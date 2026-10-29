Naturgy gana 1.758 millones a septiembre, un 5,4% más, y apunta a beneficio récord de 2.200 millones en 2026

Ya se ha pagado un primer dividendo a cuenta de 0,60 euros por acción y se abonará un segundo de 0,60 euros el 5 de noviembre, manteniendo el compromiso de 1,80 euros por acción para el año.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas el plan de retribución que mantiene Naturgy en 2026?

Las renovables aportan crecimiento operativo: la capacidad instalada llegó a 8,6 GW con 473 MW netos añadidos y 504 MW más previstos, contribuyendo al Ebitda y a la revisión al alza de las previsiones.

¿Qué papel tienen las renovables en los resultados y la guía 2026 de Naturgy?

Con deuda neta alrededor de 12.307 millones y un ratio deuda neta/Ebitda de 2,2, Naturgy mantiene margen financiero para inversiones y operaciones corporativas de hasta 12.000 millones sin comprometer su rating.

¿Cómo afecta la deuda neta y el ratio deuda/Ebitda a la capacidad de inversión de Naturgy?

Las redes de distribución aumentaron el Ebitda, impulsadas por el nuevo marco regulatorio y una mayor base de activos regulados en Distribución eléctrica España.

¿Qué impacto ha tenido en los resultados de Naturgy la actividad de redes de distribución en España?

Porque al cierre de septiembre registró un aumento del beneficio neto y del Ebitda, apoyado en el crecimiento de redes de distribución, ajustes regulatorios y mayor capacidad renovable, lo que le permite revisar al alza sus objetivos.

¿Por qué Naturgy eleva su previsión de beneficio a 2.200 millones para 2026?

Naturgy abonará el 5 de noviembre un segundo dividendo a cuenta de 0,60 euros por acción, manteniendo su compromiso de retribución de 1,80 euros al año.

Entre enero y septiembre la energética invirtió 1.280 millones de euros, destinados principalmente a redes de distribución y proyectos de energías renovables.

La compañía eleva sus previsiones para 2026, apuntando a un beneficio récord de unos 2.200 millones de euros y un Ebitda superior a los 5.600 millones.

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 1.758 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 1.758 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, informó la compañía.

Ha revisado así al alza sus objetivos para el conjunto del ejercicio y prevé unas ganancias récord de unos 2.200 millones de euros en 2026.

El importe de la cifra de negocios de la energética ascendió a 15.374 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la primera gasista y tercera eléctrica del país se situó a cierre de septiembre en los 4.380 millones de euros, con un aumento del 3,9% frente al mismo periodo de 2025.

Unas cifras que se dan en un contexto internacional complejo marcado por la incertidumbre geopolítica afectado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo y su especial repercusión en el mercado energético.

Redes de distribución

Las redes de distribución generaron crecimiento del Ebitda, respaldado por el nuevo marco regulatorio y una mayor base de activos regulados en Distribución eléctrica España.

También incluye 126 millones de euros en ajustes retroactivos relacionados con periodos regulatorios anteriores, y actualizaciones de tarifa en Latinoamérica, principalmente en México.

Además, hay una mayor demanda y el impacto por tipo de cambio en Brasil. Estos efectos se vieron parcialmente compensados por menor demanda y remuneración en Distribución gas España.

Con estas cifras a septiembre, el grupo presidido por Francisco Reynés ha revisado nuevamente al alza sus previsiones para el ejercicio 2026, apuntando así ahora a un Ebitda superior a 5.600 millones de euros, un beneficio neto de alrededor de 2.200 millones y deuda neta inferior a 13.000 millones de euros.

Nueva estrategia a 2030

Además, Naturgy, que está cumpliendo con los compromisos establecidos en su plan estratégico vigente, presentará a lo largo del año próximo su futuro plan estratégico con horizonte 2030.

En el periodo de enero a septiembre Naturgy invirtió 1.280 millones de euros, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables.

La capacidad instalada total de renovables del grupo alcanzó los 8,6 gigavatios (GW), con 473 megavatios (MW) netos añadidos en lo que va de año y 504 MW adicionales que se espera que entren en operación en el último trimestre del año.

La deuda neta a finales de septiembre de la energética se situaba en los 12.307 millones de euros, prácticamente estable en términos generales frente con respecto a los 12.317 millones de euros en que cerró 2025.

La fuerte generación de flujo de caja absorbió el aumento del capital circulante derivado del aumento de los precios de la energía, el pago puntual a Sonatrach y los pagos de dividendos en el periodo.

El ratio deuda neta/Ebitda era de 2,2 veces, reflejando la fortaleza del balance y proporcionando al grupo una capacidad financiera significativa para acelerar un crecimiento que cree valor con un enfoque disciplinado.

De esta manera, el grupo ha confirmado una capacidad de inversión para potenciales operaciones corporativas de hasta 12.000 millones de euros.

Sin embargo, ha subrayado la línea roja de que cualquier potencial operación inorgánica estará siempre sujeta a estrictos criterios de creación de valor y a la preservación del rating 'BBB'.

A este respecto, la compañía reafirmó que mantiene como principio priorizar la creación de valor frente al tamaño.

"Este enfoque permitirá evaluar las oportunidades de crecimiento inorgánico con disciplina financiera, sin que el aumento del tamaño constituya un objetivo por sí mismo", señaló.

Dividendo

En lo que respecta a la retribución a sus accionistas, Naturgy pagó en efectivo su primer dividendo a cuenta de 2026 de 0,60 euros por acción el pasado 29 de julio.

Y pagará un segundo dividendo a cuenta de este ejercicio de también 0,60 euros por acción en efectivo el próximo 5 de noviembre, en línea con su compromiso de 1,80 euros por título para el conjunto del año.