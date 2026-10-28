Alpiq coincide con promotores de renovables, banca y centros de datos: “Necesitamos energía estable, barata y fiable”

Las baterías permiten desplazar energía de horas baratas a horas de mayor valor y reducir volatilidad, y las redes son necesarias para llevar generación renovable hasta los grandes núcleos de demanda; ambos son condición para nuevas inversiones.

¿Qué papel juegan las baterías y las redes en la estrategia para atraer industria intensiva en electricidad?

ING reclama visibilidad de flujos de caja y una asignación clara de riesgos para que los bancos consideren los proyectos bancables a largo plazo y ajusten plazos y condiciones a nuevas estructuras.

¿Qué pide la banca, según ING, para financiar proyectos de renovables y baterías en España?

El salto implica que un rack puede pasar de 5–10 kW a hasta 250 kW, lo que obliga a adaptar refrigeración, infraestructuras y contratos energéticos para garantizar suministro constante.

¿Cómo afecta a los centros de datos el salto de consumo de servidores convencionales a procesadores de IA?

Alpiq señala que falta garantizar que la electricidad renovable llegue al consumidor correcto en el momento preciso, lo que requiere contratos flexibles, almacenamiento y refuerzo de redes para sostener demanda industrial.

Quetta pide PPA con carga base porque sus nuevas salas para IA consumen mucho y necesitan suministro constante durante años; sus acuerdos con clientes duran entre siete y diez años y exigen certeza de precios y disponibilidad.

¿Por qué Quetta Data Centers reclama contratos PPA que garanticen carga base para sus centros de datos en Tres Cantos y Molins de Rei?

El almacenamiento con baterías y el refuerzo de las redes eléctricas se perfilan como elementos imprescindibles para evitar la volatilidad y conectar la generación con la demanda.

La intermediación energética y la banca destacan la necesidad de contratos adaptables y modelos de financiación que aporten visibilidad de flujo de caja a largo plazo.

Sectores clave como los centros de datos exigen certidumbre de precios, mayor capacidad de red y contratos energéticos más flexibles adaptados a su creciente consumo.

Representantes de la industria, la banca y el sector energético piden una energía estable, barata y fiable para convertir la ventaja renovable de España en crecimiento industrial.

España ha conseguido atraer inversiones industriales gracias a una generación renovable creciente y a unos precios eléctricos competitivos frente a otros mercados europeos.

El reto ahora es convertir esa ventaja en una oportunidad de crecimiento industrial, con energía disponible cuando se necesita, contratos adaptados a una demanda cada vez más compleja y un marco regulatorio que permita financiar proyectos a largo plazo.

Esta es una de las principales conclusiones de la mesa de debate Construyendo soluciones energéticas para la industria, organizada por EL ESPAÑOL-Invertia en colaboración con Alpiq.

EN DIRECTO | Construyendo soluciones energéticas para la industria | EL ESPAÑOL y ALPIQ

Ha reunido a representantes de la demanda, la generación renovable, la intermediación energética y la financiación para analizar cómo garantizar la competitividad de las empresas en un escenario marcado por la volatilidad de los precios, la electrificación y la incertidumbre regulatoria.

Rodolfo Baldrich O'Farrell, responsable de Originación en España de Alpiq, se ha reunido con Javier Urbano López de Meneses, Energy Management Director en Bruc, David Hurtado, Managing Director en Quetta Data Centers, y David Mesia, Head of Energy Iberia en ING.

Durante el debate coincidieron en que la transición energética ha entrado en una nueva fase.

Ya no basta con instalar capacidad renovable, sino que hay que conseguir que esa electricidad llegue al consumidor adecuado, en el momento en que la necesita y a un precio que pueda asumir.

Javier Urbano López de Beneses, Energy Management Director de Bruc Pablo Lanzillotta

Para ello, será necesario desarrollar contratos más flexibles, incorporar almacenamiento y reforzar las redes eléctricas.

“Europa necesita energía renovable, barata, estable y fiable. Ese va a ser el motor de la competitividad”, resumió Javier Urbano López de Beneses, Energy Management Director de Bruc, compañía que cuenta con 2,5 GW de capacidad solar operativa.

Centros de datos

Uno de los ejemplos más claros de las nuevas necesidades de consumo es el desarrollo de los centros de datos orientados a la inteligencia artificial.

David Hurtado, Managing Director de Quetta Data Centers, explicó que la nueva generación de procesadores está multiplicando las necesidades eléctricas de estas instalaciones.

David Hurtado, Managing Director de Quetta Data Centers Pablo Lanzillotta

Mientras que un rack convencional de servidores puede consumir entre 5 y 10 kW, los nuevos equipos destinados a inteligencia artificial pueden alcanzar los 250 kW. Este salto obliga a adaptar tanto la refrigeración como las infraestructuras de los edificios y eleva la importancia de asegurar un suministro energético constante.

Quetta está construyendo un centro de datos de 20 MW en Tres Cantos (Madrid) y otro de 10 MW en Molins de Rei (Barcelona), con el objetivo de ofrecer capacidad de computación cerca de los grandes núcleos urbanos.

La compañía busca contratos de compraventa de energía renovable (PPA, por sus siglas en inglés) que garanticen carga base y se ajusten a la duración de los acuerdos con sus clientes, habitualmente de entre siete y diez años.

“Lo que necesitamos es certeza a nivel de precios”, señaló Hurtado, quien destacó que la competitividad energética española es uno de los factores que explican el interés por instalar centros de datos en el país.

Sin embargo, advirtió de que el acceso a la energía también es determinante: disponer de capital y capacidad para desarrollar estas infraestructuras no sirve de mucho si no existe suministro disponible en los plazos necesarios.

La flexibilidad contractual será especialmente importante en este sector, donde el despliegue de servidores se realiza de forma escalonada y el consumo real puede variar a medida que se incorporan nuevas generaciones de procesadores.

Los contratos deben permitir ajustar la cobertura energética sin dejar al operador expuesto a diferencias entre sus compromisos de suministro y la demanda efectiva.

Contratos que se adapten

Rodolfo Baldrich, responsable de originación de Alpiq, defendió que el papel de los intermediarios energéticos consiste en conectar las necesidades de los consumidores con la producción de los desarrolladores y las exigencias de los financiadores.

“Tenemos que intentar canalizar esos volúmenes y los riesgos de un lado a otro”, explicó. El objetivo es adaptar la generación renovable, que depende de las condiciones meteorológicas, a perfiles de consumo que pueden exigir electricidad de forma continuada, incluso durante las horas sin producción solar o eólica.

Rodolfo Baldrich, responsable de originación de Alpiq, Pablo Lanzillotta

Este trabajo se complica por la aparición de precios negativos, las restricciones a la generación renovable —conocidas como curtailment—, la hibridación de plantas y la incorporación de baterías.

Un contrato diseñado para una instalación fotovoltaica puede necesitar modificaciones cuando el promotor decide añadir almacenamiento o combinar la producción solar con energía eólica.

Por ello, Baldrich defendió que los acuerdos a largo plazo deben diseñarse pensando en su posible evolución. “Ahora tienes que estar preparado para que ese contrato se vaya a tocar”, apuntó.

La revisión de determinadas cláusulas permitirá adaptar las operaciones a las nuevas tecnologías y condiciones de mercado sin trasladar automáticamente todos los riesgos a una sola de las partes.

La transformación también exige una labor pedagógica para que generadores, consumidores y bancos comprendan los nuevos modelos de negocio y cómo se distribuyen los riesgos. En este contexto, Alpiq actúa como originador, comercializador y operador de mercado para estructurar soluciones que encajen con las necesidades de cada cliente.

La banca pide visibilidad

La financiación es otro de los elementos decisivos para que las inversiones en renovables y almacenamiento lleguen a materializarse.

David Mesías, Head of Energy Iberia de ING, señaló que la bancabilidad de los proyectos depende, sobre todo, de que exista una asignación clara de los riesgos y visibilidad sobre los flujos de caja a largo plazo.

David Mesías, Head of Energy Iberia de ING Pablo Lanzillotta

“Lo que va a traer fuentes de financiación bancaria a este tipo de proyectos es fundamentalmente visibilidad de flujos de caja a largo plazo”, afirmó. Para ello, los bancos analizan no solo las condiciones de los contratos, sino también la solvencia de las contrapartes y su capacidad para cumplir los compromisos durante toda la vida de la operación.

Mesías explicó que el sector está pasando de inversiones relativamente sencillas de evaluar a estructuras más complejas, que requieren una mayor proximidad de las entidades financieras al negocio energético.

Los contratos de compraventa de electricidad siguen siendo la base para financiar numerosos proyectos, pero deben adaptarse a un mercado en transformación.

Esta necesidad se extiende al almacenamiento.

El directivo de ING se mostró favorable a la penetración de las baterías, aunque reclamó mayor certidumbre regulatoria, especialmente en relación con los mecanismos de capacidad.

Advirtió de que la entrada masiva de proyectos podría reducir la rentabilidad prevista y comprometer operaciones financiadas a largo plazo si el modelo de negocio se deteriora antes de recuperar la inversión.

Por ello, defendió que no basta con aplicar las fórmulas tradicionales de financiación a nuevas tecnologías: es necesario ajustar los plazos y las condiciones a las características de cada proyecto.

Baterías y redes

La hibridación de las instalaciones renovables con baterías aparece como una de las principales herramientas para mejorar la competitividad.

Bruc Energy está desarrollando planes para incorporar almacenamiento a su cartera y ya opera dos baterías de pequeño tamaño en España, según explicó Urbano.

Estas instalaciones permiten desplazar parte de la energía generada en horas de precios bajos hacia otros momentos de mayor valor y ofrecer contratos más fiables a los consumidores.

El almacenamiento puede contribuir así a reducir la exposición a la volatilidad del mercado y a aproximar la producción renovable a los perfiles de consumo industrial.

No obstante, los participantes advirtieron de que el desarrollo de baterías requiere una selección cuidadosa de los proyectos y modelos de financiación que tengan en cuenta la evolución de los ingresos.

Una expansión excesiva de la capacidad podría provocar una canibalización de los márgenes si muchos activos compiten por las mismas oportunidades de mercado.

Junto al almacenamiento, el refuerzo de las redes eléctricas se perfila como una condición imprescindible para atraer nuevas inversiones. Hurtado señaló que España dispone de una elevada capacidad de generación renovable, pero parte de esa energía no llega con facilidad a los grandes centros de consumo.

“Hay mucha generación, pero no llega a donde está la demanda”, advirtió. Para el directivo de Quetta, invertir en la red de transporte es esencial para conectar la producción con los núcleos urbanos donde se concentran los centros de datos y otras actividades industriales.

Urbano coincidió en que España necesita atraer más demanda para aprovechar la capacidad renovable instalada y pidió un mayor apoyo institucional al desarrollo de las infraestructuras eléctricas.

"Hay que reclamar estabilidad regulatoria para facilitar las inversiones a largo plazo", dijo.

La electrificación de sectores como la automoción, los edificios y la industria, junto con el desarrollo de los centros de datos, podría contribuir a equilibrar la oferta y la demanda.

Mesías destacó asimismo el potencial de los biogases y el biometano, para cuyo despliegue consideró necesario un marco regulatorio favorable.

La conclusión de la mesa es que España cuenta con una ventaja renovable que puede impulsar su competitividad, pero necesita completar el trabajo con redes, almacenamiento, contratos flexibles y financiación adaptada.

El desafío ya no es únicamente producir electricidad a bajo coste, sino garantizar que la industria pueda disponer de ella de forma estable, previsible y competitiva durante los próximos años.