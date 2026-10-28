Videopodcast: Alpiq ve una oportunidad de 60 GW en baterías en España: “Hay que instalarlas rápido”

Los mecanismos de capacidad remuneran la disponibilidad de recursos para responder al sistema cuando se necesitan; Alpiq los propone para mantener la viabilidad económica de las baterías si los diferenciales de precio disminuyen.

¿Qué son los mecanismos de capacidad y por qué Alpiq los menciona como clave para las baterías?

Alpiq advierte que la rentabilidad depende de obtener permisos y poner instalaciones en operación cuanto antes, porque la evolución futura de precios puede erosionar los márgenes.

¿Cómo afectan los permisos y la velocidad de tramitación a la viabilidad de los proyectos de baterías, según Alpiq?

Rodolfo Baldrich es responsable de Originación en España de Alpiq y lidera la expansión en representación de activos y estructuración de acuerdos entre productores y compradores.

¿Quién es Rodolfo Baldrich y qué papel tiene en la estrategia de Alpiq en España?

Ya ocurrido: aumentaría la capacidad de almacenar excedentes y aprovechar diferenciales horarios; posible efecto futuro: reducirá esos diferenciales y obligará a buscar ingresos complementarios como mecanismos de capacidad.

¿Qué consecuencias tiene para los promotores que se instalen 60 GW de baterías en España?

Alpiq basa esa estimación en la creciente expansión de la fotovoltaica que genera excedentes en las horas centrales y crea diferenciales de precio rentables para el almacenamiento.

Alpiq busca consolidarse como socio clave en España en áreas de almacenamiento, representación de activos y contratos a largo plazo.

La compañía advierte que los diferenciales de precio podrían estrecharse con el tiempo, haciendo necesarios los mecanismos de capacidad para respaldar la inversión.

Rodolfo Baldrich, responsable de Originación de Alpiq, urge a obtener permisos rápidamente para aprovechar la rentabilidad de los actuales diferenciales de precio.

Alpiq prevé que España podría instalar hasta 60 GW de baterías impulsada por los precios cero o negativos en las horas centrales de generación solar.

España se prepara para acelerar el despliegue de baterías para almacenar electricidad renovable.

La expansión fotovoltaica, que ha disparado la producción en las horas centrales del día y ha presionado los precios del mercado eléctrico hasta niveles cercanos a cero e incluso negativos, está abriendo una nueva oportunidad de negocio para el almacenamiento.

Alpiq calcula que España podría llegar a instalar 60 gigavatios (GW) de baterías, aunque advierte de que no todos los proyectos podrán salir adelante.

“Vamos a tener instalados 60 gigas de baterías, porque todo el mundo quiere poner baterías”, asegura Rodolfo Baldrich O'Farrell, responsable de Originación en España de Alpiq, en una entrevista en Corriente Continua, el videopodcast del Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL.

La compañía considera que el momento actual ofrece una ventana de oportunidad para los promotores, gracias a la diferencia entre los precios de las horas de mayor generación solar y los de los periodos de mayor demanda.

Sin embargo, el ejecutivo subraya que la clave será conseguir los permisos y poner en marcha las instalaciones cuanto antes, ya que la rentabilidad de los proyectos dependerá de cómo evolucionen los precios en los próximos años.

“Hay que instalar baterías, hay que instalarlas rápido, hay que intentar conseguir todos los permisos para poder hacerlo lo antes posible”, afirma Baldrich.

Del cero al almacenamiento

El desarrollo de la fotovoltaica ha transformado el mercado eléctrico español.

La concentración de la producción renovable durante las horas centrales del día genera una abundante oferta de electricidad que, cuando no encuentra suficiente demanda, provoca un hundimiento de los precios.

Esta situación perjudica especialmente a los proyectos que venden su producción directamente al mercado, sin contar con contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) que les proporcionen cobertura frente a la volatilidad.

Las baterías permiten aprovechar esos diferenciales de precios: se cargan cuando la electricidad es más barata y devuelven la energía al sistema durante las horas en las que alcanza un mayor valor, habitualmente por la tarde y la noche.

“Ese diferencial en determinados países se alcanzó antes y en España hemos tardado mucho tiempo en alcanzarlo. Y ahora estamos viendo diferenciales de precio muy altos y eso es lo que ha hecho que los proyectos sean rentables. Antes no lo eran. Entonces, ahora sí que son rentables”, explica el responsable de Alpiq.

El grupo ve oportunidades tanto en las instalaciones independientes, conocidas como stand alone, como en los proyectos híbridos que incorporan baterías junto a parques solares o eólicos. En estos últimos, el almacenamiento permite desplazar parte de la producción renovable hacia las horas en las que la electricidad tiene más valor.

No obstante, el directivo advierte de que no todos los promotores podrán instalar baterías en sus proyectos. La disponibilidad de permisos, las condiciones técnicas y la evolución del mercado determinarán qué inversiones consiguen avanzar.

Mecanismos de capacidad

La rentabilidad actual no garantiza que las inversiones mantengan el mismo atractivo durante toda su vida útil. Alpiq advierte de que los diferenciales de precios podrían reducirse a medida que se despliegue más almacenamiento, lo que obligaría a buscar nuevas vías de ingresos.

En este contexto, Baldrich apunta a los mecanismos de capacidad como una herramienta que podría contribuir a sostener la viabilidad económica de las instalaciones en el futuro.

Estos mecanismos permiten remunerar determinadas tecnologías por estar disponibles para responder cuando el sistema eléctrico las necesita.

“Puede ser que para un desarrollador que consiga instalar una batería y que la ponga en operación en el año 2030, ese incentivo económico que tiene a día de hoy no sea tan importante”, señala.

Por ello, considera que será necesario contar con mecanismos de capacidad que permitan mantener el sentido económico de las inversiones a largo plazo.

La flexibilidad se ha convertido, además, en una de las necesidades del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025.

Las baterías pueden contribuir a adaptar la oferta y la demanda, junto con otras soluciones como el bombeo hidráulico, los ciclos combinados y los servicios de ajuste.

Alpiq busca crecer en España

La estrategia de almacenamiento se enmarca en los planes de crecimiento de Alpiq en España, donde el grupo suizo celebra más de 25 años de presencia.

"Queremos ampliar su actividad en dos áreas: la representación de activos en el mercado eléctrico y la originación de operaciones, es decir, la estructuración de acuerdos entre productores y compradores de energía", señala Baldrich.

En este último negocio, "Alpiq actúa como intermediario entre los promotores renovables y sus clientes, facilitando la venta de electricidad y la financiación de los proyectos mediante contratos a largo plazo".

La compañía asume y gestiona riesgos que, "en ocasiones, dificultan que ambas partes cierren una operación directamente".

Baldrich destaca la "agilidad de la empresa como una de sus principales ventajas competitivas, frente a grupos de mayor tamaño y con estructuras más complejas".

"Los contratos pueden extenderse durante 10, 12, 15 o incluso 25 años, por lo que requieren anticipar cambios regulatorios y acontecimientos extraordinarios que puedan alterar las condiciones del mercado".

De cara a los próximos tres a cinco años, "Alpiq aspira a convertirse en un socio clave para los promotores que necesiten hibridar sus instalaciones con baterías, optimizar sus activos y participar en los distintos mercados de flexibilidad" concluye el experto.

El objetivo, concluye Baldrich, no es solo crecer en volumen, sino también reforzar el reconocimiento de la compañía en el mercado español y consolidar su papel como proveedor de soluciones para productores y consumidores de electricidad.