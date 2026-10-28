Las baterías se frotan las manos con el RD de centros de datos: "Habrá que multiplicar los 40 GW ya solicitados a REE"

El SRAD implica reducciones automáticas de potencia que complican mantener alta disponibilidad, de modo que los centros necesitarían mayor respaldo y enfrentan incertidumbre por un periodo transitorio de cinco años.

¿Qué riesgo operativo plantean para los centros de datos las exigencias de SRAD y el periodo transitorio de cinco años?

Para 3,5 GW de centros de datos EY calcula que harían falta 26,8 GW fotovoltaicos, 8,8 GW eólicos y 14,2 GW de almacenamiento, 49,8 GW en total.

¿Qué cifras de renovables y almacenamiento serían necesarias para 3,5 GW de potencia de centros de datos según EY?

Según un informe de EY citado por EL ESPAÑOL-Invertia, cumplir esas condiciones podría subir el precio hasta 133 euros por MWh frente a la referencia de 55 euros/MWh para 2030.

¿Cómo elevaría el coste eléctrico para un centro de datos el cumplimiento de las condiciones energéticas del borrador?

Si 40 GW no bastan, habría que ampliar capacidad renovable y almacenamiento, lo que incrementaría excedentes y vertidos y tensionaría las conexiones a la red.

¿Qué impacto tendría para la red que los 40 GW solicitados a REE se queden cortos por los nuevos requisitos?

Porque exige cubrir al menos el 80% del consumo con renovables y correlación horaria, de modo que para asegurar suministro a cualquier hora solo queda aumentar el almacenamiento in situ.

¿Por qué el segundo borrador del Real Decreto para centros de datos obliga a sobredimensionar baterías de respaldo?

La industria advierte que las elevadas exigencias y las dificultades operativas del régimen transitorio pueden mermar la competitividad de España frente a otros países europeos.

Según un informe de EY, cumplir las condiciones energéticas fijadas duplicaría el coste de la electricidad hasta los 133 euros por MWh en 2030.

El sector del almacenamiento prevé un fuerte despegue, ya que será necesario sobredimensionar las baterías de respaldo y multiplicar los 40 GW de potencia solicitados a REE.

El nuevo borrador de Real Decreto para centros de datos exige cubrir al menos el 80% del consumo con renovables y cumplir criterios de correlación horaria.

El segundo borrador de Real Decreto para regular los centros de datos sigue sin conquistar a la industria tecnológica, pero abre una ventana de oportunidad a otro sector que está a punto de despegar en España: el almacenamiento energético.

Los cambios introducidos por el Gobierno flexibilizan algunos requisitos, aunque conservan la principal exigencia cuestionada por el sector: cubrir al menos el 80% del consumo eléctrico con energías renovables y cumplir con criterios de correlación horaria entre generación y demanda.

"¿Cómo se va a conseguir asegurar el suministro con renovables en cualquier hora del día? Sólo deja una opción y es sobredimensionar las baterías de respaldo", explican fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Las condiciones previstas obligarían a multiplicar las instalaciones de generación renovable y almacenamiento necesarias para abastecer a los centros de datos.

En este contexto, el sector apunta a que los 40 GW de potencia que ya se han solicitado a Red Eléctrica (REE) podrían quedarse cortos ante las necesidades que impondría el desarrollo de estas infraestructuras y el cumplimiento de los nuevos requisitos. "Habrá que multiplicarlo".

El impacto económico también sería significativo. Según las estimaciones recogidas en un informe de EY, el cumplimiento de las condiciones energéticas elevaría el coste de la electricidad hasta los 133 euros por MWh.

En el actual contexto se ha fijado una referencia de 55 euros/MWh para 2030. Esta diferencia supondría más que duplicar el coste de referencia.

Renovables y curtailment

El informe de EY ilustra la dimensión del esfuerzo necesario con un escenario de 3,5 GW de potencia de centros de datos.

Para abastecer esa demanda bajo las condiciones establecidas, sería necesario disponer de 26,8 GW de energía solar fotovoltaica, 8,8 GW de eólica y 14,2 GW de almacenamiento.

En conjunto, se necesitarían 49,8 GW de potencia renovable y de almacenamiento, una capacidad equivalente a más de 14 veces la potencia de los centros de datos considerados en el análisis.

El exceso contrasta con el actual curtailment (vertidos), que según datos de Aurora Research, duplican a los del año pasado y superan ya los 6 TWh en 2026.

Todo ello apunta en una dirección: podría restar competitividad a los proyectos de centros de datos que buscan instalarse en España.

Sin embargo, el sobredimensionamiento también tendría consecuencias para el sistema eléctrico.

EY calcula que podrían generarse 19.742 GWh anuales de excedentes y 931 GWh adicionales de vertidos de energía renovable.

Estas cifras adquieren relevancia en un sistema eléctrico que ya afronta episodios de exceso de generación renovable y necesita desarrollar soluciones de flexibilidad para aprovechar mejor la electricidad producida.

Cinco años de transición

Otra de las objeciones del sector es que el período transitorio de cinco años no resolvería la incertidumbre regulatoria.

Los centros de datos requieren inversiones multimillonarias, con horizontes de amortización de varias décadas, por lo que necesitan previsibilidad sobre las condiciones de acceso y permanencia en la red.

"Tenemos un espacio temporal de dos años para convertirnos en un referente de los centros de datos en Europa, si los ahogamos antes de que nazcan, perderemos una oportunidad única", señalan fuentes de Spain DC.

A partir de 2031, los proyectos seguirían expuestos a requisitos energéticos especialmente exigentes.

Además, el incumplimiento de las condiciones podría acarrear penalizaciones que llegarían a la pérdida de los derechos de acceso a la red, un riesgo que podría condicionar las decisiones de inversión.

A ello se suma la obligación de acogerse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAD) para beneficiarse del régimen transitorio, según las condiciones descritas para el real decreto.

Este mecanismo contempla reducciones de consumo eléctrico en determinadas circunstancias, una exigencia que plantea dificultades operativas para centros de datos cuyos servicios necesitan mantener una elevada disponibilidad.

Para garantizar la continuidad de sus operaciones ante eventuales reducciones de potencia, estas instalaciones podrían necesitar sistemas de respaldo de gran dimensión, incluidos numerosos módulos de baterías.

Esto incrementaría las necesidades de inversión y podría elevar aún más el coste de desarrollar y operar los centros.

Un avance, la adicionalidad

La modificación que el sector considera más relevante afecta a la adicionalidad renovable.

El nuevo planteamiento permite aprovechar determinadas instalaciones fotovoltaicas preexistentes, evitando que todos los proyectos tengan que apoyarse necesariamente en nueva capacidad de generación.

Esta flexibilización facilitaría el acceso a electricidad renovable y podría reducir parte de las inversiones necesarias.

Sin embargo, su efecto sería limitado mientras se mantenga intacta la exigencia de correlación horaria, que obliga a ajustar la disponibilidad de generación renovable al perfil de consumo de los centros de datos.

La regulación llega en un momento en el que España aspira a captar inversiones vinculadas a la digitalización, la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

Según las estimaciones de EY, el potencial de inversión asociado a la economía digital alcanza los 66.900 millones de euros.

El informe también advierte de que la pérdida de actividad vinculada a este desarrollo podría reducir hasta un 5,7% los ingresos regulados del sistema eléctrico en 2030.

Una menor implantación de centros de datos limitaría, además, el crecimiento de la demanda eléctrica que estas infraestructuras pueden aportar.