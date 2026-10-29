Hay 67 GW de peticiones de acceso a la red eléctrica de distribución, principalmente nueva vivienda e industria

A corto plazo pueden surgir demoras en nuevas viviendas y en la instalación de puntos de recarga o bombas de calor; a medio plazo, si no se moderniza la red, se pone en riesgo la integración de renovables y la calidad del suministro.

Cómo afecta a los ciudadanos que la red de distribución reciba 67 GW de peticiones de acceso?

Los fabricantes ven una oportunidad de negocio en equipos y digitalización, pero también enfrentan congestión de pedidos y riesgo por falta de capacidad productiva y de profesionales cualificados.

Qué papel juegan los fabricantes de material eléctrico ante las 67 GW de peticiones de acceso?

El real decreto habilita movilizar hasta 17.900 millones entre 2027 y 2030 para transporte y distribución, incorpora inversión anticipatoria y orienta fondos a reforzar capacidad de red en plazos de cinco años.

Cómo permite el Real Decreto 640/2026 afrontar la demanda vinculada a esas 67 GW de peticiones de acceso?

Ya se ha producido congestión administrativa y retrasos en las conexiones, lo que dificulta que proyectos inmobiliarios e industriales se ejecuten en sus plazos; en adelante puede limitar el crecimiento si no se refuerzan las redes.

¿Qué consecuencias tiene para los promotores y la industria que la red de distribución tenga 67 GW de peticiones de acceso?

Porque la electrificación de la economía, la construcción de nueva vivienda y la expansión industrial han multiplicado la demanda de conexión; esas 67 GW proceden mayoritariamente de desarrollos residenciales y proyectos industriales.

¿Por qué hay 67 GW de peticiones de acceso a la red de distribución y qué tipo de proyectos lo solicitan?

Los fabricantes de material eléctrico alcanzaron los 9.745 millones de euros en facturación en 2025, un 10,5% más, impulsados por la electrificación y la digitalización.

El Informe Sectorial de AFME advierte que la falta de capacidad disponible en la red y deficiencias estructurales pueden convertirse en un freno para la transición energética.

El marco regulatorio del Real Decreto 640/2026 prevé movilizar 17.900 millones de euros entre 2027 y 2030 para reforzar y modernizar las redes de transporte y distribución eléctrica.

Existen 67 GW en peticiones de acceso a la red eléctrica de distribución en España, impulsadas principalmente por nuevos desarrollos residenciales, necesidades industriales y centros de datos.

La red eléctrica de distribución se enfrenta a una presión creciente por la electrificación de la economía, la construcción de nuevas viviendas y las necesidades de la industria.

Hay 67 GW de peticiones de acceso a la red eléctrica de distribución, principalmente vinculadas a nuevos desarrollos residenciales e industriales, una demanda que pone de relieve la necesidad de reforzar las infraestructuras para que los proyectos puedan conectarse y materializarse.

Esta necesidad de capacidad coincide con las conclusiones del Informe Sectorial 2026 de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), que identifica las deficiencias estructurales del sistema eléctrico y la falta de capacidad disponible como amenazas para el desarrollo de la transición energética.

El documento considera que estas limitaciones pueden convertirse en un freno para los objetivos de electrificación y subraya la necesidad de movilizar inversiones públicas y privadas.

El reto no es únicamente atender las nuevas conexiones. La transformación del modelo energético exige redes capaces de integrar más generación renovable, gestionar flujos eléctricos bidireccionales y responder a una demanda cada vez más diversificada, desde la industria y los edificios hasta la movilidad eléctrica y los centros de datos.

17.900 millones para redes

El informe de AFME sitúa la regulación de las inversiones en las redes de transporte y distribución entre las principales oportunidades para la industria del material eléctrico.

Según el documento, el nuevo marco establecido por el Real Decreto 640/2026 permitirá movilizar hasta 17.900 millones de euros entre 2027 y 2030, con el objetivo de responder a las necesidades de la transición energética y al crecimiento de la demanda.

De esa cantidad, hasta 7.700 millones de euros corresponderían a la red de transporte y 10.200 millones a la de distribución.

Los fabricantes eléctricos destacan, además, la introducción de un enfoque de inversión anticipatoria, que permite adelantar infraestructuras para atender la demanda prevista a cinco años vista.

Esta planificación resulta especialmente relevante en un contexto en el que los proyectos de vivienda, las ampliaciones industriales y las nuevas instalaciones consumidoras necesitan disponer de conexión eléctrica en plazos compatibles con sus calendarios de desarrollo.

Para los fabricantes de material eléctrico, el refuerzo de las redes representa una oportunidad directa de negocio en equipos, componentes y soluciones de automatización, protección, control y digitalización.

El sector considera que la modernización de las infraestructuras será esencial para garantizar la seguridad, la resiliencia y la calidad del suministro.

Vivienda e industria

La construcción residencial es uno de los vectores que explican las necesidades de nuevas conexiones.

El informe recoge un déficit acumulado de 750.000 viviendas en España entre 2021 y 2025, según los datos del Banco de España, que exige acelerar la construcción de obra nueva.

A ello se suma la necesidad de modernizar el parque inmobiliario existente. El 77,6% de las viviendas españolas se construyó antes de 2002 y una parte importante requiere actualizar sus instalaciones eléctricas para adaptarlas a las exigencias actuales de seguridad y eficiencia.

La electrificación de los edificios también incrementará las necesidades de infraestructura eléctrica.

La incorporación de bombas de calor, puntos de recarga para vehículos eléctricos, autoconsumo fotovoltaico y sistemas de almacenamiento obliga a preparar las instalaciones para nuevos perfiles de consumo.

En la industria, la electrificación de los procesos productivos y la automatización abren nuevas oportunidades, pero también exigen disponer de potencia suficiente y de redes capaces de responder a las necesidades de cada instalación.

Centros de datos

Los centros de datos constituyen otro foco de crecimiento.

El informe de AFME recoge que la potencia informática instalada en centros de datos comerciales alcanzó los 439 MW en España en 2025, un 24% más que el año anterior.

Pero según las previsiones de Spain DC citadas en el documento, la capacidad podría elevarse hasta los 2.537 MW en 2030 si se consolida la cartera de proyectos en desarrollo, e incluso llegar a los 22 GW, según su directora ejecutiva, Begoña Villacís.

Electrificación e industria

El crecimiento de la demanda eléctrica refuerza las perspectivas del sector de fabricantes de material eléctrico, cuya facturación conjunta alcanzó los 9.745 millones de euros en 2025, un 10,5% más que el año anterior.

La industria emplea a 32.460 personas y destinó el 36% de sus ventas a los mercados exteriores.

La encuesta sectorial de AFME refleja el alcance de esta actividad: el 92,3% de las empresas participantes dispone de productos instalados en el sector industrial; el 73,1% opera en el ámbito de la energía, y el 65,4% suministra soluciones para la construcción y la rehabilitación residencial.

Además, el 61,5% tiene presencia en el sector tecnológico, que incluye los centros de datos.

La electrificación y la digitalización están impulsando también la demanda de redes inteligentes, sistemas de almacenamiento, electrónica de potencia y herramientas de gestión energética.

La mayor presencia de renovables y generación distribuida requiere infraestructuras con más capacidad de observación, automatización y flexibilidad.

Sin embargo, AFME advierte de que esta oportunidad industrial convive con obstáculos estructurales. La escasez de profesionales cualificados, la presión de los costes y la competencia internacional figuran entre los principales retos de las empresas.

En este escenario, la disponibilidad de capacidad eléctrica y el ritmo de inversión en las redes se perfilan como factores decisivos para que las solicitudes de acceso se traduzcan en proyectos reales.