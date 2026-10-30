Imaz (Repsol): "El precio de los fletes por la crisis de Ormuz impacta negativamente en el refino y el precio del diésel"

Según Imaz, España no corre riesgo de desabastecimiento porque las inversiones previas en refino garantizan suministro suficiente; la preocupación es más amplia en Europa, donde un invierno frío y el uso de GNL podrían aumentar la demanda de diésel.

¿Cómo afecta la situación a España y existe riesgo de desabastecimiento de diésel según Imaz?

Ya ocurrido: el mayor coste de transporte ha reducido los márgenes de refino, lo que tiende a presionar al alza el precio del diésel en origen. Posible: si la tensión en Ormuz persiste, los costes de flete podrían mantenerse y trasladarse a precios más elevados de diésel en varios países europeos durante el invierno.

¿Qué consecuencias ha tenido ya y qué podría ocurrir respecto al precio del diésel por el encarecimiento de los fletes?

El margen de refino refleja los precios y costes vigentes del período actual; el margen CCS ajusta por el coste de reposición y recoge el coste del crudo comprado semanas antes. Por eso en octubre el margen de refino fue inferior y el CCS temporalmente más alto por el desfase en la contabilización de costes.

¿Qué diferencia existe entre el margen de refino y el margen CCS que menciona Imaz?

Porque el aumento del coste del transporte eleva el gasto asociado al crudo y reduce el margen de refino que refleja las condiciones actuales del mercado. Imaz explica que el flete, normalmente en torno a 1,5-2 dólares por barril, se disparó en octubre y presionó a la baja el margen.

¿Por qué dice Josu Jon Imaz que el encarecimiento de los fletes por la crisis de Ormuz afecta negativamente al margen de refino de Repsol?

Imaz muestra su preocupación por un posible desabastecimiento de diésel en Europa en invierno, aunque descarta problemas de suministro en España.

Repsol impulsa sus planes de crecimiento en Venezuela con el objetivo de triplicar su producción en tres años y reforzar la captación de gas y petróleo.

La compañía mantiene su política de remuneración al accionista y proyecta elevar el dividendo anual en efectivo hasta los 1,15 euros por acción en 2027.

Josu Jon Imaz advierte que el encarecimiento del flete marítimo por la crisis en Ormuz presiona a la baja el margen de refino de Repsol.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido del impacto negativo que está teniendo el encarecimiento de los fletes marítimos por la crisis en el estrecho de Ormuz sobre los márgenes de refino de la compañía, en un contexto de tensión en los mercados internacionales de petróleo y productos derivados.

Durante la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año a los analistas, Imaz ha explicado que el aumento de los costes de transporte está presionando a la baja el margen de refino.

Sin embargo, su efecto no se refleja de la misma manera en todos los indicadores, debido al desfase temporal entre la compra del crudo y su procesamiento en las instalaciones.

"En promedio, durante los últimos meses y años, el coste del flete se ha situado en torno a 1,5-2 dólares por barril", ha señalado el directivo, que ha explicado que la situación observada en octubre está alterando esta referencia.

La diferencia entre los márgenes de refino y el margen CCS —ajustado por el coste de reposición— responde, precisamente, al momento en el que se contabilizan los costes.

Mientras que el primero refleja las condiciones actuales del mercado, el segundo recoge el coste del crudo adquirido semanas antes de su transformación.

"El margen de refino refleja las condiciones actuales del mercado; por ello, en la primera quincena de octubre, este margen ha sido inferior al de septiembre", ha indicado Imaz.

En cambio, el margen CCS se beneficia temporalmente de que el petróleo procesado se compró antes de que se dispararan los costes de transporte.

"Es probable que, para el conjunto de octubre, este efecto positivo derivado de los costes de flete sea de unos 7 u 8 dólares por barril", ha explicado.

Sin embargo, ha advertido de que este efecto es transitorio: "En tres o cuatro semanas, este efecto desaparecerá y ambas cifras volverán a sus niveles habituales".

Margen de refino

Imaz ha señalado que el margen de refino se sitúa actualmente en torno a los 24-25 dólares por barril.

El directivo ha precisado que la previsión para el conjunto del cuarto trimestre, teniendo en cuenta el margen de refino y las primas, se sitúa en torno a los 30 dólares por barril.

La compañía espera, por tanto, un comportamiento diferente entre los dos indicadores durante octubre.

"Lo que observaremos en octubre es un margen de refino más bajo —la cifra que mencioné anteriormente ya contempla este efecto— y un margen CCS más elevado debido a este desfase temporal relacionado con los costes de flete", ha resumido.

Política de retribución

En paralelo, Repsol mantiene su compromiso de remunerar a los accionistas con entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo.

Imaz ha defendido que la compañía cuenta con capacidad suficiente para ejecutar la distribución prevista y ha anunciado un incremento del dividendo en efectivo que abonará en enero.

El grupo estima que podría elevar el dividendo anual en efectivo hasta los 1,15 euros por acción en 2027, bajo determinados supuestos de cotización, recompra de acciones y crecimiento de la remuneración. Se trata, no obstante, de una estimación y no de un compromiso definitivo.

"Nos sentimos cómodos pagando 56 céntimos de euro en enero y 59 céntimos en julio", ha explicado Imaz, que ha vinculado esta mejora a la fortaleza financiera de la compañía.

El consejero delegado ha insistido en que una mayor generación de caja no implica automáticamente elevar el porcentaje destinado a los accionistas. La empresa seguirá evaluando su capacidad para ejecutar las operaciones previstas y reforzar su balance.

"Reforzar el balance es fundamental; no queremos adoptar un comportamiento procíclico, y este no es el momento de realizar inversiones cuando estamos en la cima del ciclo", ha advertido.

En este sentido, Repsol mantiene una estrategia de contención de costes, simplificación de los procesos de gestión y reducción de los gastos operativos para afrontar un escenario macroeconómico que Imaz ha calificado de complejo.

Crecimiento en Venezuela

En el negocio de exploración y producción, Repsol continúa centrada en desarrollar sus activos internacionales, con especial atención a Alaska y Venezuela.

En Alaska, la compañía prevé alcanzar a principios de noviembre una producción bruta estable de 8.000 barriles diarios. Los datos obtenidos de los nuevos pozos servirán para avanzar en la ingeniería de la segunda fase del proyecto, con la vista puesta en 2027.

En Venezuela, Imaz ha destacado la mejora de la situación respecto a la de hace siete meses y ha confirmado que la compañía trabaja para incrementar su producción de gas y petróleo, al tiempo que avanza en nuevos contratos.

"Cada metro cúbico de gas que producimos se cobra a través del programa de cargas", ha asegurado, al subrayar que la prioridad es garantizar el cobro y reinvertir los ingresos en el país.

Repsol está trabajando para elevar su producción de gas desde los 580 hasta los 645 millones de pies cúbicos diarios para Cardon IV, una capacidad que espera tener operativa en el primer trimestre de 2028.

Además, la compañía se encuentra en la fase final de negociación de un nuevo contrato en el área de Carabobo. Según Imaz, el proyecto podría alcanzar una producción bruta de unos 210.000 barriles diarios, de los que aproximadamente un tercio correspondería a Repsol.

El directivo ha reiterado su objetivo de aumentar la producción de la compañía en Venezuela un 50% en un año y triplicarla en tres años, un compromiso que asumió en enero.

Además, señaló que el pago a Repsol se abona por el país a través de la entrega de cargamentos que ya ha empezado a tener este año, incluyendo uno adicional, por la estatal PDVSA.

"Así que estamos en una estrategia de 'win-win', creciendo y usando el efectivo que viene de Venezuela para invertir en el país y para aumentar la producción", dijo.

Por último, Repsol mantiene su apuesta por el crecimiento selectivo en sus negocios industriales y de clientes, con nuevas oportunidades en almacenamiento energético, combustibles renovables y comercialización de electricidad y gas. La prioridad, ha concluido Imaz, seguirá siendo maximizar la rentabilidad sin comprometer la fortaleza financiera del grupo.

Escasez de diésel

Imaz también ha mostrado su "preocupación" ante el hecho de que se pueda producir una escasez de diésel en Europa en los próximos meses de invierno, aunque no ve ningún problema para España debido a las inversiones del pasado en las refinerías por el sector.

Aseguró que ya durante este verano el diésel "ha sido un verdadero problema en Europa".

Así, advirtió de que un invierno más frío significa "más gas para calefacción, probablemente un precio más alto para el GNL y, en consecuencia, más cambio de GNL a diésel para energía en algunos países".

No obstante, señaló que hay que tener en cuenta que muchos países están liberando reservas estratégicas, lo que "está ayudando a superar la situación actual".

De todas maneras, en el caso concreto de España, Imaz puso en valor que, gracias a la capacidad de refino con la que cuenta el país, no se tiene "ningún problema" y se ha mostrado "completamente seguro" de que se podrá proporcionar "todo el diésel y el queroseno que la economía española necesita y va a necesitar en los próximos meses".

A este respecto, recordó que en España el sector invirtió hace años para tener "un negocio de refino fuerte".

"Y eso va a garantizar no sólo lo que necesita la economía española, sino también lo que necesita el sector turístico español, que representa el 12-13% del PIB", añadió al respecto.

Aun así, el ejecutivo de Repsol insistió en que esta preocupación por el suministro en Europa no es algo personal, sino que la propia Unión Europea, a través de sus comisarios de Energía y Defensa, ha señalado el papel estratégico que se debe dar al refino.

"Así que tenemos que crear un entorno que apoye esta producción de combustible en Europa. Creo que el refino es crucial porque la preocupación está ahí y la escasez está ahí", dijo, valorando que la Comisión Europea está tomando "medidas positivas" para construir un mejor negocio de refino en el Viejo Continente.