La industria fotovoltaica resalta el autoconsumo: "es el motor para la industria y los hogares con ahorros de 2.700 millones"

PP propone desregulación, inversión en redes y eliminar el impuesto de generación; PSOE apuesta por mantener el cierre nuclear y facilitar autoconsumo colectivo; Vox defiende neutralidad tecnológica y priorizar red y almacenamiento.

Ya está ocurriendo que trámites de autorización de almacenamiento tardan entre seis y siete meses, lo que frena la instalación de baterías y bombeo y dificulta reducir picos de precios al atardecer.

La "operación reforzada" es el régimen operativo del sistema eléctrico vigente desde el apagón del 28 de abril de 2025; UNEF la menciona porque atribuye a esa operación parte del posicionamiento fuerte de la oferta que afecta a la fotovoltaica.

Ya ocurre que la industria se beneficia de autoconsumo para reducir sus costes energéticos y mejorar competitividad; a futuro puede impulsar inversión en capacidad renovable y contratos a largo plazo entre generadores e industria.

¿Qué consecuencias tiene para la industria que más del 50% del autoconsumo sea industrial?

UNEF calcula que el autoconsumo evita costes que no se cargan en las facturas de los consumidores, lo que traduce en 2.700 millones de euros menos de costes para el sistema. Este dato se vincula a estudios sobre el impacto de las renovables en precios y costes sistémicos publicados por El Español.

El Gobierno avanza una inversión de 17.000 millones de euros en la planificación eléctrica a 2030 y un nuevo real decreto de sostenibilidad para centros de datos.

Los partidos políticos debaten en el Foro Solar sus propuestas energéticas para las elecciones, marcadas por las discrepancias sobre el cierre nuclear y rebajas fiscales.

El sector urge a agilizar las trabas burocráticas que frenan el almacenamiento energético y pide potenciar la pedagogía social frente a las barreras al sector.

UNEF destaca que el autoconsumo fotovoltaico genera un ahorro superior a los 2.700 millones de euros en la factura de consumidores e industrias.

El sector fotovoltaico ha puesto en valor las bondades del autoconsumo como "motor para la industria, pero también para los ciudadanos, "que se benefician con más de 2.700 millones de euros menos de costes que no se cargan sobre las facturas de los consumidores".

En la inauguración del XIII Foro Solar, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, destacó los beneficios de una tecnología que permite tener "una energía un 80% más baja que si no tuvieras fotovoltaica".

"Con la fotovoltaica ganamos todos, igual que con el autoconsumo, que se quiere presentar como algo para ricos, pero no es verdad. Más del 50% es industria, es un motor para la industria y también una manera de que todos paguemos la energía más barata", dijo.

Asimismo, Donoso consideró que la fotovoltaica, después de una fase en que ha llegado a cubrir la demanda, se encuentra ante "un nuevo momento de transición", a pesar de problemas como las horas negativas, debido a un posicionamiento fuerte de oferta.

Pero ha recordado que también es debido a la denominada 'operación reforzada' en que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025.

"Esperamos que vaya siendo reconsiderada", añadió al respecto.

De todas maneras, puso en valor para el "optimismo" del sector factores como el impulso del almacenamiento, para así hibridar las plantas y poder mejorar su situación financiera, pero también para "contribuir a la sociedad reduciendo esos picos de precios que hay en el día", añadió.

También apuntó al optimismo por las perspectivas de crecimiento de la demanda eléctrica, con un volumen en ciernes estimado en unos 75 gigavatios (GW) que, aunque solo se llegue a concretar un 25% de ese volumen proyectado, se registraría de los incrementos "más brutales en la historia del país".

Igualmente, para aprovechar el potencial de la fotovoltaica, Donoso hizo un llamamiento a intensificar la pedagogía social con el objetivo de evitar que se levanten barreras infundadas contra el sector.

Trabas burocráticas

En este sentido, abogó por impulsar un trabajo coordinado para convencer y formar a la ciudadanía de que la energía solar representa "una oportunidad única" en la historia del país, al tiempo que respaldó el impulso de iniciativas para movilizar a la sociedad, las comunidades autónomas y el Gobierno en favor del autoconsumo.

Por otra parte, el responsable patronal insistió en criticar las trabas burocráticas que paralizan el avance del almacenamiento energético en el ámbito administrativo.

Considera "inadmisible" que los trámites institucionales continúen dilatándose entre seis y siete meses, una demora que impide acelerar las soluciones técnicas en un momento en que el sistema sigue registrando precios elevados en las horas en las que se pone el sol.

Debate político

PP, PSOE, Vox y Frente Amplio han avanzado este martes nuevos detalles de sus planteamientos en materia energética de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los cuales estarán marcados por la dicotomía entre cierre nuclear y neutralidad tecnológica, y las posibles rebajas fiscales a la electricidad.

Los representantes del PSOE y Frente Amplio han abogado así por mantener el calendario de cierre nuclear, mientras que los de PP y VOX han incidido en la importancia de mantener todas las tecnologías disponibles en el 'mix'.

La meta del PP es "convertir España en la gran potencia energética europea", lo que exige "fuertes inversiones, desregulación y un marco fiscal adecuado para tener un sistema eficaz, barato, seguro y lo más descarbonizado posible", ha contado su vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal.

En su discurso, en el que ha puesto de relieve el potencial renovable e hidroeléctrico del país y la seguridad del parque nuclear, Nadal ha adelantado un "plan de choque" de inversiones en redes y ha defendido otro de almacenamiento, tanto con baterías como con bombeo.

A nivel fiscal, los populares creen que "ha llegado el momento de eliminar desde ya el impuesto de generación y favorecer el consumo, sobre todo en aquellas zonas y periodos donde la demanda es especialmente baja y tiene impacto en el precio de la fotovoltaica".

El secretario de Transición Justa del PSOE, Marc Pons, ha explicado que la voluntad política de su formación será mantener el calendario de cierre nuclear, cuya finalización está prevista para 2035 con la clausura de las centrales de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara).

Los socialistas se decantan por "propuestas continuistas" porque -aseguran- las políticas energéticas de un país, para ser eficaces, "necesitan tiempo, constancia, perseverancia y voluntad de acuerdo".

En cualquier caso, Pons ha abierto la puerta a "darle una vuelta a la fiscalidad" para eliminar de la factura algunos costes no asociados al suministro; dar un "impulso decisivo" a la repotenciación y la hibridación; y facilitar el autoconsumo colectivo.

Vox buscará soberanía energética, precios asequibles y seguridad de suministro para una España que "necesita orden" y "no más improvisación", ha dicho el portavoz adjunto del partido en la comisión parlamentaria de Transición Ecológica, Ricardo Chamorro.

La combinación propuesta, ha proseguido, estaría basada en la neutralidad tecnológica, porque "las distintas fuentes de energía no son enemigas de la solar, sino el respaldo que le permite crecer sin problemas".

La formación, que sugiere "almacenamiento y red antes que más potencia", plantea, asimismo, seguridad jurídica para los inversores y fomentar contratos a largo plazo entre generadores e industria.

Según la actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la propuesta de Frente Amplio en política energética pasa por la electrificación, un objetivo del 100 % de renovables para 2040 y una fiscalidad eléctrica "mucho más favorable" que para los combustibles fósiles.

También por limitar el uso del gas en la edificación y las matriculaciones de vehículos con motor de combustión para 2035, así como por apostar tanto por una movilidad eléctrica y colectiva como por la electrificación de la demanda a través del desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas, que aspiran a potenciar mediante una empresa pública de energía.

La formación apoya, además, mantener el cierre nuclear ya que "la prolongación (de la vida útil) de Almaraz es un golpe muy fuerte para las renovables", y por dotar al Estado de una participación mucho más activa en las redes, con una planificación con criterios industriales.

Centros de datos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha calificado de "ambiciosa" la última propuesta de real decreto de requisitos de sostenibilidad para los centros de datos, recién remitida al Consejo de Estado y que entiende que dará un "impulso adicional" al almacenamiento y la energía fotovoltaica.



Durante su intervención de este martes en la XIII edición del Foro Solar, Aagesen también ha avanzado que otro objetivo actual del Gobierno es aprobar la planificación eléctrica con horizonte 2030, que prevé una inversión de 17.000 millones de euros y que ahora se está presentando a las comunidades autónomas.