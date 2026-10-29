Enagás toma el 92,5% de la planta de regasificación de Sagunto tras comprar otro 20% por 30,1 millones

La adquisición refuerza la posición de Enagás en infraestructuras de GNL consideradas estratégicas para la seguridad de suministro en España y Europa y contribuye a su papel en la transición energética, al controlar un activo regulado de regasificación.

¿Cómo encaja esta compra de Saggas en la estrategia de Enagás sobre seguridad de suministro y descarbonización?

La planta dispone de cuatro tanques con 600.000 metros cúbicos de capacidad de GNL y una capacidad de regasificación de un millón de metros cúbicos normales por hora.

¿Qué capacidad tiene la planta de regasificación de Sagunto que ahora controla Enagás?

La compañía OQ (Oman Oil Holdings Spain) mantiene el 7,5% restante de Saggas tras la operación, mientras Enagás controla el resto.

¿Quién sigue siendo propietario del 7,5% de la planta de regasificación de Sagunto?

Como consecuencia, Saggas pasará a sumarse íntegramente a los resultados y balance de Enagás, lo que incrementa su activo regulado y afecta a la presentación financiera del grupo. A corto plazo la compra se registró por 30,1 millones y modifica la exposición del grupo al negocio de regasificación.

¿Qué consecuencias tiene para Enagás consolidar Saggas por integración global en sus cuentas?

Enagás adquirió ese 20% para elevar su participación hasta el 92,5% y consolidar la planta de Sagunto por integración global en sus cuentas. La operación completa la concentración de control sobre un activo regulado considerado estratégico para la seguridad de suministro.

¿Por qué ha comprado Enagás el 20% restante de Saggas a Osaka Gas por 30,1 millones?

La planta de Sagunto cuenta con cuatro tanques y una capacidad de almacenamiento de 600.000 metros cúbicos de gas natural licuado.

La infraestructura pasará a consolidarse en las cuentas del grupo por integración global, reforzando su control sobre este activo estratégico.

Tras la compra a Osaka Gas, la compañía eleva su participación en Saggas al 92,5%, mientras que OQ mantiene el 7,5% restante.

Enagás adquiere un 20% adicional de la planta de regasificación de Sagunto por 30,1 millones de euros a través de su filial Enagás Transporte.

Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, ha completado, una vez cumplidas las condiciones regulatorias correspondientes, la adquisición de un 20% del capital social de Saggas, titular de la planta de regasificación de Sagunto (Valencia), informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía completa la adquisición de la participación que pertenecía a Osaka Gas y consolida el activo por integración global.

Saggas cuenta con una capacidad de almacenamiento de 600.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL).

Enagás ha completado la adquisición por un importe de 30,1 millones de euros.

Con esta operación, la compañía eleva su participación hasta el 92,5% de la sociedad, mientras que OQ (Oman Oil Holdings Spain) mantiene el 7,5% restante.

El acuerdo de compraventa con Osaka Gas UK, titular de la participación adquirida, se firmó el pasado 21 de julio, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como consecuencia de la operación, Saggas pasará a consolidarse en las cuentas del grupo Enagás por integración global.

La planta, situada en el puerto de Sagunto, es una infraestructura destinada a la recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL).

Cuenta con cuatro tanques con una capacidad conjunta de almacenamiento de 600.000 metros cúbicos de GNL y una capacidad de regasificación de un millón de metros cúbicos normales por hora.

Se trata de un activo regulado que desempeña un papel estratégico para la seguridad de suministro energético de España y Europa, así como para la descarbonización, según destaca Enagás en su comunicación al supervisor.

La adquisición supone un nuevo paso en la concentración de la participación de Enagás en esta infraestructura gasista, que pasa a controlar prácticamente la totalidad de su capital social.