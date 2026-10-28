El precio del gas en Europa alcanza los 100 euros por primera vez desde la crisis energética de 2022

La Comisión Europea indica que los gobiernos han gastado 17.900 millones de euros este año en medidas para mitigar el impacto del encarecimiento del petróleo y el gas en hogares y empresas.

¿Qué han hecho los gobiernos de la UE para amortiguar el encarecimiento del gas y la electricidad?

Noruega es un suministrador clave y Equinor advierte de que un invierno frío puede elevar de nuevo los precios del gas si la demanda sube y las reservas son insuficientes.

¿Qué papel juega Noruega y Equinor en el riesgo de nuevos repuntes de precio, según El Español?

Las reservas están en su nivel más bajo para esta época desde al menos 2011 y la recarga estival fue lenta, por lo que Europa tiene menos margen para sustituir suministros y corre riesgo de quedarse con stocks muy bajos si llega un invierno frío.

¿Cómo afectan las reservas y la temporada de recarga a la vulnerabilidad de Europa ante otro invierno frío?

Ya se refleja en facturas y costes industriales porque las centrales de gas marcan precios eléctricos y algunas empresas con alto consumo han reducido producción; el impacto minorista llegará con más fuerza en 2027.

¿Qué consecuencias ha tenido ya esta subida del gas para consumidores e industria?

El aumento responde a interrupciones en el transporte de GNL desde Oriente Próximo que reducen la oferta justo al inicio de la temporada de calefacción, junto al encarecimiento del petróleo por la escalada del conflicto regional.

¿Por qué ha subido el precio del gas TTF a 100 euros por MWh?

El encarecimiento ya afecta directamente a industrias intensivas y se trasladará a las facturas de los consumidores.

Las reservas europeas de gas se encuentran en mínimos históricos desde 2011, rozando apenas el 75% de su capacidad.

El conflicto bélico en Oriente Próximo e interrupciones en el transporte de GNL mantienen la oferta reducida de cara al invierno.

El precio del gas natural en Europa ha alcanzado los 100 euros por MWh por primera vez desde la crisis energética de 2022.

El contrato de referencia europeo de gas natural alcanzó brevemente los 100 euros por megavatio hora (MWh) el miércoles.

Las interrupciones en el transporte marítimo de gas natural licuado desde Oriente Próximo mantienen la oferta ajustada antes del invierno y los consumidores y la industria sienten las consecuencias de los altos precios de la energía.

Los precios han ido subiendo hasta alcanzar máximos de 2022 a medida que el conflicto en Oriente Próximo se ha intensificado, y ahora se cotizan a niveles que triplican los anteriores a la guerra con Irán.

La guerra liderada por Estados Unidos contra Irán ha elevado los precios del petróleo, los combustibles para el transporte, el gas, la electricidad y los alimentos.

Analistas y expertos del sector prevén al menos otro año de precios elevados del gas, incluso si la guerra se resuelve y el invierno resulta suave, ya que Europa necesitará reabastecer sus reservas de gas, que han caído a mínimos históricos.

El contrato holandés para el mes más cercano en el centro TTF neerlandés se negoció brevemente a 100 euros por MWh alrededor de las 13:35 horas, lo que supone un aumento de aproximadamente el 4% con respecto a la sesión anterior, según mostraron los datos de la Intercontinental Exchange.

Los elevados precios mayoristas del gas se están reflejando en las facturas de gas y electricidad de consumidores e industrias, y las centrales eléctricas de gas natural suelen fijar el precio de la electricidad durante los periodos de mayor demanda.

El contrato base alemán para el próximo año subió un 1,7% hasta los 159,30/MWh, el precio más alto desde junio de 2023, mientras que el equivalente francés alcanzó un máximo de casi dos años, situándose en 122,50/MWh.

Europa ha entrado en la temporada de calefacción, cuando la demanda suele ser mayor, con las reservas de gas a casi el 75% de su capacidad y las de Alemania en torno al 60%, cifras significativamente inferiores a las del año pasado.

“A medida que se acerca el invierno, Europa cuenta con menos reservas de las necesarias y menos opciones para reemplazar rápidamente el suministro interrumpido", dijo Mathieu Utting, analista de gas y GNL de Rystad Energy.

"Las importaciones de GNL del continente fueron un 30 % inferiores a las del año pasado durante la semana que finalizó el 9 de octubre, y si bien el clima templado ha mantenido baja la demanda de calefacción, las temperaturas por sí solas no pueden revertir la vulnerabilidad que enfrenta el continente”.

Mínimo histórico

Los depósitos de gas se mantienen en su nivel más bajo para esta época del año desde al menos 2011, debido a una temporada de recarga estival lenta, obstaculizada por los precios elevados y la escasez de suministro mundial de GNL.

Las reservas podrían agotarse fácilmente hasta niveles récord también al final del invierno de 2026/27, rivalizando con el invierno de 2017/18, marcado por la ola de frío polar.

La productora de gas noruega Equinor dijo el miércoles que Europa podría enfrentarse a otro aumento en los precios del gas si el clima frío aumenta la demanda a finales de este invierno.

El precio máximo del gas TTF se situó en torno a los 340 euros en agosto de 2022, por lo que, si bien la crisis actual aún no ha elevado tanto los precios, el nivel de 100 euros sigue siendo lo suficientemente significativo para las industrias con alto consumo energético y las facturas de los consumidores también se verán afectadas.

Sectores como el químico, el de fertilizantes y el siderúrgico dependen del gas como combustible o materia prima, y algunas empresas han reducido su producción. Muchas de ellas compran a precios mayoristas o cercanos a ellos, por lo que el impacto en los costos es inmediato.

Para los consumidores, los contratos minoristas se quedan rezagados con respecto a los precios mayoristas, por lo que la mayor parte del impacto en las facturas se producirá en 2027.

En Gran Bretaña, las facturas volverán a subir en enero y las tarifas de gas alemanas para nuevos clientes ya han aumentado un 55% este año.

Los gobiernos de la Unión Europea han gastado 17.900 millones de euros este año para amortiguar los efectos del encarecimiento del petróleo y el gas en los hogares y las empresas, según indicó la Comisión Europea en una nota.