumpliendo una responsabilidad fundamental: contribuir a garantizar el suministro energético que hoy necesitan las personas, las empresas y la industria", ha señalado Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve.

El directivo ha destacado especialmente el inicio de la construcción en Huelva del mayor proyecto energético de hidrógeno verde de Europa, que forma parte de una inversión de 2.400 millones de euros destinada a la producción de hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación.

Hidrógeno verde

La compañía inició la construcción de Onuba, la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en su parque energético de Palos de la Frontera (Huelva).

El proyecto contará con 300 MW de capacidad de electrólisis y representa una inversión conjunta superior a los 1.000 millones de euros. Moeve controla una participación mayoritaria del 51%.

La iniciativa prevé involucrar a más de 8.000 empleos directos, indirectos e inducidos a lo largo de toda la cadena de valor y aspira a convertir el sur de España en uno de los principales centros europeos de producción de hidrógeno renovable.

En paralelo, Moeve ha anunciado un nuevo modelo operativo para acelerar su estrategia Positive Motion, con una estructura organizativa más integrada y dos grandes áreas, Comercial y Operaciones. El Comité de Dirección se reduce a ocho miembros con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa.

Reduce su deuda

La mejora de los resultados también se ha trasladado a la posición financiera de la compañía. El flujo de caja de las operaciones alcanzó los 1.689 millones de euros, un 49% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que la deuda neta descendió hasta los 2.131 millones, frente a los 2.328 millones de un año antes.

De esta manera, la ratio de deuda neta sobre EBITDA de los últimos doce meses se situó en 0,8 veces, frente a las 1,7 veces registradas en septiembre de 2025.

La compañía contaba además con una posición de liquidez de 5.256 millones de euros, suficiente para cubrir sus vencimientos de deuda hasta finales de 2030.

En términos fiscales, Moeve contribuyó con 3.566 millones de euros en impuestos en España durante los nueve primeros meses del ejercicio.

De ellos, 2.197 millones correspondieron a tributos soportados directamente por la compañía y otros 1.369 millones a impuestos recaudados por cuenta de la Hacienda española.

Entre otros hitos del periodo, la energética ha sellado una alianza con Skytanking para desarrollar conjuntamente los servicios de suministro de combustible de aviación en los aeropuertos españoles.

Y ha alcanzado un acuerdo con ArcelorMittal para impulsar tecnologías basadas en moléculas verdes aplicadas a la descarbonización de la industria siderúrgica.

Por último, tras finalizar las conversaciones con Galp sobre una posible combinación de sus negocios de downstream, Moeve asegura que mantiene el foco en ejecutar su transformación con disciplina financiera y en la generación de valor sostenible a largo plazo.