Redeia dispara un 19,3% sus inversiones para reforzar las redes eléctricas y gana 410 millones hasta septiembre

Redeia mantiene su remuneración y ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,2040 euros por acción, en línea con su plan 2026-2029 que fija aumentos anuales del 2% hasta 2029.

¿Cómo afecta la política de dividendos de Redeia a los accionistas tras este impulso inversor?

La deuda creció por el fuerte ritmo de inversiones; la compañía la compensa con generación de caja, subvenciones, un bono híbrido de 500 millones y tramos formalizados con el BEI, incluido un segundo tramo de 300 millones.

¿Por qué ha subido la deuda financiera neta de Redeia hasta 5.600,8 millones a septiembre y cómo se financia ese impulso inversor?

Ya se refuerza la estabilidad y capacidad de intercambio en el sistema peninsular, lo que facilita la integración de generación renovable; a futuro podría traducirse en mayor seguridad de suministro y mejor gestión de picos.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios el aumento de inversiones y la puesta en servicio de la interconexión Portugal-Galicia ya operativa?

Destinan fondos a la interconexión España-Francia por el golfo de Bizkaia, el segundo enlace Península-Baleares, nuevas subestaciones y ejes como La Sagra y Transmanchega, además de la central bombeo Salto de Chira.

Redeia elevó la inversión para reforzar las redes de transporte eléctrico, facilitar la integración de renovables y atender el crecimiento de la demanda; 96% del gasto fue a Red Eléctrica.

¿Por qué ha aumentado Redeia un 19,3% sus inversiones en los nueve primeros meses de 2026?

La deuda financiera neta aumentó un 2,3% debido al ritmo inversor, situándose en 5.600,8 millones de euros a cierre de septiembre.

Entre sus principales proyectos destacan la interconexión eléctrica con Francia por el golfo de Bizkaia, el segundo enlace con Baleares y la interconexión entre Portugal y Galicia.

El grupo registró un beneficio neto de 410,3 millones de euros entre enero y septiembre, un 5,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

Redeia elevó sus inversiones un 19,3% en los primeros nueve meses del año hasta alcanzar los 1.139 millones de euros, destinando el 96% a su filial Red Eléctrica.

Redeia ha acelerado un 19,3% sus inversiones en los nueve primeros meses de 2026, hasta alcanzar los 1.139 millones de euros, con el objetivo de reforzar las redes eléctricas, facilitar la integración de las energías renovables y atender el crecimiento de la demanda.

De esta cantidad, 1.092 millones se destinaron a Red Eléctrica, la filial responsable del transporte de electricidad y de la operación del sistema eléctrico español, lo que representa cerca del 96% del total.

En paralelo, el grupo ha registrado un beneficio neto de 410,3 millones de euros entre enero y septiembre, un 5,3% más que en el mismo periodo de 2025, cuando ganó 389,8 millones.

Los ingresos, incluida la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de participación, aumentaron un 7,2%, hasta los 1.352,4 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 1.001,4 millones de euros, un 5,3% más, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) alcanzó los 627 millones, con un crecimiento del 1,9%.

Más inversión

El grueso de las inversiones de Redeia se concentra en el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte eléctrico y en el refuerzo de la red para acompañar la transición energética.

Entre los principales proyectos destaca la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del golfo de Bizkaia, una infraestructura estratégica para aumentar la capacidad de intercambio de electricidad entre ambos países.

En este proyecto, ya se ha completado el tendido de todos los cables submarinos en la costa vizcaína.

También avanzan los trabajos para instalar los cables subterráneos entre Gatika y Lemoiz, después de finalizar la obra civil de la futura estación conversora de Gatika, donde ya se desarrollan las labores de montaje electromecánico.

Otro de los proyectos relevantes es el segundo enlace eléctrico entre la Península y Baleares.

En octubre comenzaron las obras para soterrar el tramo final de la línea Sant Martí-Alcúdia, la primera actuación vinculada a esta futura interconexión.

A estas infraestructuras se suma la puesta en servicio, en julio, de la nueva interconexión eléctrica de 400 kV entre Portugal y Galicia, destinada a reforzar el sistema peninsular y favorecer una mayor integración del mercado ibérico de la electricidad.

Redeia también ha completado la subestación de Torrejón de Velasco, de 400 kV, para alimentar el eje ferroviario de alta velocidad hacia Levante, y una nueva subestación de 220 kV en Calatorao (Zaragoza), destinada a atender nueva demanda.

Además, ha ampliado la subestación de Cerdà, fundamental para la electrificación del puerto de Barcelona, y ha iniciado las obras del anillo central de Asturias.

La compañía continúa asimismo con el desarrollo de los ejes eléctricos de La Sagra y Transmanchega, así como de la línea Morella-La Plana, entre otras actuaciones. Para facilitar la evacuación de nueva generación renovable, prevé poner en servicio 43 posiciones adicionales antes de que termine el año.

Por su parte, avanza la construcción de la central hidroeléctrica de bombeo reversible de Salto de Chira, en Canarias, y la tramitación de los compensadores síncronos contemplados en la planificación eléctrica.

La deuda aumenta

El incremento de las inversiones también se refleja en la evolución de la deuda financiera neta, que se situó en 5.600,8 millones de euros a cierre de septiembre, un 2,3% por encima del nivel registrado al cierre de 2025.

Según la compañía, este aumento responde al fuerte ritmo inversor.

Ha sido parcialmente compensado por la generación de caja de las operaciones, los fondos procedentes de la emisión de un bono híbrido de 500 millones de euros realizada el 15 de abril y el cobro de subvenciones.

En materia de financiación, Redeia formalizó el 9 de julio un segundo tramo de 300 millones de euros del acuerdo de financiación de 800 millones suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la interconexión eléctrica con Francia a través del golfo de Bizkaia.

Con este desembolso, el importe formalizado del acuerdo asciende a 700 millones de euros.

Dividendos

La compañía mantiene además su política de remuneración al accionista.

El consejo de administración ha aprobado el reparto de un dividendo a cuenta de los resultados de 2026 de 0,2040 euros por acción, en línea con el plan estratégico 2026-2029, que contempla un incremento anual del 2% hasta alcanzar los 0,87 euros por acción en 2029.

Redeia también ha destacado su posicionamiento en los principales índices internacionales de sostenibilidad.

Según la empresa, figura entre el 1% de las compañías más sostenibles del mundo en el anuario The Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global y ha obtenido la mejor puntuación del sector eléctrico español en los índices Dow Jones Best-in-Class Europe y World.