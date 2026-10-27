Oriente Próximo y la crisis energética del petróleo, claves de la ruptura entre Moeve y Galp en su intento de fusión

La revalorización bursátil y la mayor exposición a upstream en Brasil otorgan a Galp mayor margen estratégico y económico, lo que facilita exigir mejores condiciones o negociar de forma independiente sus activos industriales y comerciales.

¿Cómo afecta la posición reforzada de Galp tras la subida de su cotización a la posibilidad de retomar o renegociar la operación?

Según lo pactado inicialmente, Mubadala y Carlyle, accionistas de Moeve, habrían controlado el 80 por ciento de IndustrialCo y Galp algo más del 20, mientras que RetailCo se repartiría al 50 por ciento entre ambas.

¿Quiénes iban a controlar IndustrialCo y RetailCo en el acuerdo que finalmente no se cerró?

De forma inmediata no hay cambios operativos en estaciones ni suministro; el acuerdo rompido solo afectaba a la creación de dos plataformas conjuntas, por lo que la red y el abastecimiento siguen bajo las compañías actuales.

¿Qué repercusiones inmediatas tiene para los ciudadanos la ruptura entre Moeve y Galp en el negocio de estaciones y combustibles?

La escalada del conflicto tensionó el suministro de crudo, elevó la volatilidad y aumentó los márgenes de refino, cambiando las expectativas económicas sobre los activos que debían incorporarse a la fusión.

¿Qué papel ha tenido la crisis en Oriente Próximo en el fracaso de la fusión entre Moeve y Galp?

La ruptura responde a un desajuste en la valoración y reparto del negocio tras la subida de márgenes y la mayor rentabilidad de ciertos activos petroleros provocada por la crisis en Oriente Próximo, lo que habría reforzado la posición de negociación de Galp.

¿Por qué ha roto Moeve con Galp la negociación para fusionar sus negocios de refino y distribución en la Península Ibérica?

Galp mantendrá la gestión independiente de sus activos ibéricos y potenciará su negocio de exploración y producción de hidrocarburos, con proyectos destacados en Brasil como Bacalhau.

El reparto planteado otorgaba a los accionistas de Moeve el 80% de la filial industrial, lo que generaba discrepancias financieras en Galp y reservas en Portugal por la pérdida de control de la refinería de Sines.

La crisis en Oriente Próximo, el aumento de la volatilidad y la mejora en la rentabilidad de los activos petroleros alteraron el equilibrio económico y desfasaron las condiciones pactadas.

Moeve y Galp dan por finalizadas sus negociaciones tras casi diez meses para fusionar sus negocios tradicionales de refino y distribución de carburantes en la Península Ibérica.

La crisis energética internacional y el cambio en la valoración de los activos petroleros han terminado por frustrar la integración de Moeve y Galp.

Es una de las claves para entender por qué las dos compañías han anunciado este lunes el fin de las negociaciones para fusionar sus negocios tradicionales de refino y distribución de carburantes en la Península Ibérica, después de casi diez meses de conversaciones.

Aunque ambas energéticas han justificado la ruptura por la imposibilidad de alcanzar unas condiciones definitivas que cumplieran sus respectivos criterios estratégicos y financieros, fuentes del sector apuntan a que la evolución de los mercados desde principios de año habría alterado el equilibrio económico de la operación.

"Las dos energéticas acordaron unas condiciones de porcentajes para crear las dos nuevas compañías a comienzos de año pero ha cambiado el mundo tanto desde comienzos de año hasta ahora, que ahora a Galp no le satisface", señalan traders del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

El acuerdo no vinculante, anunciado el pasado 8 de enero, contemplaba la creación de dos plataformas independientes.

Por un lado, IndustrialCo habría integrado las actividades de refino, química, trading y combustibles bajos en carbono, mientras que RetailCo habría agrupado las estaciones de servicio y los negocios vinculados a la movilidad.

La operación habría reunido las tres refinerías de ambos grupos —las españolas de Huelva y San Roque, en Cádiz, y la portuguesa de Sines—, con una capacidad conjunta de procesamiento cercana a los 700.000 barriles diarios.

La segunda plataforma habría integrado alrededor de 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal.

Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Próximo ha tensionado el suministro internacional de petróleo y productos refinados, ha elevado la volatilidad de los precios y ha impulsado los márgenes de refino de las grandes petroleras internacionales.

Reparto de participaciones

Una de las causas de la ruptura responde, fundamentalmente, a una discrepancia sobre la valoración de los negocios y el reparto del valor futuro de la compañía resultante.

Según esta lectura, las condiciones económicas sobre las que se empezó a negociar a comienzos de año habrían quedado desfasadas ante los cambios experimentados por el mercado.

"La mejora de la rentabilidad de determinados activos petroleros habría reforzado la posición negociadora de Galp, que podría haber considerado insuficiente el reparto inicialmente planteado", señalan las mismas fuentes consultadas por este diario.

"Podría ser que la petrolera portuguesa hubiera buscado unas condiciones más favorables y que Moeve no ha debido de revisar suficientemente el acuerdo".

Se trata de una interpretación de mercado, no de una explicación confirmada oficialmente por las compañías.

Ambas se han limitado a señalar que no han encontrado términos comerciales definitivos que permitan respaldar una alianza duradera y generadora de valor.

El reparto de participaciones previsto ayuda a entender la importancia de esa discusión.

Mubadala y Carlyle, accionistas de Moeve, habrían mantenido el control del 80% de IndustrialCo, mientras que Galp habría conservado algo más del 20%.

En RetailCo, ambas compañías se habrían repartido el capital al 50%.

Además, la integración no incluía otros negocios de Galp, como la exploración y producción de hidrocarburos —'upstream'—, las renovables y determinadas actividades de suministro y trading.

Por tanto, la valoración relativa de las actividades que sí iban a incorporarse a las sociedades conjuntas resultaba determinante para calcular qué aportaba cada grupo y cuánto valor recibiría a cambio.

Galp, posición reforzada

La evolución bursátil de Galp también refleja el interés de los inversores por su negocio.

Según los datos de cotización, sus acciones acumulan una revalorización del 16,90% en los últimos doce meses y del 127% en cinco años, aunque la evolución de la sesión de este lunes, marcada por el anuncio de la ruptura, ha sido negativa (-10,84%).

La energética portuguesa cuenta con una estructura accionarial en la que Amorim Energia concentra el 37,51% de los derechos de voto, mientras que el Estado portugués, a través de Parpública, mantiene un 8,42%.

El capital restante, aproximadamente el 54,1%, cotiza libremente en el mercado y está en manos de inversores institucionales y minoristas.

Seguridad nacional

A su posición en el negocio industrial ibérico se suma el potencial de crecimiento de sus actividades de exploración y producción.

Galp está impulsando su cartera de hidrocarburos en Brasil, donde el desarrollo del proyecto Bacalhau constituye uno de los ejes de su expansión.

La compañía también ha incorporado el bloque exploratorio Rodocrosita, en la cuenca de Santos, junto a sus activos existentes, para ampliar sus opciones de crecimiento a largo plazo.

Esta exposición al 'upstream' es relevante porque permite a Galp capturar el valor de una cartera de producción internacional que no estaba incluida en la fusión con Moeve.

La compañía, por tanto, puede mantener sus planes de crecimiento en Brasil y, al mismo tiempo, seguir desarrollando de manera independiente sus activos industriales y comerciales en la Península.

La operación también había suscitado reservas en Portugal por el futuro control de la refinería de Sines, un activo considerado estratégico para el país.

El esquema propuesto otorgaba a los accionistas de Moeve el control de IndustrialCo, lo que había alimentado la preocupación por la capacidad de influencia portuguesa sobre esa instalación.

"Hay quien apunta a que el Gobierno luso presionará a Galp para reconsiderar la propuesta de perder el control de la única refinería que existe en el país en un contexto de dificultad para abastecer de combustible a la población", añaden las mismas fuentes.